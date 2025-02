Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cbe116d1-02ba-4612-b114-9fb065ea0b15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azonban a felnőtt magyar lakosság fele elsősorban Oroszországot okolja az ukrajnai háborúért.","shortLead":"Azonban a felnőtt magyar lakosság fele elsősorban Oroszországot okolja az ukrajnai háborúért.","id":"20250227_Foleg-a-fideszesek-es-a-Mi-Hazank-szavazoi-hibaztatjak-Ukrajnat-a-haboruert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbe116d1-02ba-4612-b114-9fb065ea0b15.jpg","index":0,"item":"d791cf82-e4a6-444e-b7dd-7cb196a4c1f4","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Foleg-a-fideszesek-es-a-Mi-Hazank-szavazoi-hibaztatjak-Ukrajnat-a-haboruert","timestamp":"2025. február. 27. 14:07","title":"Főleg a fideszesek és a Mi Hazánk szavazói hibáztatják Ukrajnát a háborúért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77a6446-2dfb-488e-bf2e-42886fc54718","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hogyan érjük el, hogy egy üzenet ne csak eljusson a közönséghez, hanem valóban értő fülekre találjon? Milyen kommunikációs stratégiák segíthetnek abban, hogy a véleményformálás ne váljon manipulációvá? Ezekről a témákról beszélgetünk a HVG Címlapsztori márciusi rendezvényén az Eötvös10 Művelődési Házban.","shortLead":"Hogyan érjük el, hogy egy üzenet ne csak eljusson a közönséghez, hanem valóban értő fülekre találjon? Milyen...","id":"20250227_Kozossegepites-es-reklam-gyuloletkeltes-kozben-HVG-Cimlapsztori-Geszti-Peterrel-Radnai-Markkal-es-Papp-Reka-Kingaval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a77a6446-2dfb-488e-bf2e-42886fc54718.jpg","index":0,"item":"ae27edf0-1245-4588-a135-cae35f812502","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Kozossegepites-es-reklam-gyuloletkeltes-kozben-HVG-Cimlapsztori-Geszti-Peterrel-Radnai-Markkal-es-Papp-Reka-Kingaval","timestamp":"2025. február. 27. 11:04","title":"Közösségépítés és reklám gyűlöletkeltés közben? HVG Címlapsztori Geszti Péterrel, Radnai Márkkal és Papp Réka Kingával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7536bc5f-f476-4e48-a098-6b6a57dc5d97","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A kairói világkupán már az új tusában versenyeznek a felnőttek is. ","shortLead":"A kairói világkupán már az új tusában versenyeznek a felnőttek is. ","id":"20250226_gulyas-michelle-akadalypalya-ocr-ottusa-vilagkupa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7536bc5f-f476-4e48-a098-6b6a57dc5d97.jpg","index":0,"item":"7a156e92-19a4-4b4f-a3d6-c6df2b1f1a21","keywords":null,"link":"/sport/20250226_gulyas-michelle-akadalypalya-ocr-ottusa-vilagkupa","timestamp":"2025. február. 26. 11:31","title":"Így versenyez Gulyás Michelle a lovaglást váltó akadálypályán, amely leginkább a Ninja Warriorra emlékeztet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42b6f740-a252-4f42-94c7-e65bac42fc94","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Matolcsy György időkapszula-vitrinbe tette Matolcsy György műveit, így az elnök ugyan leköszön, de szelleme megmarad a székházban.","shortLead":"Matolcsy György időkapszula-vitrinbe tette Matolcsy György műveit, így az elnök ugyan leköszön, de szelleme megmarad...","id":"20250226_Matolcsy-Gyorgy-szelleme-orokre-kiserteni-fog-az-MNB-szekhazban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42b6f740-a252-4f42-94c7-e65bac42fc94.jpg","index":0,"item":"a8893e8a-0f12-4541-b2d8-30b4a0544d33","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250226_Matolcsy-Gyorgy-szelleme-orokre-kiserteni-fog-az-MNB-szekhazban","timestamp":"2025. február. 26. 14:09","title":"Matolcsy György szelleme örökre kísérteni fog a Szabadság téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ecbbc8c-704d-4b10-9ab0-51443ff53f50","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Összesen egymilliárd forintot, fejenként maximum 3 milliót kaphatnak a falusi műintézmények. Bármire költhetik.","shortLead":"Összesen egymilliárd forintot, fejenként maximum 3 milliót kaphatnak a falusi műintézmények. Bármire költhetik.","id":"20250226_A-kormany-kocsmaprogramot-indit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ecbbc8c-704d-4b10-9ab0-51443ff53f50.jpg","index":0,"item":"aba7801d-e375-481f-8647-53ceda990a1e","keywords":null,"link":"/kkv/20250226_A-kormany-kocsmaprogramot-indit","timestamp":"2025. február. 26. 08:25","title":"A kormány kocsmaprogramot indít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbdb2c7b-5f77-42f5-8244-8bc8877abb2b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"1,5 TB méretű adatcsomag kezdett terjedni, tele különböző felhasználói fiókok adataival. Van azonban egy oldal, ahol ellenőrizheti, érintett-e.","shortLead":"1,5 TB méretű adatcsomag kezdett terjedni, tele különböző felhasználói fiókok adataival. Van azonban egy oldal, ahol...","id":"20250226_adatszivargas-284-millio-ellopott-adat-szivargas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbdb2c7b-5f77-42f5-8244-8bc8877abb2b.jpg","index":0,"item":"ef5d5e37-0e0f-4fae-ad1f-185ced3d1541","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_adatszivargas-284-millio-ellopott-adat-szivargas","timestamp":"2025. február. 26. 11:03","title":"Az öné is köztük lehet: 284 millió felhasználói fiók adatai kerültek ki a netre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333a8442-de57-4354-b78b-f70419416a85","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 89 évesen elhunyt színművész szervezetét a rák több fajtája is megtámadta, a betegségéről azonban nem beszélt senkinek, mert nem akarta, hogy sajnálják – mondta el az özvegye. ","shortLead":"A 89 évesen elhunyt színművész szervezetét a rák több fajtája is megtámadta, a betegségéről azonban nem beszélt...","id":"20250227_Mecs-Karoly-meghalt-rakbeteg-daganatos-betegseg-A-koszivu-ember-fiai-utolso-fellepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/333a8442-de57-4354-b78b-f70419416a85.jpg","index":0,"item":"ef25c98d-f100-4fdc-8215-d1e61469aa27","keywords":null,"link":"/kultura/20250227_Mecs-Karoly-meghalt-rakbeteg-daganatos-betegseg-A-koszivu-ember-fiai-utolso-fellepes","timestamp":"2025. február. 27. 13:16","title":"„Megpróbált úgy élni, mintha egészséges lenne” – Mécs Károly öt évig küzdött rákbetegséggel a halála előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c7bbc9-5787-45ef-8d8b-ec6097a05d3f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Hajdu János, a TEK főigazgatója is a boszniai Szerb Köztársaságba utazott, a fővárosban írt alá szerződést a helyi rendőrfőnökkel.","shortLead":"Hajdu János, a TEK főigazgatója is a boszniai Szerb Köztársaságba utazott, a fővárosban írt alá szerződést a helyi...","id":"20250226_boszniai-szerb-koztarsasag-milorad-dodik-orban-viktor-tek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89c7bbc9-5787-45ef-8d8b-ec6097a05d3f.jpg","index":0,"item":"4d70e388-8200-4b92-8a1e-2c5f31def054","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_boszniai-szerb-koztarsasag-milorad-dodik-orban-viktor-tek","timestamp":"2025. február. 26. 12:07","title":"300 magyar terrorelhárító érkezett a boszniai Szerb Köztársaságba Milorad Dodik elnök ítélethirdetése előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]