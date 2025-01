Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1f0a74e2-434f-4637-bbca-6d7e21234a9c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Videóval, hölgyeim és uraim. ","shortLead":"Videóval, hölgyeim és uraim. ","id":"20250130_Kis-hijan-lenyelte-egy-hal-a-22-eves-orosz-sello-fejet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f0a74e2-434f-4637-bbca-6d7e21234a9c.jpg","index":0,"item":"1d934c4f-7034-4d84-921d-0169d6c27847","keywords":null,"link":"/elet/20250130_Kis-hijan-lenyelte-egy-hal-a-22-eves-orosz-sello-fejet","timestamp":"2025. január. 30. 17:32","title":"Kis híján lenyelte egy hal a 22 éves orosz sellőlány fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f1cdd45-9e6b-47cc-a5ec-06054ce306b3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Babakötvény hozama az inflációt követi kamatprémiummal, így most 20 százalék fölötti hozamot fizet.","shortLead":"A Babakötvény hozama az inflációt követi kamatprémiummal, így most 20 százalék fölötti hozamot fizet.","id":"20250131_inflacio-babakotveny-kamatfizetes-magyar-allamkincstar-start-szamla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f1cdd45-9e6b-47cc-a5ec-06054ce306b3.jpg","index":0,"item":"cd650852-72a0-4ce4-8d34-d1dbc0b68bea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_inflacio-babakotveny-kamatfizetes-magyar-allamkincstar-start-szamla","timestamp":"2025. január. 31. 09:51","title":"Kaszálnak a magyar gyerekek az Európa-bajnok infláció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A magyar gazdaság két évig stagnált a kifutópályán, de most már „nagyobb” növekedési pályára vált – ígéri a nemzetgazdasági miniszter. Ugyanezt ígéri már évek óta, de mindig közbejött valami: az aszály, a viszály, az infláció, a szankciók, a németek. Idén újra az infláció jöhet közbe, lakossági fogyasztás nélkül ugyanis nem nagyon lesz növekedés, márpedig magas infláció mellett nem nő érdemben a lakossági fogyasztás. De már akkor sem, ha a lakosság csak úgy érzi, hogy magas az infláció. ","shortLead":"A magyar gazdaság két évig stagnált a kifutópályán, de most már „nagyobb” növekedési pályára vált – ígéri...","id":"20250130_2024-gdp-nagy-marton-novekedesi-palya-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f.jpg","index":0,"item":"b907290b-ab13-4fc1-9f18-ea9b2a095883","keywords":null,"link":"/360/20250130_2024-gdp-nagy-marton-novekedesi-palya-inflacio","timestamp":"2025. január. 30. 13:00","title":"Nagy Márton ledobta a humorbombát a magyar gazdaságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c46ca0a1-dd8a-4327-84b8-f248af44b89b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Mindez Rétvári Bence államtitkár Vadai Ágnes DK-s képviselő kérdésére adott válaszából derült ki, ha esetleg eddig elkerülte volna a figyelmét.","shortLead":"Mindez Rétvári Bence államtitkár Vadai Ágnes DK-s képviselő kérdésére adott válaszából derült ki, ha esetleg eddig...","id":"20250130_Tudta-hogy-a-Fulop-szigeteki-kormany-Migrans-Munkavallalok-Miniszteriuma-budapesti-irodat-mukodtet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c46ca0a1-dd8a-4327-84b8-f248af44b89b.jpg","index":0,"item":"9d3ed526-37ff-4b6a-b083-450f92ba877a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_Tudta-hogy-a-Fulop-szigeteki-kormany-Migrans-Munkavallalok-Miniszteriuma-budapesti-irodat-mukodtet","timestamp":"2025. január. 30. 21:46","title":"Tudta, hogy a Fülöp-szigeteki kormány Migráns Munkavállalók Minisztériuma budapesti irodát működtet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfad9afc-66ed-4947-b721-121bbc2cef91","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Szóban ismertették a minisztériumban azokat a megszorításokat, amelyekről Demeter Szilárd azonnal körlevelet írt. De vajon miért?","shortLead":"Szóban ismertették a minisztériumban azokat a megszorításokat, amelyekről Demeter Szilárd azonnal körlevelet írt. De...","id":"20250130_Titkos-kormanyhatarozatot-fecsegett-ki-Demeter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfad9afc-66ed-4947-b721-121bbc2cef91.jpg","index":0,"item":"0262f687-6ed4-4567-840f-668a5b4476e8","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_Titkos-kormanyhatarozatot-fecsegett-ki-Demeter","timestamp":"2025. január. 30. 15:38","title":"Bizalmas kormányhatározatot fecseghetett ki Demeter Szilárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d561f64-f38b-48d3-9820-d7ef9ec1b4c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába indult el január 15-én az új elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer, az ügyvédek számára még nem nyitották meg a felületet – hívta fel a figyelmet hírlevelében a Magyar Ügyvédi Kamara. Az ingatlanokkal kapcsolatos ügyek ennek megfelelően továbbra is papíralapon intézhetők, de már az új szabályok és az új formanyomtatványok szerint. A 16 milliárd forintos projekt fejlesztési részét már 2023 végén készre jelentették. ","shortLead":"Hiába indult el január 15-én az új elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer, az ügyvédek számára még nem nyitották...","id":"20250130_e-ingatlan-elektronikus-ugyintezes-ugyevd-ugyvedi-kamara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d561f64-f38b-48d3-9820-d7ef9ec1b4c4.jpg","index":0,"item":"9b5ff642-0eb9-4b8c-8548-8fab2bb9f535","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_e-ingatlan-elektronikus-ugyintezes-ugyevd-ugyvedi-kamara","timestamp":"2025. január. 30. 06:17","title":"Panaszkodnak az ügyvédek az új e-ingatlan rendszerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6531543-9c53-4957-b949-26a2be07a685","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szemtanúk elmondása szerint recsegő hangot hallottak, mintha egy elektronikus eszköz égett volna.","shortLead":"A szemtanúk elmondása szerint recsegő hangot hallottak, mintha egy elektronikus eszköz égett volna.","id":"20250130_akkumulator-okozhatta-a-tuzet-a-del-koreai-utasszallito-gepen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6531543-9c53-4957-b949-26a2be07a685.jpg","index":0,"item":"ae9d9de2-0511-468f-a906-758ccd5cfc4d","keywords":null,"link":"/vilag/20250130_akkumulator-okozhatta-a-tuzet-a-del-koreai-utasszallito-gepen","timestamp":"2025. január. 30. 19:41","title":"Hordozható akkumulátor okozhatta a tüzet a dél-koreai utasszállító repülőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92aa1948-9856-472a-9176-66a36f55933c","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A szervezet korábban bizottságot állított fel az ügy kivizsgálására. A testület az eljárás megindítása mellett azt is javasolta, hogy a szakemberek számára tartsanak képzéseket az edző–versenyző kommunikációról.","shortLead":"A szervezet korábban bizottságot állított fel az ügy kivizsgálására. A testület az eljárás megindítása mellett azt is...","id":"20250129_magyar-uszoszovetseg-etikai-eljaras-takacs-imre-iron-swim-hosszu-katinka-wladar-sandor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92aa1948-9856-472a-9176-66a36f55933c.jpg","index":0,"item":"60fac08b-229f-43bd-b5e9-93c0d81cbd29","keywords":null,"link":"/sport/20250129_magyar-uszoszovetseg-etikai-eljaras-takacs-imre-iron-swim-hosszu-katinka-wladar-sandor","timestamp":"2025. január. 29. 19:15","title":"Az úszószövetség fegyelmi eljárást indít Hosszú Katinka klubjának volt edzője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]