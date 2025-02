Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"12c090bb-e23a-44c7-b5b9-8b41817c0cef","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A most érettségi előtt álló fiút letartóztatták.","shortLead":"A most érettségi előtt álló fiút letartóztatták.","id":"20250213_erdi-diler-elfogas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12c090bb-e23a-44c7-b5b9-8b41817c0cef.jpg","index":0,"item":"b030e030-3f74-4394-b0d3-7c14a142f7c8","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_erdi-diler-elfogas","timestamp":"2025. február. 13. 13:59","title":"Tízévesen kezdett füvet árulni az érdi díler, nagykorú lett, mire elfogták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2f32885-9774-42ee-8a07-05c1f0e27638","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Minden egyes játék apró részletére figyelemmel volt az a videós, aki egy 32 perces videóban mutatta be, hogyan nézhet ki a Mario-játékokból ismert bolygó.","shortLead":"Minden egyes játék apró részletére figyelemmel volt az a videós, aki egy 32 perces videóban mutatta be, hogyan nézhet...","id":"20250213_super-mario-jatek-vilag-terkep-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2f32885-9774-42ee-8a07-05c1f0e27638.jpg","index":0,"item":"b70b4877-b029-48f9-9690-954024822d15","keywords":null,"link":"/tudomany/20250213_super-mario-jatek-vilag-terkep-video","timestamp":"2025. február. 13. 18:03","title":"Hiánypótló: 100 nap alatt sikerült összerakni a Mario-világ térképét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfeebbe8-25a8-4d17-8883-cd6548dc57a9","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Volt olyan repülőgép, amibe több mint hétszáz alkalommal csapott villám, igaz, azt direkt csinálták.","shortLead":"Volt olyan repülőgép, amibe több mint hétszáz alkalommal csapott villám, igaz, azt direkt csinálták.","id":"20250213_repulo-villamcsapas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dfeebbe8-25a8-4d17-8883-cd6548dc57a9.jpg","index":0,"item":"4feecd56-e783-480c-b86c-35c29f8621d8","keywords":null,"link":"/elet/20250213_repulo-villamcsapas","timestamp":"2025. február. 13. 04:31","title":"Mi történik, ha villám csap a repülőbe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058a4059-6b91-4d59-8586-099f6f4749bb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ahmed es-Saraa azután került hatalomra, hogy a Szíriát évtizedekig vezető Aszad elnök megbukott, és Oroszországba menekült.","shortLead":"Ahmed es-Saraa azután került hatalomra, hogy a Szíriát évtizedekig vezető Aszad elnök megbukott, és Oroszországba...","id":"20250212_oroszorszag-sziria-targyalas-putyin-es-saraa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/058a4059-6b91-4d59-8586-099f6f4749bb.jpg","index":0,"item":"e8b7b07b-5f89-46be-9984-9f5980e59bae","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_oroszorszag-sziria-targyalas-putyin-es-saraa","timestamp":"2025. február. 12. 17:31","title":"Putyin telefonon hívta fel Szíria új vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a21fc28-f776-45f3-9878-0fcd2cb93f3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2022 óta tart a kapcsolatuk, ami a Grammy-s meztelenkedés előtt sem volt mentes a meghökkentő és kínos történésektől.","shortLead":"2022 óta tart a kapcsolatuk, ami a Grammy-s meztelenkedés előtt sem volt mentes a meghökkentő és kínos történésektől.","id":"20250214_Kanye-West-Bianca-Censori-valas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a21fc28-f776-45f3-9878-0fcd2cb93f3e.jpg","index":0,"item":"27a17760-829a-4b66-91ba-181d6dbd6e94","keywords":null,"link":"/elet/20250214_Kanye-West-Bianca-Censori-valas","timestamp":"2025. február. 14. 09:05","title":"Válhat Kanye West és Bianca Censori a botrányos vörösszőnyegezés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533e61c8-06e1-496b-8c18-dc6ccc09ee93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség azzal érvel, hogy fennáll a tanúk befolyásolása, illetve a bűnismétlés veszélye. ","shortLead":"Az ügyészség azzal érvel, hogy fennáll a tanúk befolyásolása, illetve a bűnismétlés veszélye. ","id":"20250214_Letartoztatasban-marad-Kiss-Laszlo-obudai-polgarmester","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/533e61c8-06e1-496b-8c18-dc6ccc09ee93.jpg","index":0,"item":"8cc54757-9edf-418c-aaea-3bf480541a1a","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_Letartoztatasban-marad-Kiss-Laszlo-obudai-polgarmester","timestamp":"2025. február. 14. 12:54","title":"Letartóztatásban marad Kiss László óbudai polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1387661-a392-4adc-b1c3-6bc8440f4dbb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egy tisztán elektromos modell készül majd Debrecenben.","shortLead":"Egy tisztán elektromos modell készül majd Debrecenben.","id":"20250212_debrecen-bmw-gyar-sorozatgyartas-tisztan-elektromos-modell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1387661-a392-4adc-b1c3-6bc8440f4dbb.jpg","index":0,"item":"44ea2b9b-8155-4cfb-aca2-8e260c73fcf3","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_debrecen-bmw-gyar-sorozatgyartas-tisztan-elektromos-modell","timestamp":"2025. február. 12. 16:33","title":"Ősszel indul a sorozatgyártás a BMW debreceni üzemében, Szijjártó szerint az egész cég sorsa is múlik ezen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b898fe9-f3b0-4b8c-a358-7e991a90144a","c_author":"Básthy Ágnes","category":"360","description":"Egymásba oldódva – Endokrin rezsimek címmel különleges kiállítás látható március 2-ig a Trafó Galériában. Az egymástól látszólag távol eső területeket összekapcsoló tárlat művészeti alkotásokon keresztül vizsgálja a hormonok életünkre gyakorolt hatását. A nem mindennapi vállalkozást szociológia-elméleti nézőpontból elemzi az alábbi írás.","shortLead":"Egymásba oldódva – Endokrin rezsimek címmel különleges kiállítás látható március 2-ig a Trafó Galériában. Az egymástól...","id":"20250212_A-mu-Poszthumanizmus-mint-posztpolitika-kepzomuveszeti-kiallitas-a-hormonokrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b898fe9-f3b0-4b8c-a358-7e991a90144a.jpg","index":0,"item":"1fd96bdd-18d1-4411-a3c4-f041f119d25e","keywords":null,"link":"/360/20250212_A-mu-Poszthumanizmus-mint-posztpolitika-kepzomuveszeti-kiallitas-a-hormonokrol","timestamp":"2025. február. 12. 15:35","title":"Poszthumanizmus mint posztpolitika – képzőművészeti kiállítás a hormonokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]