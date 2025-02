Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cff1b4a1-f1e8-44e0-bbfe-664007a69de3","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"Miután a kaszinóváros gyurcsányi terve 15 éve meghiúsult, a velencei-tó-parti Sukorón most újra kiemelt beruházásra készülnek, amelyben egy orosz–magyar oligarcha is érdekelt. A helyiek petícióznak és tüntetni készülnek, de óriási az ellenszél. ","shortLead":"Miután a kaszinóváros gyurcsányi terve 15 éve meghiúsult, a velencei-tó-parti Sukorón most újra kiemelt beruházásra...","id":"20250205_hvg-A-to-nem-tagas-sukoro-ingatlan-fejlesztes-kiemelt-beruhazas-velencei-to-civilek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cff1b4a1-f1e8-44e0-bbfe-664007a69de3.jpg","index":0,"item":"4c74a19e-3a82-4613-8c15-8a4957ab49ad","keywords":null,"link":"/360/20250205_hvg-A-to-nem-tagas-sukoro-ingatlan-fejlesztes-kiemelt-beruhazas-velencei-to-civilek","timestamp":"2025. február. 05. 15:00","title":"Sukoró kettő, NER-módra: szinte bármit építhet a tó partjára egy orosz–magyar oligarcha érdekeltsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce924263-c8f4-4905-adaa-4f851f1603b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az, aki rögzítette, már börtönben ül, Suha pedig tavaly április óta van a rácsok mögött.","shortLead":"Az, aki rögzítette, már börtönben ül, Suha pedig tavaly április óta van a rácsok mögött.","id":"20250204_telex-suha-gyorgy-eljaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce924263-c8f4-4905-adaa-4f851f1603b7.jpg","index":0,"item":"16627153-b675-43aa-8aa4-ea8fe99407df","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_telex-suha-gyorgy-eljaras","timestamp":"2025. február. 04. 08:48","title":"Telex: Titokban rögzített hangfelvételek adják a Suha György elleni eljárás alapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az állampapírvagyon jelentős része egy szűk kör kezében van, ők viszont jó eséllyel új befektetés után nézhetnek, ha gyengül a forint az euróval szemben.","shortLead":"Az állampapírvagyon jelentős része egy szűk kör kezében van, ők viszont jó eséllyel új befektetés után nézhetnek, ha...","id":"20250204_allampapir-forint-arfolyam-blochamps","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38.jpg","index":0,"item":"9fcb7f4e-2e3a-4a97-a5bb-902221ea2a54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_allampapir-forint-arfolyam-blochamps","timestamp":"2025. február. 04. 09:48","title":"A forintárfolyamtól függ, hogy érdemes-e kitartani az állampapír mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d35e014d-6694-43fb-b671-fd4f06ec0d97","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Január végére már csak negyedannyian kerestek rá a fiatalokat célzó kamatmentes, de röghöz kötéssel járó hitelre, mint január elején. Az érdeklődés nagyobb az ország szegényebb megyéiben. A legnépszerűbb hitelcél az egyik bank szerint a használt autó.","shortLead":"Január végére már csak negyedannyian kerestek rá a fiatalokat célzó kamatmentes, de röghöz kötéssel járó hitelre, mint...","id":"20250205_Elkepeszto-siker-csunyan-visszaesett-az-erdeklodes-a-kormany-munkashitele-irant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d35e014d-6694-43fb-b671-fd4f06ec0d97.jpg","index":0,"item":"0df766d2-d4bf-4137-953e-82137eaadf95","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_Elkepeszto-siker-csunyan-visszaesett-az-erdeklodes-a-kormany-munkashitele-irant","timestamp":"2025. február. 05. 05:08","title":"„Elképesztő siker”: csúnyán visszaesett az érdeklődés a kormány munkáshitele iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a5c83d-eccf-4f83-837f-56c371c10cf7","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Bár a BKK-n naponta 3 millió utazás történik és az ott dolgozóknak már nehéz újat mutatni, de a cég szerint akadnak olyan jelenetek, ami őket is meglepi. Öt ilyen esetről számoltak be kedden.","shortLead":"Bár a BKK-n naponta 3 millió utazás történik és az ott dolgozóknak már nehéz újat mutatni, de a cég szerint akadnak...","id":"20250204_szulest-buszsofor-trolit-tolo-utasok-bkk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8a5c83d-eccf-4f83-837f-56c371c10cf7.jpg","index":0,"item":"e2350fb0-c3f6-4d31-8358-691b272caacb","keywords":null,"link":"/elet/20250204_szulest-buszsofor-trolit-tolo-utasok-bkk","timestamp":"2025. február. 04. 15:52","title":"Szülést levezető buszsofőr, elveszett gyerek és a kóbor cica – öt hihetetlen sztorit szedett össze a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hétfőn az USAID dolgozóit hazaküldték, a szervezet nyilvános internetes oldala elérhetetlen.","shortLead":"Hétfőn az USAID dolgozóit hazaküldték, a szervezet nyilvános internetes oldala elérhetetlen.","id":"20250203_Marco-Rubio-kulugyminiszter-felfuggesztette-az-USA-nemzetkozi-fejlesztesi-ugynoksegenek-mukodeset-mert-szerinte-nem-igazodott-az-amerikai-nemzeti-erdekekhez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885.jpg","index":0,"item":"d3985476-1a06-45ac-b9b7-fb38048afbd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_Marco-Rubio-kulugyminiszter-felfuggesztette-az-USA-nemzetkozi-fejlesztesi-ugynoksegenek-mukodeset-mert-szerinte-nem-igazodott-az-amerikai-nemzeti-erdekekhez","timestamp":"2025. február. 03. 22:00","title":"Marco Rubio külügyminiszter felfüggesztette az USA nemzetközi fejlesztési ügynökségének működését, mert szerinte nem igazodott az amerikai nemzeti érdekekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d57b96a4-af06-43db-ab8f-5f5c69a85ef4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök szerint ez már önmagában kompromisszum Ukrajna részéről.","shortLead":"Az ukrán elnök szerint ez már önmagában kompromisszum Ukrajna részéről.","id":"20250205_oroszorszag-ukrajna-volodimir-zelenszkij-vlagyimir-putyin-tuzszunet-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d57b96a4-af06-43db-ab8f-5f5c69a85ef4.jpg","index":0,"item":"b49d1e22-a358-46e7-a1ae-8688783a5c76","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_oroszorszag-ukrajna-volodimir-zelenszkij-vlagyimir-putyin-tuzszunet-targyalas","timestamp":"2025. február. 05. 07:53","title":"Zelenszkij hajlandó leülni tárgyalni Putyinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a11aa8d-c037-4579-974c-2d854c98b522","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi a rendőrség szerint álcázta magát, úgy ment vissza a lakásba, ahol a volt feleségét holtan találták.","shortLead":"A férfi a rendőrség szerint álcázta magát, úgy ment vissza a lakásba, ahol a volt feleségét holtan találták.","id":"20250204_rendorseg-japan-no-megolese-volt-ferj-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a11aa8d-c037-4579-974c-2d854c98b522.jpg","index":0,"item":"2dc06e8b-8e75-4d65-9406-f73c32d87918","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_rendorseg-japan-no-megolese-volt-ferj-video","timestamp":"2025. február. 04. 12:04","title":"Közzétette a felvételeket a rendőrség, ami alapján elfogták a japán nő megölésével gyanúsított volt férjet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]