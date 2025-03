Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e0cadbf5-c3b2-4cc6-8f2a-14ef7681ce9f","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az egy szál Magyarországot kivéve egységesen néz szembe az EU az új világpolitikai helyzettel; a magyar kormány a boltokat fenyegeti; Trump előbb vámokat vezetett be, majd egy csomót felfüggesztett közülük. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az egy szál Magyarországot kivéve egységesen néz szembe az EU az új világpolitikai helyzettel; a magyar kormány...","id":"20250309_Es-akkor-inflacio-europa-trump-vamhaboru-arak-boltok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0cadbf5-c3b2-4cc6-8f2a-14ef7681ce9f.jpg","index":0,"item":"12b078c9-73fe-4185-b33d-6179a08505bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250309_Es-akkor-inflacio-europa-trump-vamhaboru-arak-boltok-ebx","timestamp":"2025. március. 09. 07:00","title":"És akkor a kormány rácsodálkozott, hogy csak nem sikerült földbe döngölni az inflációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c132ff6-4fe5-4b19-b9a6-2b4c803a8656","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Szombaton érkezett meg a karib-tengeri szigetre, 75 napos szóló evezés után.","shortLead":"Szombaton érkezett meg a karib-tengeri szigetre, 75 napos szóló evezés után.","id":"20250309_rakonczay-gabor-ocean-atevezes-kenuzas-extrem-sport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c132ff6-4fe5-4b19-b9a6-2b4c803a8656.jpg","index":0,"item":"99d6715d-ed01-4fbf-a214-6be4cdb674b2","keywords":null,"link":"/sport/20250309_rakonczay-gabor-ocean-atevezes-kenuzas-extrem-sport","timestamp":"2025. március. 09. 09:32","title":"Utoljára evezte át az óceánt Rakonczay Gábor: befutott Antiguára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c9dfbde-b3ce-4647-ab62-78ff7ed6f98d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szöuli központi kerületi bíróság azzal indokolta döntését, hogy kérdések merültek fel a nyomozást és a vádat illetően. ","shortLead":"A szöuli központi kerületi bíróság azzal indokolta döntését, hogy kérdések merültek fel a nyomozást és a vádat...","id":"20250308_Szabadon-engedtek-Del-Korea-felfuggesztett-elnoket-de-az-ellene-inditott-eljarasok-folytatodnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c9dfbde-b3ce-4647-ab62-78ff7ed6f98d.jpg","index":0,"item":"b1d6548b-35a0-4e5d-a0b7-17d9bb05b34a","keywords":null,"link":"/vilag/20250308_Szabadon-engedtek-Del-Korea-felfuggesztett-elnoket-de-az-ellene-inditott-eljarasok-folytatodnak","timestamp":"2025. március. 08. 18:57","title":"Szombaton szabadon távozott a fogdából Dél-Korea felfüggesztett elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09bacbab-973c-43ca-b60b-d11b7010ecdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egész vonalon pótlóbusz közlekedett helyette.","shortLead":"Az egész vonalon pótlóbusz közlekedett helyette.","id":"20250310_baleset-2es-metro-potlobusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09bacbab-973c-43ca-b60b-d11b7010ecdb.jpg","index":0,"item":"779c3d4b-39ba-4963-8fa8-b7e84bffab10","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_baleset-2es-metro-potlobusz","timestamp":"2025. március. 10. 05:13","title":"Baleset miatt nem járt a 2-es metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca45503-b7cf-44c5-a82f-1c2b86dd4c63","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy fegyveres férfit ártalmatlanítottak nem sokkal éjfél után, a gyanúsítottat kórházba vitték, de egyelőre nem tudni, milyen állapotban van. ","shortLead":"Egy fegyveres férfit ártalmatlanítottak nem sokkal éjfél után, a gyanúsítottat kórházba vitték, de egyelőre nem tudni...","id":"20250309_Feher-Haz-lovoldozes-titkos-szolgalat-fegyveres-ferfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ca45503-b7cf-44c5-a82f-1c2b86dd4c63.jpg","index":0,"item":"29b6f18e-6b43-41df-9592-bac810d9efd6","keywords":null,"link":"/vilag/20250309_Feher-Haz-lovoldozes-titkos-szolgalat-fegyveres-ferfi","timestamp":"2025. március. 09. 14:45","title":"Lövöldözés volt a Fehér Háznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac707838-2a36-4747-adfe-bc07d7278a89","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Új korszakot jelenthet Törökországban és a Közel-Keleten, ha Ankarának sikerül békét kötnie a szeparatista Kurd Munkapárttal, amelyet életfogytiglanra bebörtönzött vezetője, Abdullah Öcalan szólított fel a megbékélésre.","shortLead":"Új korszakot jelenthet Törökországban és a Közel-Keleten, ha Ankarának sikerül békét kötnie a szeparatista Kurd...","id":"20250308_hvg-ocalan-bekefelhivas-erdogan-kurdok-torokorszag-irak-sziria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac707838-2a36-4747-adfe-bc07d7278a89.jpg","index":0,"item":"01f76204-d36b-495f-8b65-0363eabad2e9","keywords":null,"link":"/360/20250308_hvg-ocalan-bekefelhivas-erdogan-kurdok-torokorszag-irak-sziria","timestamp":"2025. március. 08. 13:00","title":"Talány, miért tennék le a fegyvert a kurdok Erdogan előtt, ha ezért jó eséllyel semmit sem kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4705259-2872-44de-8cd7-f157b41cd028","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"360","description":"Összeurópai mozgalom indult az amerikai termékek és szolgáltatások bojkottjára Donald Trump külpolitikai ámokfutásának hatására. Sok mindent kiválthatunk európai alternatívákkal, de a Google-nak, a Facebooknak és a Microsoftnak egyelőre nem kell attól tartania, hogy bevételei a kontinensen úgy visszazuhannának, mint Elon Musk Teslájának.","shortLead":"Összeurópai mozgalom indult az amerikai termékek és szolgáltatások bojkottjára Donald Trump külpolitikai ámokfutásának...","id":"20250308_donald-trump-bojkott-reddit-europa-google-meta-microsoft-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4705259-2872-44de-8cd7-f157b41cd028.jpg","index":0,"item":"c43ecdfa-dd48-4df9-9f92-b6876f74cbeb","keywords":null,"link":"/360/20250308_donald-trump-bojkott-reddit-europa-google-meta-microsoft-ebx","timestamp":"2025. március. 08. 17:30","title":"Utálja Trumpot? Vásároljon európait! De vajon meglennénk amerikai kütyük, appok és áruk nélkül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afd354f4-55a2-41b8-8eed-6d0fd66fae9b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy brit vállalat csodaanyagként is emlegetett grafént állít elő a metánból, az új eljárás révén pedig hétköznapi termékek lehetnek tartósabbak.","shortLead":"Egy brit vállalat csodaanyagként is emlegetett grafént állít elő a metánból, az új eljárás révén pedig hétköznapi...","id":"20250310_metan-karosanyag-kibocsatas-uj-eljaras-atalakitas-grafen-hidrogen-eloallitas-levidian","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afd354f4-55a2-41b8-8eed-6d0fd66fae9b.jpg","index":0,"item":"a70e454e-8c2f-468f-a668-02d93cafcbaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_metan-karosanyag-kibocsatas-uj-eljaras-atalakitas-grafen-hidrogen-eloallitas-levidian","timestamp":"2025. március. 10. 08:03","title":"84-szer károsabb a szén-dioxidnál, de most találtak egy módszert, amivel jóra fordítható a metán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]