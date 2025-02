Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fc6e7426-9a5b-4847-97ed-9e74b02ad149","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hetedik éttermét Pécsett nyitja a a Tóth testvérpár vállalkozása.","shortLead":"Hetedik éttermét Pécsett nyitja a a Tóth testvérpár vállalkozása.","id":"20250213_hvg-tothsimon-toth-mate-simons-burger-pec","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc6e7426-9a5b-4847-97ed-9e74b02ad149.jpg","index":0,"item":"551400fc-8941-45e3-b4d1-f27181d44613","keywords":null,"link":"/360/20250213_hvg-tothsimon-toth-mate-simons-burger-pec","timestamp":"2025. február. 13. 06:00","title":"A vidék meghódítására indult a Budapesten berobbant Simon’s Burger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf261ed-25f4-4f11-8bbc-5bff371665c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A first lady ritkán szólal meg, most kivételt tett. ","shortLead":"A first lady ritkán szólal meg, most kivételt tett. ","id":"20250213_Melanie-Trump-Feher-Haz-latogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faf261ed-25f4-4f11-8bbc-5bff371665c8.jpg","index":0,"item":"6375497e-c7cb-4dc1-ba7e-0b0cadfee012","keywords":null,"link":"/elet/20250213_Melanie-Trump-Feher-Haz-latogatas","timestamp":"2025. február. 13. 11:34","title":"Melania Trump izgalommal várja, hogy megnyissák a Fehér Házat a látogatók előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f5e694b-35db-4fcb-97cb-6f2635d1eaf9","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Telexnek küldtek egy rövid, de talányos választ.","shortLead":"A Telexnek küldtek egy rövid, de talányos választ.","id":"20250212_Rakosdubaj-arab-beruhazo-megszolal-mukodes-megkezdese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f5e694b-35db-4fcb-97cb-6f2635d1eaf9.jpg","index":0,"item":"8d22ed9b-6bc0-449a-8733-d574b70c36eb","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_Rakosdubaj-arab-beruhazo-megszolal-mukodes-megkezdese","timestamp":"2025. február. 12. 14:56","title":"Rákosdubaj arab beruházója „működésük megkezdéséről” ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43489972-f82e-44ef-9e70-8399dcc940e2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rövid idő alatt rengeteg videó került fel a TikTokra és az Instagramra, melyek készítői ugyanazt tanácsolják a hosszú repülőúton történő alvással kapcsolatban. Az ötletük sokkal veszélyesebb, mint amilyennek elsőre látszik.","shortLead":"Rövid idő alatt rengeteg videó került fel a TikTokra és az Instagramra, melyek készítői ugyanazt tanácsolják a hosszú...","id":"20250212_repulogep-biztonsagi-ov-alvas-trukk-lifehack-video-veszelyes-tanacs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43489972-f82e-44ef-9e70-8399dcc940e2.jpg","index":0,"item":"3ebf5019-2f60-4240-9c3d-12659efd671a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250212_repulogep-biztonsagi-ov-alvas-trukk-lifehack-video-veszelyes-tanacs","timestamp":"2025. február. 12. 19:03","title":"A TikTokon nagyot megy egy tipp a kényelmesebb repüléshez, de ha jót akar magának, inkább ne próbálja ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b5cdcc-5843-40c4-b1ef-6fa35c241ada","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Több mint négy hónapja van ügyvezető kormánya Ausztriának, a labda most ismét a köztársasági elnöknél pattog. ","shortLead":"Több mint négy hónapja van ügyvezető kormánya Ausztriának, a labda most ismét a köztársasági elnöknél pattog. ","id":"20250213_Az-osztrak-szelsojobb-vezetoje-uj-valasztasokat-kovetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0b5cdcc-5843-40c4-b1ef-6fa35c241ada.jpg","index":0,"item":"84446dfd-3aec-4f82-bb4f-d24fca6fb129","keywords":null,"link":"/vilag/20250213_Az-osztrak-szelsojobb-vezetoje-uj-valasztasokat-kovetel","timestamp":"2025. február. 13. 15:49","title":"Az osztrák szélsőjobb vezetője új választásokat követel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b7f970-5a47-44ee-a550-0e6666be3bef","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A közszolgálati egyetem docense és a HVG újságírója a CEU Határtalan Tudás című sorozatának vendége.","shortLead":"A közszolgálati egyetem docense és a HVG újságírója a CEU Határtalan Tudás című sorozatának vendége.","id":"20250212_ceu-hatartalan-tudas-kaiser-ferenc-foldes-andras-eloadas-elo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5b7f970-5a47-44ee-a550-0e6666be3bef.jpg","index":0,"item":"173358a1-5a66-45fc-a318-44d8bb660ef9","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_ceu-hatartalan-tudas-kaiser-ferenc-foldes-andras-eloadas-elo","timestamp":"2025. február. 12. 17:15","title":"Az ukrajnai háború tapasztalatairól és a haditechnikai újdonságokról tart előadást Kaiser Ferenc és Földes András - itt követheti élőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a966744b-be27-4268-81a9-9c432e63cde8","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Megszűnhet a női orvosok fizikai adottságokból származó hátránya a legférfiasabbnak tartott orvosi területen, a sebészetben – hála a robotasszisztált műtétek terjedésének. Erre szükség is van, mert ha nem emelkedik a női sebészek aránya, az még nagyobb munkaerőhiányhoz vezethet a műtőkben.","shortLead":"Megszűnhet a női orvosok fizikai adottságokból származó hátránya a legférfiasabbnak tartott orvosi területen...","id":"20250214_sebesz-nok-karrier-orvosok-robotok-ai-feminizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a966744b-be27-4268-81a9-9c432e63cde8.jpg","index":0,"item":"27e7fed4-78b7-405f-a8eb-0579e5353345","keywords":null,"link":"/360/20250214_sebesz-nok-karrier-orvosok-robotok-ai-feminizmus","timestamp":"2025. február. 14. 09:40","title":"Ma is százéves érveket hoznak fel a női sebészek ellen, de a robotok kitárják előttük a műtőajtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8a7aba-8b6d-4448-811d-aa399b34945e","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az új USA-elnök megválasztása után egy pár hétig még valamelyest reménykedni lehetett, hogy a háború ügyében az új kormányzat kitart a meghirdetett elv mellett, vagyis, hogy az erő pozíciójából akar békét teremteni. Ám most már látni, hogy a Fehér Ház egyrészt terrorizálja a barátait, másrészt az ország ellenségeinek hízeleg – írja az elemző a Guardianben.","shortLead":"Az új USA-elnök megválasztása után egy pár hétig még valamelyest reménykedni lehetett, hogy a háború ügyében az új...","id":"20250214_Timothy-Garton-Ash-trump-putyin-ukrajna-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc8a7aba-8b6d-4448-811d-aa399b34945e.jpg","index":0,"item":"1959a39c-fcdf-4162-973f-94d1931794fa","keywords":null,"link":"/360/20250214_Timothy-Garton-Ash-trump-putyin-ukrajna-lapszemle","timestamp":"2025. február. 14. 07:30","title":"Timothy Garton Ash: Trump elárulja Ukrajnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]