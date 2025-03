Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"961808d0-d5f4-4302-bd81-fbfa1da79aff","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a szalonállapotú BMW 320i Coupé egészen a 90-es évek közepéig tekeri vissza az idő kerekét.","shortLead":"Ez a szalonállapotú BMW 320i Coupé egészen a 90-es évek közepéig tekeri vissza az idő kerekét.","id":"20250309_66-azaz-hatvan-kilometerrel-aruljak-ezt-a-remek-32-eves-kupe-bmw-t-e36","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/961808d0-d5f4-4302-bd81-fbfa1da79aff.jpg","index":0,"item":"7d1097e3-e354-4e7f-8e0f-1648c76cf704","keywords":null,"link":"/cegauto/20250309_66-azaz-hatvan-kilometerrel-aruljak-ezt-a-remek-32-eves-kupe-bmw-t-e36","timestamp":"2025. március. 09. 07:21","title":"66, azaz hatvanhat kilométerrel árulják ezt a remek 32 éves kupé BMW-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0344d9d-b863-4cc1-a275-7f2e43ec9993","c_author":"HVG","category":"360","description":"A zsenik különc, bogaras világába tekinthetünk be a Centrál Színházban.","shortLead":"A zsenik különc, bogaras világába tekinthetünk be a Centrál Színházban.","id":"20250308_hvg-Central-szinhaz-kisszinpad-David-Auburn-Egy-bizonyitas-korvonalai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0344d9d-b863-4cc1-a275-7f2e43ec9993.jpg","index":0,"item":"1ab170fc-bc82-48c0-905f-725dda780395","keywords":null,"link":"/360/20250308_hvg-Central-szinhaz-kisszinpad-David-Auburn-Egy-bizonyitas-korvonalai","timestamp":"2025. március. 08. 16:15","title":"Visszatér a színpadra Horváth Lajos Ottó és Szász Júlia, akik a Nemzeti Színházban lezuhantak a díszletről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a50c6e-0ead-4f96-9aae-9ea841e13f28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orvosai szerint az egyházfő állapotában csekély javulás következett be, de óvatosságból továbbra sem bocsátkoznak jóslatokba.","shortLead":"Orvosai szerint az egyházfő állapotában csekély javulás következett be, de óvatosságból továbbra sem bocsátkoznak...","id":"20250308_Jol-reagal-a-kezelesre-Ferenc-papa-az-allapota-enyhen-de-javul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4a50c6e-0ead-4f96-9aae-9ea841e13f28.jpg","index":0,"item":"0f274da2-11bf-440e-af14-e06bd6165908","keywords":null,"link":"/elet/20250308_Jol-reagal-a-kezelesre-Ferenc-papa-az-allapota-enyhen-de-javul","timestamp":"2025. március. 08. 21:25","title":"Jól reagál a kezelésre Ferenc pápa, az állapota lassan, de javul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b7d996-eed1-4859-bdc9-e5ba03bbffbb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Wizz Airnél a női pilóták aránya meghaladja az 5 százalékot, amely az iparági átlag felett van – írja a cég.","shortLead":"A Wizz Airnél a női pilóták aránya meghaladja az 5 százalékot, amely az iparági átlag felett van – írja a cég.","id":"20250308_Nonap-a-Wizz-Airnel-kizarolag-noi-szemelyzettel-szallt-fel-Budapestrol-Londonba-tarto-gep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4b7d996-eed1-4859-bdc9-e5ba03bbffbb.jpg","index":0,"item":"b6ebcfec-94bc-44ac-a756-8966a7d1c752","keywords":null,"link":"/elet/20250308_Nonap-a-Wizz-Airnel-kizarolag-noi-szemelyzettel-szallt-fel-Budapestrol-Londonba-tarto-gep","timestamp":"2025. március. 08. 11:27","title":"Nőnap a Wizz Airnél: kizárólag női személyzettel szállt fel Budapestről a Londonba tartó gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04af3cba-409e-4805-b3f0-1678e0e46bb2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit orvosok az orrsövény-ferdülés kezelésére használt műtétet alkalmazták azokon a betegeken, akik hosszú Covidtól szenvednek, és nem éreznek sem ízeket, sem illatokat. A jelek szerint működik a dolog.","shortLead":"Brit orvosok az orrsövény-ferdülés kezelésére használt műtétet alkalmazták azokon a betegeken, akik hosszú Covidtól...","id":"20250307_hosszu-covid-szaglas-elvesztese-mutet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04af3cba-409e-4805-b3f0-1678e0e46bb2.jpg","index":0,"item":"9199f115-1604-43e7-a82a-7ab012f2ce88","keywords":null,"link":"/tudomany/20250307_hosszu-covid-szaglas-elvesztese-mutet","timestamp":"2025. március. 07. 20:03","title":"Megműtötték a hosszú Covidtól szenvedő betegeket, visszatért a szaglásuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b706d63e-14d6-489e-a2e4-6a97d140c756","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egyértelművé tette a célokat a kormányfő.","shortLead":"Egyértelművé tette a célokat a kormányfő.","id":"20250308_Orban-Budapestnek-nem-jut-ujabb-beruhazas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b706d63e-14d6-489e-a2e4-6a97d140c756.jpg","index":0,"item":"d0b1b451-7e66-411d-bd1b-ec2ffd1a482c","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_Orban-Budapestnek-nem-jut-ujabb-beruhazas-ebx","timestamp":"2025. március. 08. 12:55","title":"Orbán: Budapestnek nem jut újabb beruházás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: új világ, régi kohászat.","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250309_Elvitelre-Giorgia-Meloni-Orban-Viktor-ozdi-kohaszok-baleset-kohaszat-Donald-Trump-evfordulo-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"45e9fb59-817e-42e5-ba45-44707f817658","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_Elvitelre-Giorgia-Meloni-Orban-Viktor-ozdi-kohaszok-baleset-kohaszat-Donald-Trump-evfordulo-podcast","timestamp":"2025. március. 09. 06:00","title":"Giorgia Meloni, Orbán Viktor, és az ózdi kohászok │ Elvitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egy éves betiltáshoz egy 14 éves fiú meggyilkolása vezetett.","shortLead":"Az egy éves betiltáshoz egy 14 éves fiú meggyilkolása vezetett.","id":"20250308_Albania-most-mar-biztosan-betiltja-a-TikTokot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b.jpg","index":0,"item":"e27856b9-814d-48e1-9bc1-6202f1ced52e","keywords":null,"link":"/vilag/20250308_Albania-most-mar-biztosan-betiltja-a-TikTokot","timestamp":"2025. március. 08. 11:53","title":"Albánia most már biztosan betiltja a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]