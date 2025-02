Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d32b434e-029d-4ef8-9683-91ad5d822d36","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Az LMP egyetlen, egyéni mandátumot nyert képviselője a párt után a frakcióból is kilépett, ezzel a képviselőcsoport megszűnik. Kivéve, ha 3 nap alatt találnak egy beugró képviselőt. Vagy kettőt, mert a pártból már szintén kilépett Keresztes László Loránt is átülhet a függetlenek közé. Ungár Péter társelnököt kérdeztük, megszűnik-e a frakció.","shortLead":"Az LMP egyetlen, egyéni mandátumot nyert képviselője a párt után a frakcióból is kilépett, ezzel a képviselőcsoport...","id":"20250217_Csardi-kilepett-az-LMP-frakciobol-Ungareknak-talalnia-kell-egy-beugrot-vagy-kettot-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d32b434e-029d-4ef8-9683-91ad5d822d36.jpg","index":0,"item":"94fac453-ff1c-49e7-b47f-d4fddb2c4908","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Csardi-kilepett-az-LMP-frakciobol-Ungareknak-talalnia-kell-egy-beugrot-vagy-kettot-ebx","timestamp":"2025. február. 17. 16:36","title":"Csárdi kilépett az LMP-frakcióból, Ungáréknak találniuk kell egy beugrót, vagy inkább kettőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e18fddae-9333-4720-9e00-a791b1cc8788","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Wizz Airt tisztességtelen szerződési kikötések és kereskedelmi gyakorlat miatt marasztalták el Ausztriában, az érintett osztrák utasok visszamenően érvényesíthetik igényeiket a légitársaság honlapján.","shortLead":"A Wizz Airt tisztességtelen szerződési kikötések és kereskedelmi gyakorlat miatt marasztalták el Ausztriában...","id":"20250217_Tisztessegtelen-uzleti-mukodes-miatt-iteltek-el-a-Wizz-Airt-Ausztriaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e18fddae-9333-4720-9e00-a791b1cc8788.jpg","index":0,"item":"cda6fea9-fa72-4f22-96ac-2b40e036b2ff","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_Tisztessegtelen-uzleti-mukodes-miatt-iteltek-el-a-Wizz-Airt-Ausztriaban","timestamp":"2025. február. 17. 20:51","title":"Tisztességtelen üzleti működés miatt ítélték el a Wizz Airt Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49d97e33-5764-4e7a-93c2-8109b4716dea","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A következő párizsi találkozóra 18 európai ország vezetőit várják, Orbán Viktornak azonban ennél az asztalnál sem jut hely.","shortLead":"A következő párizsi találkozóra 18 európai ország vezetőit várják, Orbán Viktornak azonban ennél az asztalnál sem jut...","id":"20250218_franciaorszag-parizs-csucstalalkozo-europai-unio-kanada","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49d97e33-5764-4e7a-93c2-8109b4716dea.jpg","index":0,"item":"fd84b4a5-a9f0-4d5a-b09b-283d994dbeaa","keywords":null,"link":"/vilag/20250218_franciaorszag-parizs-csucstalalkozo-europai-unio-kanada","timestamp":"2025. február. 18. 20:34","title":"Franciaország újabb, szélesebb körű európai csúcsot szervez, Kanadát meghívták, Magyarországot nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c8f0d1-c5ee-4613-a9ab-307905a38b3c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Öt kontinenst fog összekapcsolni az az adatkábel, amit a Facebook, az Instagram és több más szolgáltatás tulajdonosa kezd megépíteni még idén.","shortLead":"Öt kontinenst fog összekapcsolni az az adatkábel, amit a Facebook, az Instagram és több más szolgáltatás tulajdonosa...","id":"20250217_meta-50000-km-tenger-alatti-adatkabel-project-waterworth","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5c8f0d1-c5ee-4613-a9ab-307905a38b3c.jpg","index":0,"item":"d602ecbf-8882-48aa-b54e-e8e0670d23fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_meta-50000-km-tenger-alatti-adatkabel-project-waterworth","timestamp":"2025. február. 17. 15:03","title":"Ez lehet a valaha volt leghosszabb: 50 000 km-es tenger alatti adatkábelt épít a Meta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dca7e67-94cb-4749-85bf-b32e426b6145","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az közismert, hogy a szobanövények oxigéntermeléssel járulhatnak hozzá a jobb levegőhöz. Van egy másik, kevéssé ismert hasznuk is: elnyelik a levegőben keringő szennyező anyagokat. Mutatunk pár ilyen növényt.","shortLead":"Az közismert, hogy a szobanövények oxigéntermeléssel járulhatnak hozzá a jobb levegőhöz. Van egy másik, kevéssé ismert...","id":"20250218_legtisztito-szobanovenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dca7e67-94cb-4749-85bf-b32e426b6145.jpg","index":0,"item":"e362fcec-0355-4a04-83ba-1274bdb91526","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_legtisztito-szobanovenyek","timestamp":"2025. február. 18. 08:03","title":"Drága légtisztító helyett szobanövény – ez a hét növény többre képes, mint gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5259a77a-efb1-4b83-92a7-60c6bc5d9a36","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Nio Firefly az elektromos Minik és Smartok legújabb kínai riválisának tekinthető.","shortLead":"A Nio Firefly az elektromos Minik és Smartok legújabb kínai riválisának tekinthető.","id":"20250219_percek-alatt-cserelheto-aksis-cuki-kis-villanyauto-tunt-fel-a-szinen-nio-firefly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5259a77a-efb1-4b83-92a7-60c6bc5d9a36.jpg","index":0,"item":"0d2e8a90-770d-4b83-9316-7e473cbdab3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250219_percek-alatt-cserelheto-aksis-cuki-kis-villanyauto-tunt-fel-a-szinen-nio-firefly","timestamp":"2025. február. 19. 06:41","title":"Percek alatt cserélhető aksis cuki kis villanyautó tűnt fel a színen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abd06440-e09d-4268-8cd8-79a58d5e29dd","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Sulyok Tamás köztársasági elnök pedig köszönetet mondott, hogy ebben a rendkívüli helyzetben volt alkalmuk találkozni. ","shortLead":"Sulyok Tamás köztársasági elnök pedig köszönetet mondott, hogy ebben a rendkívüli helyzetben volt alkalmuk találkozni. ","id":"20250218_jichak-hercog-sulyok-tamas-magyarorszag-latogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/abd06440-e09d-4268-8cd8-79a58d5e29dd.jpg","index":0,"item":"525f2099-fa4d-4352-966e-e2f3f0750d5c","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_jichak-hercog-sulyok-tamas-magyarorszag-latogatas","timestamp":"2025. február. 18. 13:57","title":"Jichák Hercog Budapesten: Magyarország nem hajlandó megtörni az anticionizmus, antiizraelizmus és antiszemitizmus sűrűjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"610594fe-5b3a-4af5-b9fd-eac89c62fdab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megszólaltak a nő családtagjai, akik végignézték a támadást, ami Turks- és Caicos szigetén történt.","shortLead":"Megszólaltak a nő családtagjai, akik végignézték a támadást, ami Turks- és Caicos szigetén történt.","id":"20250218_Nem-fotozkodott-hanem-vedekezni-probalt-az-55-eves-no-akinek-mindket-kezet-leharapta-egy-capa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/610594fe-5b3a-4af5-b9fd-eac89c62fdab.jpg","index":0,"item":"45bdaeb8-68dc-49d7-8227-0064cb1cdbcd","keywords":null,"link":"/elet/20250218_Nem-fotozkodott-hanem-vedekezni-probalt-az-55-eves-no-akinek-mindket-kezet-leharapta-egy-capa","timestamp":"2025. február. 18. 12:47","title":"Mégsem fotózkodott, mindössze védekezni próbált az 55 éves nő, akinek mindkét kezét leharapta egy cápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]