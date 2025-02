Ahogy arról a 444 nyomán mi is beszámoltunk, Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke, akit több bűncselekménnyel is gyanúsítanak, 2023-ban mentelmi jogért lobbizott saját maga számára, amivel kapcsolatban törvénymódosítást is benyújtott.

Biró Ferenc még Varga Judit igazságügyi miniszternél lobbizott a mentelmi jogért. Biró sorsa most Windisch László ÁSZ-elnök kezében van, aki Varga jelenlegi párja.

Az Integritás Hatóság a mentelmi jog kérésére vonatkozó értesülés publikálása után egy lapunknak elküldött levélben mellékelte a Biró Ferenc által Varga Judit akkori igazságügyi miniszternek küldött teljes levelet.

A levelet kontextusba helyezve azt írják, hogy az az Eufetv. és kapcsolódó jogszabályok módosításának kérelme annak érdekében, hogy az Integritás Hatóság fellépési és szankcionálási jogkörei hogyan bővíthetők az európai uniós támogatások pénzügyi felhasználása vagy ellenőrzése során előforduló jogsértések és szabálytalanságok megelőzése, feltárása és korrekciója során.

Felhívják a figyelmet arra, hogy a hétoldalas levélből hat oldalon keresztül a hatósági jogköröket részletezi, és csak egy oldal szól az elnöki jogkörökről, a 444 cikkében pedig csak ez utóbbi jelent meg.

A hatóság kommunikációs vezetőjétől érkezett e-mail úgy fogalmaz, a „jogkörök bővítésének ügyét az Integritás Hatóság elnöke másfél éve következetesen képviseli a nyilvánosság előtt is, és az Igazságügyi Minisztériumnak e levélben benyújtott törvénymódosítási javaslatokról is többször nyilatkozott. A kért törvénymódosítások hasonló nemzetközi intézmények tapasztalataira épülnek, ahogy azt tavalyi, Országgyűlési beszámolójában is részletezte a Hatóság.”

A levél, amit Biró küldött Varga Judit akkori igazságügyi miniszternek itt olvasható teljes terjedelmében:

