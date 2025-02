Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ee0917d7-35cb-4f9b-bd0a-60a06f24ecc6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"53 százalékkal több e-autót adtak el, mint egy évvel korábban, de a Tesla számai épp az ellenkező irányban mozognak. ","shortLead":"53 százalékkal több e-autót adtak el, mint egy évvel korábban, de a Tesla számai épp az ellenkező irányban mozognak. ","id":"20250206_tesla-musk-karlendites-nemetorszag-eauto-eladasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee0917d7-35cb-4f9b-bd0a-60a06f24ecc6.jpg","index":0,"item":"718f6780-9fbd-476e-b183-5a09f41348f4","keywords":null,"link":"/kkv/20250206_tesla-musk-karlendites-nemetorszag-eauto-eladasok","timestamp":"2025. február. 06. 13:48","title":"Nagyot zuhantak a Tesla-eladások Németországban, mióta Elon Musk a szélsőjobbal kokettál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68ae1d94-9270-43d6-9c17-e3dbc9fe345a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egykori Bástya mozi épületében talál otthonra.","shortLead":"Az egykori Bástya mozi épületében talál otthonra.","id":"20250207_maganszinhaz-bastya-szinhaz-megnyito-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68ae1d94-9270-43d6-9c17-e3dbc9fe345a.jpg","index":0,"item":"3b0c2adb-8264-4ef2-b6c6-5c1a63b0cc66","keywords":null,"link":"/kultura/20250207_maganszinhaz-bastya-szinhaz-megnyito-budapest","timestamp":"2025. február. 07. 14:47","title":"Új magánszínház nyílik Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd34f596-114c-4e6c-9585-f758d99671fd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kitalálja, ki volt a világ első celeb színésznője? Segítünk: francia volt!","shortLead":"Kitalálja, ki volt a világ első celeb színésznője? Segítünk: francia volt!","id":"20250207_Gombaval-mergezo-nagymamaval-jon-a-Frankofon-Filmnapok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd34f596-114c-4e6c-9585-f758d99671fd.jpg","index":0,"item":"05fc6d76-393c-4382-ac03-c8b789108ed2","keywords":null,"link":"/kultura/20250207_Gombaval-mergezo-nagymamaval-jon-a-Frankofon-Filmnapok","timestamp":"2025. február. 07. 08:55","title":"Gombával mérgező nagymamával, fesztiváldíjas kutyával és a világ első színész celebjével jön a Frankofón Filmnapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d41f93e2-d38e-4b74-95d4-d987782af3b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az abu-dzabi székhelyű Eagle Hills bár úgy tűnik, hogy lecsúszott a rákosrendezői bizniszről, de közben sikerült tető alá hozniuk egy hatmilliárd dollár értékű projektet Grúzia több városában.","shortLead":"Az abu-dzabi székhelyű Eagle Hills bár úgy tűnik, hogy lecsúszott a rákosrendezői bizniszről, de közben sikerült tető...","id":"20250206_dubaj-beruhazas-gruzia-fejlesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d41f93e2-d38e-4b74-95d4-d987782af3b0.jpg","index":0,"item":"c0befe6d-8fc1-4732-a19f-15ab3afd4d6d","keywords":null,"link":"/kkv/20250206_dubaj-beruhazas-gruzia-fejlesztes","timestamp":"2025. február. 06. 20:21","title":"Nem kell sajnálni a dubaji befektetőket, most a grúz kormánnyal kötöttek gigaüzletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef89c6c7-4a84-40a2-9e73-ff84d3ec06ad","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Liverpool–Tottenham 4–0.","shortLead":"Liverpool–Tottenham 4–0.","id":"20250206_Szoboszlai-Dominik-Liverpool-FC-Tottenham-Ligakupa-elodonto-gol-osszefoglalo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef89c6c7-4a84-40a2-9e73-ff84d3ec06ad.jpg","index":0,"item":"ba16dcba-85c0-42d9-b3d4-55ad08e65ad6","keywords":null,"link":"/sport/20250206_Szoboszlai-Dominik-Liverpool-FC-Tottenham-Ligakupa-elodonto-gol-osszefoglalo-ebx","timestamp":"2025. február. 06. 22:57","title":"Szoboszlai is gólt lőtt, kiütéssel jutott döntőbe a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64aac75a-d224-431f-a828-93d68ed6ee31","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Fantáziálás a felsőbbrendű emberről címmel sötét jövőképet vázolt fel Hans Rauscher, a Der Standard elemzője. Szerinte csaknem sztálini szintet ér el az Elon Musk inspirációjára végzett tisztogatás az amerikai államigazgatásban és az FBI-nál. A techmilliárdosok Európát is viszik magukkal.","shortLead":"Fantáziálás a felsőbbrendű emberről címmel sötét jövőképet vázolt fel Hans Rauscher, a Der Standard elemzője. Szerinte...","id":"20250207_musk-ubermensch-sztalin-elon-musk-nemzetkozi-lapszemle-der-standard","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64aac75a-d224-431f-a828-93d68ed6ee31.jpg","index":0,"item":"572515b3-442b-42e9-911f-2de06be40be9","keywords":null,"link":"/360/20250207_musk-ubermensch-sztalin-elon-musk-nemzetkozi-lapszemle-der-standard","timestamp":"2025. február. 07. 07:36","title":"Hans Rauscher: Trump csak eszköz Elon Musknak, hogy megvalósítsa bizarr álmait, és a techzsenik uralma alá hajtsa az emberiséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2eaf2b7-a4aa-4914-87e2-b8b2907c5ef0","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Csaknem 400 olyan határozatot hozott 2024-ben az Orbán-kormány, amelyet eltitkolna a nyilvánosság elől. Kisebb részük olyan, amelyet akár 2115-ig is páncélszekrények mélyén, hét pecsét alatt tarthatnak, aki pedig beszél róluk, többévnyi börtönt kockáztat.","shortLead":"Csaknem 400 olyan határozatot hozott 2024-ben az Orbán-kormány, amelyet eltitkolna a nyilvánosság elől. Kisebb részük...","id":"20250207_orban-kormany-2024-titkos-nem-nyilvanos-hatarozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2eaf2b7-a4aa-4914-87e2-b8b2907c5ef0.jpg","index":0,"item":"d15da4f7-cd4e-42a9-9d02-1c678ed38bc1","keywords":null,"link":"/360/20250207_orban-kormany-2024-titkos-nem-nyilvanos-hatarozatok","timestamp":"2025. február. 07. 06:30","title":"Nem hagyott alább a titkolózással a kormány – százával rejtegethet döntéseket akár évtizedekig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd5b7a8-31b7-40bd-aaa5-6e99b22af17d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az NGM a német recesszióval és politikai instabilitással magyarázza, hogy zsinórban második éve csökken a magyar ipari kibocsátás.","shortLead":"Az NGM a német recesszióval és politikai instabilitással magyarázza, hogy zsinórban második éve csökken a magyar ipari...","id":"20250206_Ngm-nemet-gazdasag-leteperte-a-magyar-gazdasagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebd5b7a8-31b7-40bd-aaa5-6e99b22af17d.jpg","index":0,"item":"63ef46d3-ba8e-418a-81c9-66940935cab6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_Ngm-nemet-gazdasag-leteperte-a-magyar-gazdasagot","timestamp":"2025. február. 06. 10:18","title":"Nagy Mártonék szerint a német gazdaság maga alá teperte a magyart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]