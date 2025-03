Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6b1f0acb-a733-42a8-a93a-8e700a054a7f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Adott feladatra fejlesztett MI-ügynököket adhat ki az OpenAI, melyek szoftverfejlesztésben és PhD-szintű kutatásban is segédkezhetnek.","shortLead":"Adott feladatra fejlesztett MI-ügynököket adhat ki az OpenAI, melyek szoftverfejlesztésben és PhD-szintű kutatásban is...","id":"20250310_openai-mesterseges-intelligencia-ugynokok-arak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b1f0acb-a733-42a8-a93a-8e700a054a7f.jpg","index":0,"item":"4e8e2e08-f033-47bd-9d06-311c250e6f7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_openai-mesterseges-intelligencia-ugynokok-arak","timestamp":"2025. március. 10. 14:03","title":"Akár havi 7,3 millió forintba is kerülhet az OpenAI újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e98225a-38fe-4e4e-89d1-c3e7b75b454d","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Attól még, hogy nem a környezeti problémák jelentik a legnagyobb egzisztenciális fenyegetést az emberiségre nézve, foglalkozni kell velük – ez csak egyike annak az öt alapelvnek, amit Hannah Ritchie oxfordi adattudós emel ki a klímaváltozással kapcsolatban. Szerkesztett részlet az Ez nem a világvége című könyvből.","shortLead":"Attól még, hogy nem a környezeti problémák jelentik a legnagyobb egzisztenciális fenyegetést az emberiségre nézve...","id":"20250308_Ot-allitas-a-klimavaltozassal-kapcsolatban-amit-erdemes-eszben-tartani","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e98225a-38fe-4e4e-89d1-c3e7b75b454d.jpg","index":0,"item":"70f2b721-47f2-4a5f-a501-e8580cd9e7e9","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250308_Ot-allitas-a-klimavaltozassal-kapcsolatban-amit-erdemes-eszben-tartani","timestamp":"2025. március. 08. 19:15","title":"Öt állítás a klímaváltozással kapcsolatban, amit érdemes észben tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fdea803-95f9-4aea-8e5a-c92e43a5b943","c_author":"BrandLab","category":"brandcontent","description":"A nehéz gazdasági helyzetben komoly segítséget jelenthet az ipari szereplők számára a kapcsolatépítés és a szinergiák kiaknázása. A Hungexpo területén ezúttal is az évente ismétlődő társrendezvénnyel, az Automotive Hungary szakkiállítással közösen várják majd a kiállítók a látogatókat. A legnagyobb hazai üzleti-ipari szakkiállításról, az Ipar Napjairól Márki Enikő kiállításigazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"A nehéz gazdasági helyzetben komoly segítséget jelenthet az ipari szereplők számára a kapcsolatépítés és a szinergiák...","id":"20250219_Hungexpo-Ipar-Napjai-2025-szakkiallitas-jelentkezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fdea803-95f9-4aea-8e5a-c92e43a5b943.jpg","index":0,"item":"e0905227-27ef-4d8e-a370-7a19aa97dac0","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250219_Hungexpo-Ipar-Napjai-2025-szakkiallitas-jelentkezes","timestamp":"2025. március. 09. 15:30","title":"Az ország egyik legnívósabb szakmai rendezvénye ismét összehozza a szektor szereplőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23c8f4b-16e9-4881-ba5f-81f2ab6fd12a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az OSC korosztályos csapatainál dolgozó szakember – akit társai Manónak becéztek – szombat éjjel tragikus hirtelenséggel halt meg .","shortLead":"Az OSC korosztályos csapatainál dolgozó szakember – akit társai Manónak becéztek – szombat éjjel tragikus...","id":"20250309_elhunyt-Monostori-Attila-114-szeres-valogatott-vizilabdazo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b23c8f4b-16e9-4881-ba5f-81f2ab6fd12a.jpg","index":0,"item":"01c8a761-8ca4-48e4-9376-8d0b3f2cb0a2","keywords":null,"link":"/sport/20250309_elhunyt-Monostori-Attila-114-szeres-valogatott-vizilabdazo","timestamp":"2025. március. 09. 12:09","title":"53 évesen elhunyt Monostori Attila 114-szeres válogatott vízilabdázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2190b8-4798-4877-9ea0-4213e21ef191","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Tíz nap helyett csak egyet tudott üzemelni az Athena szonda, amely egy magyar műszert is vitt a Holdra.","shortLead":"Tíz nap helyett csak egyet tudott üzemelni az Athena szonda, amely egy magyar műszert is vitt a Holdra.","id":"20250310_intuitive-machines-athena-holdszonda-oldalara-borult-napelemek-leallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef2190b8-4798-4877-9ea0-4213e21ef191.jpg","index":0,"item":"8fd12f82-7d33-4c90-b0d6-1295c972f35a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_intuitive-machines-athena-holdszonda-oldalara-borult-napelemek-leallas","timestamp":"2025. március. 10. 09:03","title":"Idő előtt elnémult az Intuitive Machines holdszondája, amely az oldalára dőlve landolt a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed4f4efe-8a72-4369-a15b-10d82843fc7e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Van, amit könnyebb szerelni, és van, amit nehezebb – több változást is hozott az Apple új belépőszintű mobilja.","shortLead":"Van, amit könnyebb szerelni, és van, amit nehezebb – több változást is hozott az Apple új belépőszintű mobilja.","id":"20250308_apple-iphone-16e-szetszereles-teardown-video-akkumulator-javithatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed4f4efe-8a72-4369-a15b-10d82843fc7e.jpg","index":0,"item":"e90147bd-888a-4914-bd5a-cf88aa6b5ab6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250308_apple-iphone-16e-szetszereles-teardown-video-akkumulator-javithatosag","timestamp":"2025. március. 08. 16:03","title":"Szétkapták az iPhone 16e-t, több meglepetés is van a hátlap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy friss jelentés szerint a Facebook (ma már Meta) korábban még a felhasználók adataihoz is hozzáférést adott volna a kínai kormánynak, csak, hogy megvethesse a lábát a kínai piacon.","shortLead":"Egy friss jelentés szerint a Facebook (ma már Meta) korábban még a felhasználók adataihoz is hozzáférést adott volna...","id":"20250310_facebook-kina-cenzura-meta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f.jpg","index":0,"item":"8c1bb04f-ad78-4d58-aa94-e1e23d279d8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_facebook-kina-cenzura-meta","timestamp":"2025. március. 10. 13:03","title":"Cenzúrázott Facebookot akart építeni Kínának a Meta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1350e6b4-6bc0-4342-b482-8caf2ed92e70","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar miniszterelnök nőnap alkalmából vásárolt egy csokornyi tulipánt. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök nőnap alkalmából vásárolt egy csokornyi tulipánt. ","id":"20250308_orban-viktor-nonap-viragarus-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1350e6b4-6bc0-4342-b482-8caf2ed92e70.jpg","index":0,"item":"6e9a5a40-8b38-42a8-99ba-756d5498d86d","keywords":null,"link":"/elet/20250308_orban-viktor-nonap-viragarus-video","timestamp":"2025. március. 08. 20:12","title":"Orbán Viktor egy utcai árustól vett virágcsokort, a fiatalember cserébe kért tőle egy szívességet - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]