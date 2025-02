Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9afbf69b-b7e6-4851-972c-0e09c97c6fd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A betű, az betű – gondolnánk, azaz nem lehet nagy különbség abban, hogy egy szöveget milyen hordozón látunk. Azonban kiderült, Gutenberg-galaxist egyelőre nem tudja felülmúlni még a legkorszerűbb technológia sem.","shortLead":"A betű, az betű – gondolnánk, azaz nem lehet nagy különbség abban, hogy egy szöveget milyen hordozón látunk. Azonban...","id":"20250218_tanulas-olvasas-kepernyo-papir","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9afbf69b-b7e6-4851-972c-0e09c97c6fd7.jpg","index":0,"item":"9db6d133-631b-45ae-b19d-af40e76c18b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_tanulas-olvasas-kepernyo-papir","timestamp":"2025. február. 18. 10:03","title":"Tanulnia kell? Nagyon nem mindegy, hogy képernyőn vagy papíralapon olvas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe516b5-2b3e-482b-820d-b7d6902d51e0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Aki nem tudja elolvasni az egyszavas választ, annak felolvasás is van.","shortLead":"Aki nem tudja elolvasni az egyszavas választ, annak felolvasás is van.","id":"20250219_kyiv-independent-ki-kezdte-a-haborut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afe516b5-2b3e-482b-820d-b7d6902d51e0.jpg","index":0,"item":"086433fd-34b7-4ca1-a949-4948036ad0e5","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_kyiv-independent-ki-kezdte-a-haborut","timestamp":"2025. február. 19. 12:58","title":"Trumpra abszolút ráférne az az egymondatos gyorstalpaló, amit egy ukrán lap készített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f360778f-08ae-495e-aa4d-63b221eed1aa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az izraeli védelmi miniszter már egy olyan terven dolgozik, amely lehetővé tenné a palesztinok önkéntes távozását a területről.","shortLead":"Az izraeli védelmi miniszter már egy olyan terven dolgozik, amely lehetővé tenné a palesztinok önkéntes távozását...","id":"20250218_Nem-sok-kedv-van-ahhoz-hogy-Amerika-atvegye-a-Gazai-ovezet-feletti-hatalmat-egy-republikanus-szenator-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f360778f-08ae-495e-aa4d-63b221eed1aa.jpg","index":0,"item":"93646029-4336-4bfb-b884-f3d774231732","keywords":null,"link":"/vilag/20250218_Nem-sok-kedv-van-ahhoz-hogy-Amerika-atvegye-a-Gazai-ovezet-feletti-hatalmat-egy-republikanus-szenator-szerint","timestamp":"2025. február. 18. 10:55","title":"„Nem túl népszerű ötlet” – mondta Trump egyik régi szövetségese elnöke gázai terveiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4013076-98ca-4f54-8bb8-e01597df24f3","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Moszkva megtartaná a szíriai orosz bázisokat, miközben az ottani katonai kontingens már összecsomagolt, és a távozás véglegesnek tűnik. Az oroszok több helyre is átköltözhetnek, ám Tartusz kikötőjének elvesztése csapást mér Putyin globális geostratégiai ambíciójára, akárhol is talál új bázist.","shortLead":"Moszkva megtartaná a szíriai orosz bázisokat, miközben az ottani katonai kontingens már összecsomagolt, és a távozás...","id":"20250218_hvg-sziriai-konfliktus-orosz-katonai-bazisok-nehezkes-kivonulas-parttalanul-szudan-libia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4013076-98ca-4f54-8bb8-e01597df24f3.jpg","index":0,"item":"c26bf4bc-73b8-42c1-a88c-9687557fd469","keywords":null,"link":"/360/20250218_hvg-sziriai-konfliktus-orosz-katonai-bazisok-nehezkes-kivonulas-parttalanul-szudan-libia","timestamp":"2025. február. 18. 15:27","title":"Parttalan orosz jelenlét: a Kreml küldöttei Szíria új uránál kopogtatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a827ae48-2bb8-4592-b6c1-7ef3c0b69c6b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szabadidejében, néhány óra alatt dobta össze egy fejlesztő az oldalt, ahol a Wikipédia szócikkeit lehet folyamatosan görgetni a közösségi oldalakhoz hasonló módon.","shortLead":"Szabadidejében, néhány óra alatt dobta össze egy fejlesztő az oldalt, ahol a Wikipédia szócikkeit lehet folyamatosan...","id":"20250218_wikipedia-tiktok-wikitok-alkalmazas-wikipedia-szocikkek-kozossegi-alkalmazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a827ae48-2bb8-4592-b6c1-7ef3c0b69c6b.jpg","index":0,"item":"626b0c00-b720-45a0-967e-af078a384703","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_wikipedia-tiktok-wikitok-alkalmazas-wikipedia-szocikkek-kozossegi-alkalmazas","timestamp":"2025. február. 18. 18:03","title":"Kipróbáltuk a Wikipédia TikTokját, és ugyanezt ajánljuk önnek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd93aec8-431f-495e-9376-51d4d996017c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 826 lóerős Ford Mustang GTD-t nem lehet csak úgy egyszerűen bármikor eladni.","shortLead":"A 826 lóerős Ford Mustang GTD-t nem lehet csak úgy egyszerűen bármikor eladni.","id":"20250218_ket-evig-nem-adhato-el-a-magyarorszagon-160-millio-forintba-kerulo-uj-ford-mustang-gtd","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd93aec8-431f-495e-9376-51d4d996017c.jpg","index":0,"item":"3ad65ee4-93d8-4541-ba1f-af79e5ad62e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250218_ket-evig-nem-adhato-el-a-magyarorszagon-160-millio-forintba-kerulo-uj-ford-mustang-gtd","timestamp":"2025. február. 18. 06:41","title":"Két évig nem adható tovább a Magyarországon 160 millió forintba kerülő új Ford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0178a3-d839-4340-99d0-5da0e4539408","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az uniós pénzügyminiszterek vita nélkül fogadták el azt a határozatot, amely rögzíti, hogy milyen mértékben nőhetnek a költségvetési kiadások Magyarországon. Korábban ezt az ügyet az Európai Bizottság “jegelte”, mert a magyar GDP-növekedési számok túlzottak voltak, később a magyar kormány újraszámolt és gyakorlatilag átvette a brüsszeli számításokat. ","shortLead":"Az uniós pénzügyminiszterek vita nélkül fogadták el azt a határozatot, amely rögzíti, hogy milyen mértékben nőhetnek...","id":"20250218_GDP_koltsegvetes_europai_bizottsag_tulzottdeficit_eljaras-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b0178a3-d839-4340-99d0-5da0e4539408.jpg","index":0,"item":"e8603bad-f1fe-4724-a989-5b5233fad521","keywords":null,"link":"/eurologus/20250218_GDP_koltsegvetes_europai_bizottsag_tulzottdeficit_eljaras-ebx","timestamp":"2025. február. 18. 18:08","title":"Kisebb GDP, kevesebb kiadás – ezt vállalta az Orbán-kormány Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8dcf834-6d42-4349-9244-00bc27b5de7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első állomás nem más, mint Békés megye.","shortLead":"Az első állomás nem más, mint Békés megye.","id":"20250219_Marcius-elsejen-indul-a-Tisza-orszagjarasa-amit-tavaszi-bekes-hadjaratnak-neveznek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8dcf834-6d42-4349-9244-00bc27b5de7c.jpg","index":0,"item":"72a55fbe-1e7d-4b18-8bb0-c066fe318e2c","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_Marcius-elsejen-indul-a-Tisza-orszagjarasa-amit-tavaszi-bekes-hadjaratnak-neveznek","timestamp":"2025. február. 19. 11:30","title":"Március elsején indul a Tisza országjárása, amit „tavaszi békés hadjáratnak” neveznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]