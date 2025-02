Semjén Zsolt fél egyre bevert két pálinkát, majd elmondta, hogy ő vagy Bayer Zsolt a jobb vadász

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9c49cb32-26f1-4dc9-a6f2-77a307db49cd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Három nap alatt több mint 10 forinttal csökkent a dollár-forint árfolyam.","shortLead":"Három nap alatt több mint 10 forinttal csökkent a dollár-forint árfolyam.","id":"20250205_forint-dollar-arfolyam-vam-euro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c49cb32-26f1-4dc9-a6f2-77a307db49cd.jpg","index":0,"item":"c7851c2a-353f-4abb-a093-a45970d8362a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_forint-dollar-arfolyam-vam-euro","timestamp":"2025. február. 05. 11:41","title":"Erős napja van a forintnak, már kevesebb mint 390 egy dollár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ce891b-88d0-480c-9694-9aa10f829a58","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Zenész, próféta, Jamaica máig legerősebb brandje, a reggae nagykövete, a legbékésebb lázadó, és egyben az egyetemes popzene egyik legfontosabb figurája. Ma 80 éve született Bob Marley.","shortLead":"Zenész, próféta, Jamaica máig legerősebb brandje, a reggae nagykövete, a legbékésebb lázadó, és egyben az egyetemes...","id":"20250206_Szerelem-jolet-mindenki-legyen-velunk-jah-80-eve-szuletett-Bob-Marley","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2ce891b-88d0-480c-9694-9aa10f829a58.jpg","index":0,"item":"73f33aa1-f05c-4f4e-93ac-ccfda10929b5","keywords":null,"link":"/kultura/20250206_Szerelem-jolet-mindenki-legyen-velunk-jah-80-eve-szuletett-Bob-Marley","timestamp":"2025. február. 06. 13:06","title":"„Szerelem, jólét, mindenki legyen velünk, jah” – halálos ellenségeket pacsiztatott le a koncertjén a 80 éve született Bob Marley","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fc77e9c-1d39-4b1a-b9f1-7bbf1579b5c3","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"A jelenség mögött az utazási betegség áll, ami valójában nem is betegség, hanem az agyunk természetes válaszreakciója. Szerencsére a tudósok tudni vélik, hogy miként lehet elejét venni a rosszullétnek.","shortLead":"A jelenség mögött az utazási betegség áll, ami valójában nem is betegség, hanem az agyunk természetes válaszreakciója...","id":"20250206_autoban-olvasas-rosszullet-ellen-megoldas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fc77e9c-1d39-4b1a-b9f1-7bbf1579b5c3.jpg","index":0,"item":"63cadef7-99ce-4706-ae7b-d1b852cd4912","keywords":null,"link":"/elet/20250206_autoban-olvasas-rosszullet-ellen-megoldas","timestamp":"2025. február. 06. 05:31","title":"Miért leszünk rosszul, ha az autóban olvasunk, és mit tehetünk ellene?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f9ce926-8e2c-4938-88b6-2c68ff521e5f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Biró Ferencet hűtlen kezeléssel és hivatali visszaéléssel gyanúsította meg az ügyészség, ami ellen panasszal élt.","shortLead":"Biró Ferencet hűtlen kezeléssel és hivatali visszaéléssel gyanúsította meg az ügyészség, ami ellen panasszal élt.","id":"20250205_integritas-hatosag-biro-ferenc-gyanusitas-ugyeszseg-panasz-elutasitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f9ce926-8e2c-4938-88b6-2c68ff521e5f.jpg","index":0,"item":"a61119ba-156b-4dee-a0d7-86a9e34d57fb","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_integritas-hatosag-biro-ferenc-gyanusitas-ugyeszseg-panasz-elutasitas","timestamp":"2025. február. 05. 15:28","title":"Gyanúsított marad az Integritás Hatóság elnöke, az ügyészség elutasította panaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40db7e2-7951-42fd-a14d-1b0bdf0532fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint Orbán Viktornak színt kell vallania, hogy a publicista az ő utasítására cselekszik-e, vagy sem. ","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint Orbán Viktornak színt kell vallania, hogy a publicista az ő utasítására cselekszik-e, vagy...","id":"20250206_Magyar-Peter-Itt-az-ideje-hogy-Bayer-Zsolt-eltunjon-a-kozeletbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c40db7e2-7951-42fd-a14d-1b0bdf0532fa.jpg","index":0,"item":"b50ba62b-9e51-4947-9639-6ff7eaad1d02","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_Magyar-Peter-Itt-az-ideje-hogy-Bayer-Zsolt-eltunjon-a-kozeletbol","timestamp":"2025. február. 06. 09:52","title":"Magyar Péter: Itt az ideje, hogy Bayer Zsolt eltűnjön a közéletből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c976002-1c5a-42ea-b2e0-c5d765e91727","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Áttörés jöhet a veserák kezelésében, ha a következő vizsgálati szakaszokban is hasonlóan jó eredményeket tud felmutatni egy új vakcina.","shortLead":"Áttörés jöhet a veserák kezelésében, ha a következő vizsgálati szakaszokban is hasonlóan jó eredményeket tud felmutatni...","id":"20250206_rak-daganat-vakcina-vesedaganat-gyogyszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c976002-1c5a-42ea-b2e0-c5d765e91727.jpg","index":0,"item":"a034ac3d-fb55-4520-80be-dade56652e48","keywords":null,"link":"/tudomany/20250206_rak-daganat-vakcina-vesedaganat-gyogyszer","timestamp":"2025. február. 06. 20:03","title":"Ígéretes a rák elleni vakcina – három éve vizsgálják, eddig minden résztvevő rákmentes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a29a8b2-0b43-4436-bdc3-48aee03d4eeb","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Gazdasági Versenyhivatal szerint a reklámok mintha arra utaltak volna, hogy az összes meccset élőben közvetítik. Pedig nem, és akkor megtévesztették a fogyasztókat.","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal szerint a reklámok mintha arra utaltak volna, hogy az összes meccset élőben közvetítik...","id":"20250207_gvh-rtl-bajnokok-ligaja-kozvetites-versenyfelugyeleti-eljaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a29a8b2-0b43-4436-bdc3-48aee03d4eeb.jpg","index":0,"item":"e1c3da38-4b9e-4c8e-a51a-bb925dcd5d19","keywords":null,"link":"/elet/20250207_gvh-rtl-bajnokok-ligaja-kozvetites-versenyfelugyeleti-eljaras","timestamp":"2025. február. 07. 10:43","title":"Megtévesztően kommunikálhatott az RTL a BL-meccsekről a GVH szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162f7c44-bd7b-4f99-9023-a7b9aa5d63e2","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Az amerikai elnök akár úgy is megakadályozná, hogy transz sportolók versenyezzenek a Los Angeles-i olimpián, hogy megtagadná tőlük a vízumot.","shortLead":"Az amerikai elnök akár úgy is megakadályozná, hogy transz sportolók versenyezzenek a Los Angeles-i olimpián...","id":"20250206_transznemu-nok-sportolok-sportverseny-olimpia-donald-trump-tiltas-los-angeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/162f7c44-bd7b-4f99-9023-a7b9aa5d63e2.jpg","index":0,"item":"c8d21f4d-78da-4c70-aa94-c880b26f0fcb","keywords":null,"link":"/sport/20250206_transznemu-nok-sportolok-sportverseny-olimpia-donald-trump-tiltas-los-angeles","timestamp":"2025. február. 06. 11:26","title":"Aláírta a transz nőket a nők versenyeiről kitiltó rendeletet Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]