[{"available":true,"c_guid":"c72a4e7e-e1b7-42f0-8cd6-7ff56854066a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A bíróság emberölés előkészületében találta bűnösnek a budapesti férfit.","shortLead":"A bíróság emberölés előkészületében találta bűnösnek a budapesti férfit.","id":"20250224_bunugy-lazar-janos-fenyegeto-kommentelo-birosag-itelet-felfuggesztett-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c72a4e7e-e1b7-42f0-8cd6-7ff56854066a.jpg","index":0,"item":"416ca167-da56-4635-83bd-c1fed71e4113","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_bunugy-lazar-janos-fenyegeto-kommentelo-birosag-itelet-felfuggesztett-borton","timestamp":"2025. február. 24. 18:23","title":"Felfüggesztett börtönt kapott egy kommentelő, aki pénzt ajánlott Lázár János megöléséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed4886d2-aa1b-438a-8c65-dfc360b6c0c6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tennivalóink listázása egyszerre tehermentesítheti a memóriánkat és szolgálhat önmotiváló eszközként, ugyanakkor ha átláthatatlanná vagy nehezen teljesíthetővé válik, akkor több stresszt okozhat számunkra, mint amennyi előnnyel jár.","shortLead":"Tennivalóink listázása egyszerre tehermentesítheti a memóriánkat és szolgálhat önmotiváló eszközként, ugyanakkor ha...","id":"20250226_teendok-listaja-stressz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed4886d2-aa1b-438a-8c65-dfc360b6c0c6.jpg","index":0,"item":"265de1fe-b94f-4490-ab64-b7ee43a5a7d2","keywords":null,"link":"/elet/20250226_teendok-listaja-stressz","timestamp":"2025. február. 26. 05:31","title":"Így nyom agyon minket a teendőink listája, de a jó hír az, hogy tehetünk ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ea6a4c-8b82-4d3b-91ea-67561752a348","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A videót az „ÉLJEN SOKÁ AZ IGAZI KIRÁLY” felirat kíséri.","shortLead":"A videót az „ÉLJEN SOKÁ AZ IGAZI KIRÁLY” felirat kíséri.","id":"20250224_Trump-elnok-Elon-Musk-meztelen-labfejet-nyalogatja-egy-deep-fake-videon-ami-Washingtonban-is-korbejart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50ea6a4c-8b82-4d3b-91ea-67561752a348.jpg","index":0,"item":"df0caaf3-0c57-4f6b-a603-d8f63296e76c","keywords":null,"link":"/elet/20250224_Trump-elnok-Elon-Musk-meztelen-labfejet-nyalogatja-egy-deep-fake-videon-ami-Washingtonban-is-korbejart","timestamp":"2025. február. 24. 21:46","title":"Trump elnök Elon Musk meztelen lábfejét nyalogatja egy deepfake-videón, amely Washingtonban is körbejárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e46258-3a1e-4ef7-85bf-b3f9e5973651","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden dokumentumot begyűjtenek, ami a támogatásokkal kapcsolatos.","shortLead":"Minden dokumentumot begyűjtenek, ami a támogatásokkal kapcsolatos.","id":"20250225_USAID-Szerbia-civil-szervezetek-Amerika-USA","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61e46258-3a1e-4ef7-85bf-b3f9e5973651.jpg","index":0,"item":"9c0c59b4-08c9-4131-bc8e-bc40f8f7704e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_USAID-Szerbia-civil-szervezetek-Amerika-USA","timestamp":"2025. február. 25. 12:34","title":"Civileknél razziáztak a szerb rendőrök az USAID-támogatások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c49cb32-26f1-4dc9-a6f2-77a307db49cd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A magyar után a román és a horvát érték lett a legrosszabb az év első hónapjában. A legkisebb pedig a dán, majd az ír és az olasz infláció lett.","shortLead":"A magyar után a román és a horvát érték lett a legrosszabb az év első hónapjában. A legkisebb pedig a dán, majd az ír...","id":"20250224_eurostat-januari-inflacio-euroovezet-Europai-Unio-Magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c49cb32-26f1-4dc9-a6f2-77a307db49cd.jpg","index":0,"item":"00e6bf60-0189-4756-b3cf-4855ade53a00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_eurostat-januari-inflacio-euroovezet-Europai-Unio-Magyarorszag","timestamp":"2025. február. 24. 14:10","title":"Több mint kétszerese lett a magyar infláció a teljes EU-s inflációnak januárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ezzel magyarázta a szerb elnök, hogy megszavazták az Ukrajna területi integritásáról szóló ENSZ-határozatot.","shortLead":"Ezzel magyarázta a szerb elnök, hogy megszavazták az Ukrajna területi integritásáról szóló ENSZ-határozatot.","id":"20250225_Vucsics-Szerbia-Ukrajna-tuntetes-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696.jpg","index":0,"item":"2c452a3a-5c52-4fdf-8ded-56028ec2144a","keywords":null,"link":"/vilag/20250225_Vucsics-Szerbia-Ukrajna-tuntetes-elnok","timestamp":"2025. február. 25. 11:06","title":"Vucsics: Fáradt vagyok, túlterhelt, és nem tudok mindennel foglalkozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18ae6fe-b220-4f06-a7b5-ccf956556e8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetemi tanár, aki a frontot is megjárta, az ukrajnai orosz invázió harmadik évfordulóján vette át a pozíciót. ","shortLead":"Az egyetemi tanár, aki a frontot is megjárta, az ukrajnai orosz invázió harmadik évfordulóján vette át a pozíciót. ","id":"20250225_Megerkezett-Budapestre-Sandor-Fegyir-Ukrajna-uj-budapesti-nagykovete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d18ae6fe-b220-4f06-a7b5-ccf956556e8d.jpg","index":0,"item":"ca9d6438-d189-4ede-9955-e7393a9d823e","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_Megerkezett-Budapestre-Sandor-Fegyir-Ukrajna-uj-budapesti-nagykovete","timestamp":"2025. február. 25. 11:54","title":"Megérkezett Budapestre Sándor Fegyir, Ukrajna új budapesti nagykövete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5619cd19-d324-4fbb-81be-d2cbc264bf0e","c_author":"Kuglics Sarolta (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Megsokszorozódtak az Európai Unió kiadásai az elmúlt öt évben, a hitelek rendezésében a tagállamok pénzügyi közreműködésére az eddiginél is jobban számíthat az Európai Bizottság.","shortLead":"Megsokszorozódtak az Európai Unió kiadásai az elmúlt öt évben, a hitelek rendezésében a tagállamok pénzügyi...","id":"20250224_koltsegvetes_eu_hitel_unios-forrasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5619cd19-d324-4fbb-81be-d2cbc264bf0e.jpg","index":0,"item":"24ecb29d-e84b-4d99-af95-e28589b528f6","keywords":null,"link":"/eurologus/20250224_koltsegvetes_eu_hitel_unios-forrasok","timestamp":"2025. február. 24. 15:24","title":"„Az engedetlen tagállamokat büntetik” – a költségvetésről vitáztak az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]