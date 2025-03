Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5309ac15-2d93-4f16-8b49-3f1ff2fae73a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Turistákra támadtak a dél-indiai Koppal városában, két nőt, egy indiai és egy izraeli turistát megerőszakoltak, a velük lévő férfiakat megverték – közölték helyi hatóságok szombaton.","shortLead":"Turistákra támadtak a dél-indiai Koppal városában, két nőt, egy indiai és egy izraeli turistát megerőszakoltak, a velük...","id":"20250308_Ujabb-turistakat-eroszakoltak-meg-Indiaban-a-veluk-levo-ferfiakat-megvertek-es-a-csatornaba-dobtak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5309ac15-2d93-4f16-8b49-3f1ff2fae73a.jpg","index":0,"item":"20356027-0f84-4cf5-a004-560165233f76","keywords":null,"link":"/elet/20250308_Ujabb-turistakat-eroszakoltak-meg-Indiaban-a-veluk-levo-ferfiakat-megvertek-es-a-csatornaba-dobtak","timestamp":"2025. március. 08. 10:39","title":"Újabb turistákat erőszakoltak meg Indiában, a velük lévő férfiakat megverték és a csatornába dobták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ecafd8-a9fc-4bed-a167-009b933195db","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hámori Luca bokszolót is felköszöntötte nőnapon Orbán Viktor miniszterelnök, dedikált bokszkesztyűket is váltottak.","shortLead":"Hámori Luca bokszolót is felköszöntötte nőnapon Orbán Viktor miniszterelnök, dedikált bokszkesztyűket is váltottak.","id":"20250309_orban-viktor-hamori-luca-nonap-boksz-ferfival","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80ecafd8-a9fc-4bed-a167-009b933195db.jpg","index":0,"item":"d0b9a626-abdc-4b35-82d2-535166d45232","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_orban-viktor-hamori-luca-nonap-boksz-ferfival","timestamp":"2025. március. 09. 09:08","title":"„Maga bokszolt férfival” – Hámori Lucával zárta a sűrű nőnapot Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23c8f4b-16e9-4881-ba5f-81f2ab6fd12a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az OSC korosztályos csapatainál dolgozó szakember – akit társai Manónak becéztek – szombat éjjel tragikus hirtelenséggel halt meg .","shortLead":"Az OSC korosztályos csapatainál dolgozó szakember – akit társai Manónak becéztek – szombat éjjel tragikus...","id":"20250309_elhunyt-Monostori-Attila-114-szeres-valogatott-vizilabdazo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b23c8f4b-16e9-4881-ba5f-81f2ab6fd12a.jpg","index":0,"item":"01c8a761-8ca4-48e4-9376-8d0b3f2cb0a2","keywords":null,"link":"/sport/20250309_elhunyt-Monostori-Attila-114-szeres-valogatott-vizilabdazo","timestamp":"2025. március. 09. 12:09","title":"53 évesen elhunyt Monostori Attila 114-szeres válogatott vízilabdázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"054f813a-42b0-4bb9-912a-d0fe4ddce618","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Sokáig tartotta magát a mondás, hogy minden ember csupán öt kézfogásnyira van egymástól, vagyis bárki bárkivel összekapcsolható néhány ismerősön keresztül. A közösségi médiának köszönhetően ez a szám nagy valószínűséggel tovább csökkent, csupán egy kattintás, és szinte bárkivel összebarátkozhatunk. De valódi kapcsolatok ezek, amelyek aztán valódi közösséggé épülnek, vagy csak ámítás, és tulajdonképpen egyre magányosabbak vagyunk?","shortLead":"Sokáig tartotta magát a mondás, hogy minden ember csupán öt kézfogásnyira van egymástól, vagyis bárki bárkivel...","id":"20250129_Sosem-voltunk-ennyire-maganyosak-remotiv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/054f813a-42b0-4bb9-912a-d0fe4ddce618.jpg","index":0,"item":"64ae3927-eac4-4ede-a4b5-ebfb0d74f06a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Sosem-voltunk-ennyire-maganyosak-remotiv","timestamp":"2025. március. 08. 15:30","title":"Sosem volt ennyi barátunk, és sosem voltunk ennyire magányosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"7fdea803-95f9-4aea-8e5a-c92e43a5b943","c_author":"BrandLab","category":"brandcontent","description":"A nehéz gazdasági helyzetben komoly segítséget jelenthet az ipari szereplők számára a kapcsolatépítés és a szinergiák kiaknázása. A Hungexpo területén ezúttal is az évente ismétlődő társrendezvénnyel, az Automotive Hungary szakkiállítással közösen várják majd a kiállítók a látogatókat. A legnagyobb hazai üzleti-ipari szakkiállításról, az Ipar Napjairól Márki Enikő kiállításigazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"A nehéz gazdasági helyzetben komoly segítséget jelenthet az ipari szereplők számára a kapcsolatépítés és a szinergiák...","id":"20250219_Hungexpo-Ipar-Napjai-2025-szakkiallitas-jelentkezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fdea803-95f9-4aea-8e5a-c92e43a5b943.jpg","index":0,"item":"e0905227-27ef-4d8e-a370-7a19aa97dac0","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250219_Hungexpo-Ipar-Napjai-2025-szakkiallitas-jelentkezes","timestamp":"2025. március. 09. 15:30","title":"Az ország egyik legnívósabb szakmai rendezvénye ismét összehozza a szektor szereplőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339ab16e-715c-43a8-9994-bbe31d627836","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA számítása szerint a Voyager–1 és a Voyager–2 űrszonda egy-egy műszerének kikapcsolásával legalább egy évvel lehet kitolni a szerkezetek élettartamát – már ami az energiaellátást illeti.","shortLead":"A NASA számítása szerint a Voyager–1 és a Voyager–2 űrszonda egy-egy műszerének kikapcsolásával legalább egy évvel...","id":"20250308_nasa-voyager-1-voyager-2-urszonda-muszerek-leallitasa-energiaellatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/339ab16e-715c-43a8-9994-bbe31d627836.jpg","index":0,"item":"9b4628ac-f76f-47f4-b8db-23e3432d99fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250308_nasa-voyager-1-voyager-2-urszonda-muszerek-leallitasa-energiaellatas","timestamp":"2025. március. 08. 12:03","title":"Rezsicsökkentés az űrben: leállítja a Voyager-űrszondák műszereit a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae89b7e-6a1f-4de2-b869-442026e79cb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A történész szerint teljesen abszurd és jogellenes elvnek az érvényesítése, hogy egy adott állam(párt) önkényesen eldöntheti, hogy kiktől és miért akar megszabadulni, és ezt meg is teszi. Ez szerinte olyan széles vörös vonal, ami a Holdról is látszik.","shortLead":"A történész szerint teljesen abszurd és jogellenes elvnek az érvényesítése, hogy egy adott állam(párt) önkényesen...","id":"20250309_Stefano-Bottoni-allampart-kiutasitas-kettos-allampolgarsag-alkotmanymodositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ae89b7e-6a1f-4de2-b869-442026e79cb1.jpg","index":0,"item":"3edca834-48fa-425c-bed0-6ecffc181088","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_Stefano-Bottoni-allampart-kiutasitas-kettos-allampolgarsag-alkotmanymodositas","timestamp":"2025. március. 09. 22:25","title":"Stefano Bottoni a Fidesz új tervéről: Düh és szorongás keveredik bennem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d2b5ec-0825-4886-a4db-b7dcf1eff6fc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Játsszon a mesterséges intelligencia – no persze ne azért, hogy szórakozzon, hanem hogy megmutassa, mire képes. Amerikai kutatók tesztelő eszköze ezúttal a Nintendo közkedvelt Super Mario Bros. játéka volt.","shortLead":"Játsszon a mesterséges intelligencia – no persze ne azért, hogy szórakozzon, hanem hogy megmutassa, mire képes...","id":"20250308_nintendo-super-mario-bros-jatek-banchmark-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39d2b5ec-0825-4886-a4db-b7dcf1eff6fc.jpg","index":0,"item":"2aaa186b-92e2-4a0d-b64e-31806eedb3d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250308_nintendo-super-mario-bros-jatek-banchmark-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. március. 08. 20:03","title":"Meg kell mutatnia, mit tud? Akkor játsszon kicsit a Marióval a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]