[{"available":true,"c_guid":"58a779cf-2be7-4341-9da0-f838160f3ba0","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"kkv","description":"A német sportszergyártó 2022-ben szakított a botrányhős Kanye Westtel, aki azóta sem hagyott fel a gyűlöletkeltő kirohanásokkal. Az Adidas azóta próbált megszabadulni a rapper raktárban maradt cipőitől, most, 10 évvel az első kollekció bemutatása után közölték, eladták az utolsó darabot is.","shortLead":"A német sportszergyártó 2022-ben szakított a botrányhős Kanye Westtel, aki azóta sem hagyott fel a gyűlöletkeltő...","id":"20250306_adidas-kanye-west-yeezy-cipo-sneaker-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58a779cf-2be7-4341-9da0-f838160f3ba0.jpg","index":0,"item":"55a1d4b2-3b47-4847-9247-b30854f04806","keywords":null,"link":"/kkv/20250306_adidas-kanye-west-yeezy-cipo-sneaker-ebx","timestamp":"2025. március. 06. 11:33","title":"Nagy tehertől szabadult az Adidas: eladták az utolsó pár Yeezyt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c603876f-bb55-4fba-b47b-3abc670d0e62","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az elmúlt hetekben az európai vezetők körében lezajlott tárgyalásokon elmozdulás volt tapasztalható: most már több szó esik a közös védelemről, mint Ukrajnáról – jelentette ki egy uniós tisztviselő az EUrologusnak. Az állam- és kormányfők csütörtökön rendkívüli EU-csúcsot tartanak, ahol jelen lesz Volodimir Zelenszkij is. Orbán Viktor levélben megfogalmazott javaslatára senki sem reagált. Előzetesünk Brüsszelből.","shortLead":"Az elmúlt hetekben az európai vezetők körében lezajlott tárgyalásokon elmozdulás volt tapasztalható: most már több szó...","id":"20250306_EU-csucs_biztonsag_zelenszkij_orosz-ukran-haboru-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c603876f-bb55-4fba-b47b-3abc670d0e62.jpg","index":0,"item":"b34f487a-253a-48e4-954d-c864db0aedc0","keywords":null,"link":"/eurologus/20250306_EU-csucs_biztonsag_zelenszkij_orosz-ukran-haboru-ebx","timestamp":"2025. március. 06. 07:00","title":"„Nem engedhetjük meg, hogy Putyin barátai blokkoljanak minket” – rendkívüli EU-csúcson próbálnak kezdeni valamit Trump lépéseivel és Orbán fenyegetéseivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb523cd7-a63e-49fd-bbae-2c8a9a1e4816","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Donald Trump színre lépésével feje tetejére állt a geopolitika, ami a halasztást indokolttá teszi az EU szerint.","shortLead":"Donald Trump színre lépésével feje tetejére állt a geopolitika, ami a halasztást indokolttá teszi az EU szerint.","id":"20250306_eu-strategia-orosz-energia-levalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb523cd7-a63e-49fd-bbae-2c8a9a1e4816.jpg","index":0,"item":"97afc33b-244d-44e0-8b44-0b959b25a396","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250306_eu-strategia-orosz-energia-levalas","timestamp":"2025. március. 06. 13:59","title":"Késik az EU-stratégia az orosz energiáról való leválásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7be9454a-6332-4983-a1f8-390ec46bd1a6","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Donald Trump külpolitikai irányváltásához alkalmazkodó Európa a nyomás alatt olyan határozott lehet, amilyennek rég lennie kellene, különben nagyhatalmi erőközpontok szorításában találja magát. Aki ebből kimarad, mint az orbáni Magyarország, az lemarad, s nem a centrumban, hanem a periférián köt ki. Európában pénzügyi tabukat kell ledönteni a fegyverkezés finanszírozásához.","shortLead":"A Donald Trump külpolitikai irányváltásához alkalmazkodó Európa a nyomás alatt olyan határozott lehet, amilyennek rég...","id":"20250306_hvg-ebredes-utan-europa_amerika_nelkul_trump_amokfutasa_kozos_vedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7be9454a-6332-4983-a1f8-390ec46bd1a6.jpg","index":0,"item":"06a311a8-bbcd-4861-a9d9-eb149f17be17","keywords":null,"link":"/360/20250306_hvg-ebredes-utan-europa_amerika_nelkul_trump_amokfutasa_kozos_vedelem","timestamp":"2025. március. 06. 10:50","title":"Vége van, Európa felélte a hidegháború utáni békeosztalékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5211197a-64cd-4950-8582-66938a364a10","c_author":"Munk Veronika","category":"360","description":"Havasi Bertalan maga a szimbóluma annak a túlzás nélkül abuzív viszonynak, amit az egymást követő Orbán-kormányok a valódi kérdéseket feltenni kívánó, nem a propagandaközpontból irányított sajtóval kialakítottak és fenntartanak.","shortLead":"Havasi Bertalan maga a szimbóluma annak a túlzás nélkül abuzív viszonynak, amit az egymást követő Orbán-kormányok...","id":"20250307_hvg-munk-veronika-havasi-bertalan-szakmai-lojalitas-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5211197a-64cd-4950-8582-66938a364a10.jpg","index":0,"item":"3b5a1bf1-22c7-4576-bb04-66a76730094c","keywords":null,"link":"/360/20250307_hvg-munk-veronika-havasi-bertalan-szakmai-lojalitas-velemeny","timestamp":"2025. március. 07. 08:00","title":"Munk Veronika: Szakmai lojalitás Orbán testőrével? Röhögni tudnék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8890c8-dc54-4526-a4b9-09da40e075c6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fogyasztói panaszok alapján folytattak vizsgálatot a tavaly megtévesztő hirdetése miatt megbüntetett ételfutár cég ellen.","shortLead":"Fogyasztói panaszok alapján folytattak vizsgálatot a tavaly megtévesztő hirdetése miatt megbüntetett ételfutár cég...","id":"20250307_foodora-birsag-fogyasztoi-panaszok-sara-botond-foispan-kormanyhivatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce8890c8-dc54-4526-a4b9-09da40e075c6.jpg","index":0,"item":"aaa9d3d3-7b93-4451-bca5-e2707e91e7fe","keywords":null,"link":"/kkv/20250307_foodora-birsag-fogyasztoi-panaszok-sara-botond-foispan-kormanyhivatal","timestamp":"2025. március. 07. 11:18","title":"A Foodorát a GVH után a fővárosi kormányhivatal is több tízmillióra bírságolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d2e6175-6c5f-4a20-abb3-ded9bfa52ffc","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A festmény Jack Vettriano Az éneklő komornyik című művének újragondolása, az eredeti mű készítője épp a napokban hunyt el.","shortLead":"A festmény Jack Vettriano Az éneklő komornyik című művének újragondolása, az eredeti mű készítője épp a napokban hunyt...","id":"20250305_blink-182-banksy-festmeny-aukcio-london","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d2e6175-6c5f-4a20-abb3-ded9bfa52ffc.jpg","index":0,"item":"ec041f41-09ab-4503-bf1a-0b0d7d21a423","keywords":null,"link":"/kultura/20250305_blink-182-banksy-festmeny-aukcio-london","timestamp":"2025. március. 05. 19:59","title":"A Blink-182 zenésze elárverezett egy Banksy-festményt, több mint 2 milliárd forintot kapott érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35bca5e-15fc-4530-8e7d-6a28d1abb389","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A fiatal karbantartónak öltözve bemászott a repülőtérre és felment egy repülőgépre.","shortLead":"A fiatal karbantartónak öltözve bemászott a repülőtérre és felment egy repülőgépre.","id":"20250306_repulogep-soretes-puska-melbourne","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e35bca5e-15fc-4530-8e7d-6a28d1abb389.jpg","index":0,"item":"2a0fea62-0b1b-40ca-b64c-9fca886d7e47","keywords":null,"link":"/elet/20250306_repulogep-soretes-puska-melbourne","timestamp":"2025. március. 06. 14:43","title":"Az utasok nyomták le azt a fiatalt, aki sörétessel szállt fel a repülőgépre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]