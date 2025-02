Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c309f7d1-7a48-40d0-ba87-7afc2ef5d83a","c_author":"Rácz Gergő","category":"gazdasag","description":"A piac egyik vezető pénzintézete a magyar gazdaság általános gyenge teljesítménye ellenére is jócskán növelni tudta a profitját tavaly. A cég vezetői szerint a cég stabil talapzaton áll, termeli belga anyjának a profitot, és nem eladó.","shortLead":"A piac egyik vezető pénzintézete a magyar gazdaság általános gyenge teljesítménye ellenére is jócskán növelni tudta...","id":"20250224_K-H-Bank-eves-eredmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c309f7d1-7a48-40d0-ba87-7afc2ef5d83a.jpg","index":0,"item":"8a15decb-7804-44e7-9e9f-4fe999c9c27f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_K-H-Bank-eves-eredmeny","timestamp":"2025. február. 24. 17:27","title":"Nyűglődő gazdaságban is rekordnyereséget termelt a K&H Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2d8078-cc0c-4095-961f-e91c4ed8c867","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kisadózóknak 2025. február 25-éig kell nyilatkozniuk a 2024-ben megszerzett bevételükről. A nyilatkozat pár perc alatt elkészíthető, és online beadható.","shortLead":"A kisadózóknak 2025. február 25-éig kell nyilatkozniuk a 2024-ben megszerzett bevételükről. A nyilatkozat pár perc...","id":"20250225_kata-bevallas-hatarido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c2d8078-cc0c-4095-961f-e91c4ed8c867.jpg","index":0,"item":"5fbed5c4-509f-4d3a-906f-1d27a2b41492","keywords":null,"link":"/kkv/20250225_kata-bevallas-hatarido","timestamp":"2025. február. 25. 11:11","title":"Fontos határidő jön kedden a katásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c522c1c-e018-41d0-b13e-8f94f7ad6777","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A TechArt által kezelésbe vett Porsche Cayenne csúcsnyomatéka bőven meghaladja az 1000 Nm-t.","shortLead":"A TechArt által kezelésbe vett Porsche Cayenne csúcsnyomatéka bőven meghaladja az 1000 Nm-t.","id":"20250225_930-loero-talan-mar-eleg-lehet-a-biturbo-v8-as-porsche-cayenne-suv-tuning-techart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c522c1c-e018-41d0-b13e-8f94f7ad6777.jpg","index":0,"item":"d74a4704-394a-4514-863e-15b59e500d38","keywords":null,"link":"/cegauto/20250225_930-loero-talan-mar-eleg-lehet-a-biturbo-v8-as-porsche-cayenne-suv-tuning-techart","timestamp":"2025. február. 25. 07:59","title":"930 lóerő talán már elég lehet a biturbó V8-as Porsche SUV-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f58fe73-d0f0-45a3-b04e-1b0c7845c85d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Európai Unióban, így hazánkban is megjelenik az Apple Intelligence áprilisban, de van egy rossz hír is.","shortLead":"Az Európai Unióban, így hazánkban is megjelenik az Apple Intelligence áprilisban, de van egy rossz hír is.","id":"20250224_apple-intelligence-mesterseges-intelligencia-iphone-megjelenes-eu-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f58fe73-d0f0-45a3-b04e-1b0c7845c85d.jpg","index":0,"item":"37ece689-92cc-4296-966d-24d8fc639090","keywords":null,"link":"/tudomany/20250224_apple-intelligence-mesterseges-intelligencia-iphone-megjelenes-eu-magyarorszag","timestamp":"2025. február. 24. 14:03","title":"Végre Magyarországra is megérkezik az Apple legnagyobb újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"620e3012-28a0-43e8-b51f-86ff0b85af83","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem tudni, hogy mikor jelenik meg az idei évre szánt pluszforrásokról a jogszabály, miközben a kórházak adóssága 124 milliárd forint.","shortLead":"Nem tudni, hogy mikor jelenik meg az idei évre szánt pluszforrásokról a jogszabály, miközben a kórházak adóssága 124...","id":"20250225_kormany-korhaz-tamogatas-plusz-forrasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/620e3012-28a0-43e8-b51f-86ff0b85af83.jpg","index":0,"item":"be9c5e8b-ee9d-4b19-9196-2cbce82af490","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_kormany-korhaz-tamogatas-plusz-forrasok","timestamp":"2025. február. 25. 17:15","title":"A kormány megígérte a kórházaknak a havi 12,5 milliárdot, de a pénz még sehol sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae5eae-c8ec-4f1c-a839-beb7d34f2949","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Financial Times fő külpolitikai elemzője azt hangsúlyozza kommentárjában, hogy Európának amerikai támogatás nélkül is meg kell védenie a liberális demokráciát, vagyis utóbbi számára kell veszélytelenné tenni a világot, és nem az autokráciának.","shortLead":"A Financial Times fő külpolitikai elemzője azt hangsúlyozza kommentárjában, hogy Európának amerikai támogatás nélkül is...","id":"20250225_Gideon-Rachman-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3ae5eae-c8ec-4f1c-a839-beb7d34f2949.jpg","index":0,"item":"0dc89fda-e061-45fa-8169-8b3a0d74d74c","keywords":null,"link":"/360/20250225_Gideon-Rachman-lapszemle","timestamp":"2025. február. 25. 07:45","title":"Gideon Rachman: Trump biztonságos világot akar a tekintélyuralom számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff91eb7-290c-4a97-ade6-a74e7f7caba2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai metálbanda jubileumi turnéra indul, ráadásul a Megadeth társaságában érkeznek október 6-án a Budapest Arénába.","shortLead":"Az amerikai metálbanda jubileumi turnéra indul, ráadásul a Megadeth társaságában érkeznek október 6-án a Budapest...","id":"20250224_Disturbed-The-Sickness-25-ev-turne-Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fff91eb7-290c-4a97-ade6-a74e7f7caba2.jpg","index":0,"item":"31a09c56-280c-4616-81df-8df07e1f2c62","keywords":null,"link":"/kultura/20250224_Disturbed-The-Sickness-25-ev-turne-Budapest","timestamp":"2025. február. 24. 15:25","title":"Újra Magyarországon koncertezik a Disturbed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae5eae-c8ec-4f1c-a839-beb7d34f2949","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szenzációsnak tűnő bejelentés értékét egyfelől erősítik az üzletemberből lett politikus beszervezését érintő korábbi értesülések, másfelől viszont gyengítik, hogy az ügynökvádat megfogalmazó Alnur Muszajev néhány évvel korábban még nem volt ennyire biztos a dolgában.","shortLead":"A szenzációsnak tűnő bejelentés értékét egyfelől erősítik az üzletemberből lett politikus beszervezését érintő korábbi...","id":"20250224_trump-kgb-beszervezes-oroszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3ae5eae-c8ec-4f1c-a839-beb7d34f2949.jpg","index":0,"item":"2d66b77a-ba2d-41af-b279-5852f8c66127","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_trump-kgb-beszervezes-oroszok","timestamp":"2025. február. 24. 11:35","title":"Donald Trump a KGB ügynöke – állítja egy volt szovjet hírszerzőtiszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]