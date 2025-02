Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"82c517a9-f98d-425a-aed1-3398a662078a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hány példány fog elfogyni, mikor és melyik könyvesboltban? Nagy kérdés ez a kiadóknak, ezért a német Media Control cég immár mesterséges intelligenciával (MI) méri fel, sőt jósolja meg a helyzetet, legalább 85, de esetenként majdnem 100 százalékos pontosságot ígérve.","shortLead":"Hány példány fog elfogyni, mikor és melyik könyvesboltban? Nagy kérdés ez a kiadóknak, ezért a német Media Control cég...","id":"20250208_hvg-konyv-sikeret-megjosolo-mesterseges-intelligencia-bestseller","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82c517a9-f98d-425a-aed1-3398a662078a.jpg","index":0,"item":"8b1845a9-ae1a-4a7e-a86b-54867c4607cb","keywords":null,"link":"/360/20250208_hvg-konyv-sikeret-megjosolo-mesterseges-intelligencia-bestseller","timestamp":"2025. február. 08. 15:45","title":"Melyik könyv lesz sikeres? Van már szoftver, amely 85-100 százalékos pontossággal megmondja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3a0d32-49c8-4627-a805-cd0533b8f9d2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A közgyűlésen résztvevő összes klub támogatta, hogy a MÖSZ csatlakozzon az új nemzetközi szövetséghez.","shortLead":"A közgyűlésen résztvevő összes klub támogatta, hogy a MÖSZ csatlakozzon az új nemzetközi szövetséghez.","id":"20250208_magyar-okolvivo-szakszovetseg-world-boxing-atlepes-kovacs-istvan-nemzetkozi-olimpiai-bizottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c3a0d32-49c8-4627-a805-cd0533b8f9d2.jpg","index":0,"item":"55621e3c-1deb-4ab3-81af-892cfc074235","keywords":null,"link":"/sport/20250208_magyar-okolvivo-szakszovetseg-world-boxing-atlepes-kovacs-istvan-nemzetkozi-olimpiai-bizottsag","timestamp":"2025. február. 08. 21:35","title":"Átlép a World Boxingba a magyar bokszszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a639efb6-7c84-4742-b342-36f49b385d98","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sem ő, sem a cégek nem árulták el, hogy mi volt Lánczi Tamás dolga a lobbiszervezetben.","shortLead":"Sem ő, sem a cégek nem árulták el, hogy mi volt Lánczi Tamás dolga a lobbiszervezetben.","id":"20250207_lanczi-tamas-magyar-sorgyartok-szovetsege-fizetes-szuverenitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a639efb6-7c84-4742-b342-36f49b385d98.jpg","index":0,"item":"9110c31c-3b36-4237-829f-0589bbb88004","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250207_lanczi-tamas-magyar-sorgyartok-szovetsege-fizetes-szuverenitas","timestamp":"2025. február. 07. 21:13","title":"Külföldi tulajdonú sörgyárak szövetségétől kapott fizetést a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de2db74a-5d95-4829-86db-75082194414c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Egyedi formával, minőségi tágas utastérrel és korrekt árral támad a legújabb kínai autó Magyarországon, de vajon milyen árnyoldalai vannak az első körben benzines és hamarosan tisztán elektromos verzióban is kapható Omoda 5-nek?","shortLead":"Egyedi formával, minőségi tágas utastérrel és korrekt árral támad a legújabb kínai autó Magyarországon, de vajon milyen...","id":"20250208_kinai-chery-omoda-5-benzines-suv-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de2db74a-5d95-4829-86db-75082194414c.jpg","index":0,"item":"7dc390f9-d20f-47aa-b832-eaf1ade6d6b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250208_kinai-chery-omoda-5-benzines-suv-teszt-velemeny","timestamp":"2025. február. 08. 08:00","title":"Kalandorok ne kíméljenek! Teszten az olcsón nagyot gurító benzines kínai Omoda 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: vámháború és polgárháború.","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250209_Elvitelre-vamhaboru-Donald-Trump-podcast-Csad-HM","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"38ba8583-1da1-4060-a7c2-0e33e844b396","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_Elvitelre-vamhaboru-Donald-Trump-podcast-Csad-HM","timestamp":"2025. február. 09. 06:00","title":"Elvitelre #105: Vámháborút kóstoltad már?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c99625-a6e8-4726-94c2-22bfe7b814b8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Vitézy Dávid korábban azt állította, hogy az arab befektetőktől megkaparintott területet a MOHU-tól szerzett pénzből vásárolják meg. A hulladékgazdálkodó vállalat azonban nem így gondolja.","shortLead":"Vitézy Dávid korábban azt állította, hogy az arab befektetőktől megkaparintott területet a MOHU-tól szerzett pénzből...","id":"20250208_mohu-rakosrendezo-budapest-fovaros-vitezy-karacsony-mini-dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6c99625-a6e8-4726-94c2-22bfe7b814b8.jpg","index":0,"item":"0de593e2-b9da-4875-a07f-6b90ea31644a","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_mohu-rakosrendezo-budapest-fovaros-vitezy-karacsony-mini-dubaj","timestamp":"2025. február. 08. 19:08","title":"MOHU: Biztos, hogy nem a hulladékkoncesszió bevételeiből veszi meg Rákosrendezőt a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e26c337-b2e5-463d-924a-c63a76b2bc0f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Katonai kísérettel tartott egy bányászokat szállító konvoj Gao régió egyik bányájába, amikor válogatás nélkül tüzelni kezdtek rájuk az iszlamista terroristák.","shortLead":"Katonai kísérettel tartott egy bányászokat szállító konvoj Gao régió egyik bányájába, amikor válogatás nélkül tüzelni...","id":"20250209_Megtamadtak-egy-Wagner-zsoldosok-altal-vedett-konvojt-Maliban-legalabb-harmincketten-meghaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e26c337-b2e5-463d-924a-c63a76b2bc0f.jpg","index":0,"item":"8ab2fc35-5849-46cf-a964-a3426225db27","keywords":null,"link":"/vilag/20250209_Megtamadtak-egy-Wagner-zsoldosok-altal-vedett-konvojt-Maliban-legalabb-harmincketten-meghaltak","timestamp":"2025. február. 09. 09:55","title":"Megtámadtak egy Wagner-zsoldosok által védett bányászkonvojt Maliban, legalább harmincketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nyeremények is kiderültek már.","shortLead":"A nyeremények is kiderültek már.","id":"20250209_Megvannak-a-hatos-lotto-nyeroszamai-6-het","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"3f023c31-dc0c-464e-8896-2bea424b0796","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_Megvannak-a-hatos-lotto-nyeroszamai-6-het","timestamp":"2025. február. 09. 17:07","title":"Megvannak a hatos lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]