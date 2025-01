Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9c35377b-3a8a-45ff-81c5-e1c219c000f6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Azért indítottak eljárás Meloni ellen, mert hazaszállították Tripoli rendőrparancsnokát, a Nemzetközi Büntetőbíróság letartóztatási parancsa ellenére.","shortLead":"Azért indítottak eljárás Meloni ellen, mert hazaszállították Tripoli rendőrparancsnokát, a Nemzetközi Büntetőbíróság...","id":"20250128_ugyeszi-vizsgalat-giorgia-meloni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c35377b-3a8a-45ff-81c5-e1c219c000f6.jpg","index":0,"item":"f819266a-b9c6-45e3-b9c0-b2cf6166cf14","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_ugyeszi-vizsgalat-giorgia-meloni","timestamp":"2025. január. 28. 20:43","title":"Ügyészi vizsgálat indult Giorgia Meloni ellen, ő erre baloldalizott egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ce41f8-1c85-4f5f-bdac-ebd9da85d17e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő reagált Cserhalmi György Vidnyánszkyról tett állítására is: “Ez ebben a formában nem igaz, sajnos”.","shortLead":"A színésznő reagált Cserhalmi György Vidnyánszkyról tett állítására is: “Ez ebben a formában nem igaz...","id":"20250129_Szasz-Juli-es-Horvath-Lajos-Otto-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09ce41f8-1c85-4f5f-bdac-ebd9da85d17e.jpg","index":0,"item":"54a4bf12-7c26-4106-b6ea-66dc7d1a7273","keywords":null,"link":"/kultura/20250129_Szasz-Juli-es-Horvath-Lajos-Otto-baleset","timestamp":"2025. január. 29. 13:31","title":"Szász Júlia Vidnyánszky Attiláról: „A balesetet követően nem beszéltünk egymással”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2828f6d-76cc-447b-9dca-e3fb1dec94fa","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Egy légügyi tanácsadó került az élére.","shortLead":"Egy légügyi tanácsadó került az élére.","id":"20250115_hvg-cegvilag-allam-a-szakmaban-Uj-ceget-alapitott-a-kormany-a-repter-uzemeltetesere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2828f6d-76cc-447b-9dca-e3fb1dec94fa.jpg","index":0,"item":"d2b46e59-3908-4744-95a0-afeced59a2fb","keywords":null,"link":"/360/20250115_hvg-cegvilag-allam-a-szakmaban-Uj-ceget-alapitott-a-kormany-a-repter-uzemeltetesere","timestamp":"2025. január. 29. 15:02","title":"Új céget alapított a kormány a reptér üzemeltetésére, Nagy Márton lett a gazdája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48135edd-1006-4601-8bb4-856cba98f9c5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elek Péter Ausztráliában él, önmagát keresztény konzervatívnak tartja, többször is a Fideszre szavazott. A rendező Magyar Péter megjelenéséről is beszélt. ","shortLead":"Elek Péter Ausztráliában él, önmagát keresztény konzervatívnak tartja, többször is a Fideszre szavazott. A rendező...","id":"20250129_Csurran-cseppen-megszolalt-Majka-klipjenek-rendezoje_Elek_Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48135edd-1006-4601-8bb4-856cba98f9c5.jpg","index":0,"item":"d00a7741-e0c0-4d34-97b6-5d0a90beb712","keywords":null,"link":"/kultura/20250129_Csurran-cseppen-megszolalt-Majka-klipjenek-rendezoje_Elek_Peter","timestamp":"2025. január. 29. 12:07","title":"„Áhhh a dal, ami után nem lesz több munkátok” – megszólalt Majka Csurran-cseppen klipjének rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5c8e6a0-b82f-4e19-8597-07a3b17be8d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"“Az olvasók rajongják, mégis kívülállóként tekint magára a magyar irodalomban” – írja róla a Litera.","shortLead":"“Az olvasók rajongják, mégis kívülállóként tekint magára a magyar irodalomban” – írja róla a Litera.","id":"20250129_Ma-75-eves-Vamos-Miklos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5c8e6a0-b82f-4e19-8597-07a3b17be8d3.jpg","index":0,"item":"4b251dbd-8733-45a1-9b41-38866bc5cf43","keywords":null,"link":"/kultura/20250129_Ma-75-eves-Vamos-Miklos","timestamp":"2025. január. 29. 09:39","title":"Ma 75 éves Vámos Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Képes-e a CDU távol tartani az AfD-t a hatalomtól? Mire van szüksége Vucic szerb elnöknek ahhoz, hogy ne bukjon meg? Mire hívja fel a toryk volt elnöke, William Hague Donald Trump figyelmét? Miért lesz Trump saját maga legnagyobb ellensége? Kérdéseket és válaszokat ismertetünk a világsajtóból.","shortLead":"Képes-e a CDU távol tartani az AfD-t a hatalomtól? Mire van szüksége Vucic szerb elnöknek ahhoz, hogy ne bukjon meg...","id":"20250129_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"c5b9abb5-b3c0-4103-b5f9-c81d0ba6d477","keywords":null,"link":"/360/20250129_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. január. 29. 12:23","title":"Guardian: Háborús bűncselekmény lenne, amit Trump ajánl a gázai palesztinoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001f6025-a7f7-447e-93e9-fd2842dbfc8a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ügyészi felhívás eredményeképp az utazási iroda a honlapjáról eltávolította a Srí Lanka-i hotelre vonatkozó megtévesztő utazási ajánlatát, és elismerte, hogy szerződésszegést követett el.","shortLead":"Az ügyészi felhívás eredményeképp az utazási iroda a honlapjáról eltávolította a Srí Lanka-i hotelre vonatkozó...","id":"20250129_utazasi-iroda-megteveszto-hirdetes-sri-lanka-ugyeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/001f6025-a7f7-447e-93e9-fd2842dbfc8a.jpg","index":0,"item":"7b5b20af-912d-4ad5-89e9-be8e16112026","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_utazasi-iroda-megteveszto-hirdetes-sri-lanka-ugyeszseg","timestamp":"2025. január. 29. 10:13","title":"Pálmafás, homokos tengerpart helyett kerítéssel és őrtoronnyal elzárt part várta a magyar utazási iroda ügyfeleit Srí Lankán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf4a0fc-fabe-495b-ae4e-da5db05f0e2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor elégedetlen a kormánymédia teljesítményével, kivéve a Megafont, őket szereti.","shortLead":"Orbán Viktor elégedetlen a kormánymédia teljesítményével, kivéve a Megafont, őket szereti.","id":"20250129_megafon-origo-kormanymedia-atszervezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecf4a0fc-fabe-495b-ae4e-da5db05f0e2b.jpg","index":0,"item":"abe7ff6f-e739-450e-9729-336da13a7c65","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_megafon-origo-kormanymedia-atszervezes","timestamp":"2025. január. 29. 12:17","title":"A Megafonhoz kerülhet az Origo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]