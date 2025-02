Ungár Péter pártelnök-frakcióvezetőnek nem sikerült az elmúlt napokban másokat – erre praktikusan csak a függetlenek közül lett volna módja – meggyőzni, hogy üljenek át hozzájuk, így mivel a frakció létszáma Csárdi Antal távozása után hétfőn öt fő alá csökkent, a házszabályban előírt 3 nap után automatikusan megszűnt a zöldpárt parlamenti képviselőcsoportja.

Szerdán 10 órakor még szerepelt a parlamenti honlapon a Csárdi távozása után csonka, 4 fős frakciónévsor, de egy órával később már nyoma sem volt a honlapon a frakciók között az LMP-snek, és ezzel párhuzamosan a négy megmaradt frakciótag – Ungár Péter, Bakos Bernadett, Kanász-Nagy Máté és Keresztes László Loránt – neve is átkerült a független képviselők felsorolásához.

Így már csak a párt honlapján van nyoma az LMP-frakció létezésének, méghozzá az eredeti öt taggal, a valóságban már mindannyian független képviselők, és egy részük ráadásul már nem is párttag. A HVG is írt róla, hogy a bomlás jelei a tavaly augusztusi tisztújítás után jelentkeztek a pártban. Miután ott ismét Ungár Péter lett a párt társelnöke, több veterán politikusuk is bejelentette távozását: előbb Schmuck Erzsébet, majd Vágó Gábor és Keresztes László Loránt is. Őket követte Csárdi bejelentése októberben.

Mindannyian alapvetően azzal indokolták a döntésüket, hogy az LMP már nem zöld párt, a vezetői pedig nem vontak le semmit az egy százalék alatti eredményből, amit az LMP az EP-választáson elért. Januárban újabb LMP-s jelentette be távozását a pártból: Kendernay János, aki szerint „a párt elveszítette teljesen a létjogosultságát”. Azt is mondta, „az lenne a tisztességes, ha a párt kivonulna a parlamentből”. Így is lett.

A frakció megszűnésének súlyos következményei is vannak, noha politikusaik továbbra is képviselők maradnak függetlenként. Az önálló frakció ugyanis nagyobb parlamenti nyilvánosságot, megszólalási lehetőségeket és bizottsági posztokat is jelentett. Emellett a frakcióknak járó költségvetési támogatástól is elesik az LMP, ami havi mintegy 22 millió forint volt, és ez a pénz hiányozni fog, így a frakciót segítő munkatársak kényszerű elbocsátását is hozhatja magával.