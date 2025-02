Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9c35377b-3a8a-45ff-81c5-e1c219c000f6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A dél-olaszországi Bari kikötőjébe érkezik meg szombat este az a negyvenhárom bangladesi és egyiptomi, akinek a bíróságok ismételten nem engedélyezték a kihelyezését albániai táborokba. Giorgia Meloni konzultációt indított a migrációról.","shortLead":"A dél-olaszországi Bari kikötőjébe érkezik meg szombat este az a negyvenhárom bangladesi és egyiptomi, akinek...","id":"20250201_Az-olasz-birosagok-ismet-nemet-mondtak-a-migransok-kihelyezesere-albaniai-taborokba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c35377b-3a8a-45ff-81c5-e1c219c000f6.jpg","index":0,"item":"878516b8-33b0-4937-92ca-9a3f36f1fcc6","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_Az-olasz-birosagok-ismet-nemet-mondtak-a-migransok-kihelyezesere-albaniai-taborokba","timestamp":"2025. február. 01. 17:50","title":"Az olasz bíróságok ismét nemet mondtak a migránsok kihelyezésére albániai táborokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ed63f4-bafe-485e-8718-facaf3a7b0c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Herendi Gábor állami támogatás nélkül készült filmje már 615 ezer nézőnél jár a mozikban.","shortLead":"Herendi Gábor állami támogatás nélkül készült filmje már 615 ezer nézőnél jár a mozikban.","id":"20250201_A-Netflixen-is-lathato-lesz-a-Futni-mentem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0ed63f4-bafe-485e-8718-facaf3a7b0c9.jpg","index":0,"item":"5b12c845-9f96-4606-9410-8ba3a69e196e","keywords":null,"link":"/elet/20250201_A-Netflixen-is-lathato-lesz-a-Futni-mentem","timestamp":"2025. február. 01. 17:44","title":"A Netflixen is látható lesz a Futni mentem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff952c83-d1da-4a91-b66a-acf698ef6051","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, a gép alig egy percet lehetett levegőben.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, a gép alig egy percet lehetett levegőben.","id":"20250201_philadelphia-kisgep-mindenki-meghalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff952c83-d1da-4a91-b66a-acf698ef6051.jpg","index":0,"item":"c29387e8-552e-417e-bd1c-eba8902dc19b","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_philadelphia-kisgep-mindenki-meghalt","timestamp":"2025. február. 01. 15:18","title":"Mindenki meghalt azon a kisrepülőgépen, ami Philadelphiában zuhant le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egyikük Monoron, másikuk Debrecenben tűnt el. ","shortLead":"Egyikük Monoron, másikuk Debrecenben tűnt el. ","id":"20250201_Ket-16-eves-kislanyt-keresnek-a-rendorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1.jpg","index":0,"item":"9f7176e3-57c9-410f-a053-6461d8bb299d","keywords":null,"link":"/itthon/20250201_Ket-16-eves-kislanyt-keresnek-a-rendorok","timestamp":"2025. február. 01. 11:48","title":"Két 16 éves lányt keresnek a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d5dc80-3b79-4605-8ec0-e4e474fc1262","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"48 éves korában elhunyt Nagy Ervin filozófus, a Mandiner munkatársa, a Jobbik egyik alapítója.","shortLead":"48 éves korában elhunyt Nagy Ervin filozófus, a Mandiner munkatársa, a Jobbik egyik alapítója.","id":"20250202_meghalt-nagy-ervin-filozofus-jobbik-alapito","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2d5dc80-3b79-4605-8ec0-e4e474fc1262.jpg","index":0,"item":"f82de709-dd53-4222-8f17-351609b0b488","keywords":null,"link":"/itthon/20250202_meghalt-nagy-ervin-filozofus-jobbik-alapito","timestamp":"2025. február. 02. 12:58","title":"Meghalt Nagy Ervin Jobbik-alapító filozófus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1bf005-3d5b-43b7-bd23-1bc869036a04","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A bevándorlásellenes politikával szemben nálunk kivándorlással tiltakoznak – írja a migrációról szóló elemzésében a New York Times.","shortLead":"A bevándorlásellenes politikával szemben nálunk kivándorlással tiltakoznak – írja a migrációról szóló elemzésében...","id":"20250202_New-York-Times-lapszemle-migracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df1bf005-3d5b-43b7-bd23-1bc869036a04.jpg","index":0,"item":"57a3428e-94ec-45bc-9c71-a349f3c15314","keywords":null,"link":"/360/20250202_New-York-Times-lapszemle-migracio","timestamp":"2025. február. 02. 09:00","title":"New York Times: Rendkívüli dolog zajlik az egész világon, de Magyarország intő példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök üzent az Iszlám Államnak és mindazoknak, akik megtámadnák az amerikaiakat: „MEGTALÁLUNK, ÉS MEGÖLÜNK!”","shortLead":"Az amerikai elnök üzent az Iszlám Államnak és mindazoknak, akik megtámadnák az amerikaiakat: „MEGTALÁLUNK, ÉS MEGÖLÜNK!”","id":"20250201_Trump-legicsapasokkal-megolette-az-Iszlam-Allam-egyik-vezetojet-Szomaliaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56.jpg","index":0,"item":"511043ea-6e8b-49b3-a393-3d4aaa7dd107","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_Trump-legicsapasokkal-megolette-az-Iszlam-Allam-egyik-vezetojet-Szomaliaban","timestamp":"2025. február. 01. 21:15","title":"Trump légicsapásokkal megölette az Iszlám Állam egyik vezetőjét Szomáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33cc0698-66d8-4d1b-a849-def3f7875267","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A hétköznapi forgalmat jellemző akkumulátorhasználatkor lassabban csökken az elektromos autók áramtárolóinak teljesítménye, mint a laboratóriumi tesztek során. Az sem tűnik igaznak, hogy a villanyautókban is lassan kell gázt adni, a hagyományos társaihoz képest.","shortLead":"A hétköznapi forgalmat jellemző akkumulátorhasználatkor lassabban csökken az elektromos autók áramtárolóinak...","id":"20250202_hvg-elektromos-autok-akkuk-teszteredmeny-tovabb-messzebbre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33cc0698-66d8-4d1b-a849-def3f7875267.jpg","index":0,"item":"11c9ca82-981e-42ea-936a-466a99f12f21","keywords":null,"link":"/360/20250202_hvg-elektromos-autok-akkuk-teszteredmeny-tovabb-messzebbre","timestamp":"2025. február. 02. 08:30","title":"Ne higgyünk a teszteknek: így lehet a legtöbbet kihozni egy villanyautó akkumulátorából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]