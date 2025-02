Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"48f5108d-2137-4ba7-a056-64c4fa15126f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly csaknem 23 ezer tárgyat felejtettek a vonatokon és buszokon az utasok. A tárgyak feléért senki nem jelentkezett.","shortLead":"Tavaly csaknem 23 ezer tárgyat felejtettek a vonatokon és buszokon az utasok. A tárgyak feléért senki nem jelentkezett.","id":"20250202_elveszett-targyak-mav-volan-mavdirekt-vonat-busz-elhagyott-telefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48f5108d-2137-4ba7-a056-64c4fa15126f.jpg","index":0,"item":"cd758527-0215-48f6-a040-1947c22de894","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_elveszett-targyak-mav-volan-mavdirekt-vonat-busz-elhagyott-telefon","timestamp":"2025. február. 02. 09:56","title":"Több tízezer tárgyat hagytak el a MÁV és a Volánok utasai tavaly, mit tippel, a leggyakrabban mit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53457759-a4c9-486b-af68-2f2ccc0fedd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Távozását a miniszter a MÁV hibájából történő halálos balesetre értette, de a szombati, Bagnál történt gázolás nem a vasúttársaság hibája miatt következett be.","shortLead":"Távozását a miniszter a MÁV hibájából történő halálos balesetre értette, de a szombati, Bagnál történt gázolás nem...","id":"20250202_mav-halalos-gazolas-lazar-janos-vallalasai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53457759-a4c9-486b-af68-2f2ccc0fedd7.jpg","index":0,"item":"e73d3917-1653-4d89-a341-c63968a223f7","keywords":null,"link":"/itthon/20250202_mav-halalos-gazolas-lazar-janos-vallalasai","timestamp":"2025. február. 02. 11:17","title":"Gázolt a vonat, de emiatt nem mond le Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump intézkedéseit, a németországi helyzetet és a volt lengyel kormánypárt kavarásait is elemzik a világlapok. Válogatásunk.","shortLead":"Trump intézkedéseit, a németországi helyzetet és a volt lengyel kormánypárt kavarásait is elemzik a világlapok...","id":"20250202_Nemzetkozi-lapszemle-trump-afd-pis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"063488c6-ce45-4fa2-a7bc-c6aa3c6646a5","keywords":null,"link":"/360/20250202_Nemzetkozi-lapszemle-trump-afd-pis","timestamp":"2025. február. 02. 10:00","title":"Nemzetközi lapszemle: Nagy árat fog fizetni Amerika a mexikói és kanadai termékekre kivetett védővámok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb8f28d-dc7a-44f8-a8cc-bd564999f597","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tények értesülése szerint a sofőr a párjával beszélt mobilon a balesetkor. ","shortLead":"A Tények értesülése szerint a sofőr a párjával beszélt mobilon a balesetkor. ","id":"20250202_Szazhalombatta-korforgalom-halalos-autobaleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bb8f28d-dc7a-44f8-a8cc-bd564999f597.jpg","index":0,"item":"ddcbc7d6-d78d-4ba4-8b56-2a3a76b2d435","keywords":null,"link":"/cegauto/20250202_Szazhalombatta-korforgalom-halalos-autobaleset","timestamp":"2025. február. 02. 21:17","title":"Átrepült a körforgalmon egy Skoda Százhalombattán, nem tudták megmenteni a sofőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi életét Szlovákiában mentették meg, azóta beperelte az ügyeletet szervező Országos Mentőszolgálatot.","shortLead":"A férfi életét Szlovákiában mentették meg, azóta beperelte az ügyeletet szervező Országos Mentőszolgálatot.","id":"20250204_komarom-ugyelet-szlovakia-belcsavarodas-omsz-nngyk-hiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"9f5fb890-2310-4998-84e8-8dfcada242e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_komarom-ugyelet-szlovakia-belcsavarodas-omsz-nngyk-hiba","timestamp":"2025. február. 04. 05:43","title":"Az NNGYK szerint hibázott az orvosi ügyelet, amikor vizsgálat nélkül elküldte a bélcsavarodásos komáromi férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a81184d-7d04-416a-b955-77c68c99b9a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre azt még nem tudni, hogy a Habony-Garancsi érdekkörhöz tartozó cég akar-e élni a területen lévő elővásárlási jogával.","shortLead":"Egyelőre azt még nem tudni, hogy a Habony-Garancsi érdekkörhöz tartozó cég akar-e élni a területen lévő elővásárlási...","id":"20250204_bkm-rakosrendezo-rakosdubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a81184d-7d04-416a-b955-77c68c99b9a4.jpg","index":0,"item":"2e70e61d-4c66-44aa-b4d8-984fd1c99589","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_bkm-rakosrendezo-rakosdubaj","timestamp":"2025. február. 04. 07:26","title":"Hivatalosan is bejelentkezett a Rákosrendezőért a BKM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41a95aad-ce35-4cb9-8b32-a6829df10b17","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az észak-írországi kupameccset félbe kellett szakítani egy drukker rosszulléte miatt. ","shortLead":"Az észak-írországi kupameccset félbe kellett szakítani egy drukker rosszulléte miatt. ","id":"20250202_Ir-kupameccs-szurkolo-rosszullet-magyar-kapus-eletmentes-Gyollai-Daniel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41a95aad-ce35-4cb9-8b32-a6829df10b17.jpg","index":0,"item":"7a423e0e-19d1-4b7e-9cc5-a68dee172b13","keywords":null,"link":"/sport/20250202_Ir-kupameccs-szurkolo-rosszullet-magyar-kapus-eletmentes-Gyollai-Daniel","timestamp":"2025. február. 02. 17:42","title":"Hősként ünneplik a magyar kapust, aki defibrillátorral rohant menteni a nézőtérre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"607c458a-d857-434b-b05d-cd07a68f2dcd","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Xiaomi SU7 Ultra kevesebb, mint 2 másodperc alatt katapultál 0-ról 100-km/h-ra.","shortLead":"A Xiaomi SU7 Ultra kevesebb, mint 2 másodperc alatt katapultál 0-ról 100-km/h-ra.","id":"20250203_mar-sorozatban-gyartjak-a-xiaomi-su7-ultra-magyarorszagon-is-tesztelt-1500-loeros-autojat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/607c458a-d857-434b-b05d-cd07a68f2dcd.jpg","index":0,"item":"0c8c24b9-c66b-4148-b16a-383d5a7ba24f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250203_mar-sorozatban-gyartjak-a-xiaomi-su7-ultra-magyarorszagon-is-tesztelt-1500-loeros-autojat","timestamp":"2025. február. 03. 07:21","title":"Már sorozatban gyártják a Xiaomi Magyarországon is tesztelt 1500+ lóerős autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]