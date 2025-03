Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"46fffde7-e672-4b02-98c3-2d40293a2d92","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Viking felfedezők, egykori betelepülők, norvég meteorológusok és egy hazaáruló után most Donald Trump gondolja úgy, hogy kell neki Grönland. De hogyan kerültek oda a dánok, akiké a sziget több mint 600 éve?","shortLead":"Viking felfedezők, egykori betelepülők, norvég meteorológusok és egy hazaáruló után most Donald Trump gondolja úgy...","id":"20250309_voros-erik-gronland-norvegia-dania-usa-quisling-hitler-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46fffde7-e672-4b02-98c3-2d40293a2d92.jpg","index":0,"item":"30842e8e-9e37-45f7-bc32-0046987d30eb","keywords":null,"link":"/360/20250309_voros-erik-gronland-norvegia-dania-usa-quisling-hitler-trump","timestamp":"2025. március. 09. 13:30","title":"Vörös Eriktől a norvég meteorológusokig, avagy mit keresnek Grönlandon a dánok, akiket Trump kipenderítene?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3864f52-cd6d-451a-a423-16053eb02b48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 95 éves Hackman és a 65 éves Betsy Arakawa természetes halállal haltak meg.","shortLead":"A 95 éves Hackman és a 65 éves Betsy Arakawa természetes halállal haltak meg.","id":"20250308_Kiderult-mi-okozta-Gene-Hackman-es-a-szinesz-felesegenek-halalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3864f52-cd6d-451a-a423-16053eb02b48.jpg","index":0,"item":"461e03c3-00e0-4686-b1ef-98d29712cfb7","keywords":null,"link":"/elet/20250308_Kiderult-mi-okozta-Gene-Hackman-es-a-szinesz-felesegenek-halalat","timestamp":"2025. március. 08. 09:10","title":"Kiderült, mi okozta Gene Hackman és a színész feleségének halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5473e04d-f080-4937-b6e3-e9765cd04c00","c_author":"Nemes Nikolett","category":"elet","description":"A patriarchális állam a nőket egyfajta tartalékseregként kezeli; minél rosszabb helyzetben van egy nő, annál kiszolgáltatottabb a „terelgetésnek”. A láthatatlan munka, a foglalkoztatási szegregáció, az állami szociális politika visszásságai mind hozzájárulnak a nők kiszolgáltatottságához, és növelik az elszegényedésük veszélyét, az egyedülálló anyáknak szociális védőháló híján pedig kifejezetten kétségbeejtő a helyzete. ","shortLead":"A patriarchális állam a nőket egyfajta tartalékseregként kezeli; minél rosszabb helyzetben van egy nő, annál...","id":"20250308_Noi-szegenyseg-tarsadalmi-mobilitas-magyar-szocialpolitika-rejtett-hajlektalansag-lathatatlan-munka-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5473e04d-f080-4937-b6e3-e9765cd04c00.jpg","index":0,"item":"49b04809-8044-428f-a3e0-f0aca119f32c","keywords":null,"link":"/elet/20250308_Noi-szegenyseg-tarsadalmi-mobilitas-magyar-szocialpolitika-rejtett-hajlektalansag-lathatatlan-munka-ebx","timestamp":"2025. március. 08. 15:00","title":"„Bevett magyar szokás, hogy a hatalom minden válságnál megpróbálja visszatolni a konyhába a nőket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatalosan egyelőre nincsen gyanúsított. ","shortLead":"Hivatalosan egyelőre nincsen gyanúsított. ","id":"20250308_Nemi-eroszak-gyanuja-miatt-nyomoznak-a-fogyatekosokat-ellato-intezetben-Gacsalyon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308.jpg","index":0,"item":"e9836d26-33da-4330-aa00-0c911843966a","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_Nemi-eroszak-gyanuja-miatt-nyomoznak-a-fogyatekosokat-ellato-intezetben-Gacsalyon","timestamp":"2025. március. 08. 20:32","title":"RTL: Nemi erőszak gyanúja miatt nyomoznak egy gacsályi bentlakásos intézetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a41a081-0aed-427d-b0fe-34aeabae091a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ezzel segítette a reformátusok szerint az állam a Károli Egyetem fejlesztését. A telket egy közelebbről meg nem nevezett ferencvárosi ingatlanra cserélték, szerintük azonos értékben.","shortLead":"Ezzel segítette a reformátusok szerint az állam a Károli Egyetem fejlesztését. A telket egy közelebbről meg nem...","id":"20250309_reformatus-ingatlanmutyi-reakcio-hegyvideki-telek-ix-keruleti-epulet-karoli-gaspar-reformatus-egyetem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a41a081-0aed-427d-b0fe-34aeabae091a.jpg","index":0,"item":"d284c03b-550e-4c63-a736-860967045adb","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_reformatus-ingatlanmutyi-reakcio-hegyvideki-telek-ix-keruleti-epulet-karoli-gaspar-reformatus-egyetem","timestamp":"2025. március. 09. 13:40","title":"Reagáltak Balog Zoltánék az ingatlanmutyis vádakra: pénz helyett kapták a hegyvidéki telket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba00b3e4-df56-4b40-abb4-c40559bbbe11","c_author":"Dulai Péter","category":"360","description":"Petróczi András mindenkit megtévesztett, amikor kétségbeesetten nyilatkozott a médiában. A ma 25 éve történt, megdöbbentő gyilkosságot szenvtelenül mesélte el újra és újra, majd a tárgyalóteremben már azt mondta, nagyon szerette az édesanyját. Védője szerint a sajtóban azzal is szították a közhangulatot, hogy a színésznő fiatalkori fotóját mutogatták, amin még csinos volt. Petróczi valódi motivációi valószínűleg örökre rejtve maradnak, ami tény, hogy felbujtóként súlyosabb ítéletet kapott, mint maga a gyilkos.","shortLead":"Petróczi András mindenkit megtévesztett, amikor kétségbeesetten nyilatkozott a médiában. A ma 25 éve történt...","id":"20250309_Soproni-Agi-halala-evfordulo-anya-gyilkossag-fiatal-elkovetok-eletfogytiglan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba00b3e4-df56-4b40-abb4-c40559bbbe11.jpg","index":0,"item":"6347ddca-9cd7-4ed8-8b98-c9d4c9d70040","keywords":null,"link":"/360/20250309_Soproni-Agi-halala-evfordulo-anya-gyilkossag-fiatal-elkovetok-eletfogytiglan","timestamp":"2025. március. 09. 15:30","title":"„Egy szem lányomat megölette az egy szem unokám” – az egész országot sokkolta Soproni Ágnes halála","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6462487c-755c-4460-85f0-df27ad258482","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"A hétvégén még zajlott a Medián kutatása, Hann Endre és csapata a többi közt azt kérdezte a magyaroktól, tudnák-e támogatni, hogy Ukrajna csatlakozzon az Európai Unióhoz. Hétfő reggelre már az eredményeket is be tudjuk mutatni.","shortLead":"A hétvégén még zajlott a Medián kutatása, Hann Endre és csapata a többi közt azt kérdezte a magyaroktól, tudnák-e...","id":"20250309_Milliardokat-sporolunk-magyarok-velemenye-Ukrajna-EU-tagsag-median-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6462487c-755c-4460-85f0-df27ad258482.jpg","index":0,"item":"968065aa-2592-4502-8a95-c2d9a9ce01f3","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_Milliardokat-sporolunk-magyarok-velemenye-Ukrajna-EU-tagsag-median-ebx","timestamp":"2025. március. 09. 17:18","title":"Milliárdokat spórolunk az országnak, megmondjuk, mi a magyarok véleménye Ukrajna EU-tagságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81b865e-25fb-4f2a-bd38-7ef613fc1d79","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hatvanhat ember pedig közel egymilliót nyert. ","shortLead":"Hatvanhat ember pedig közel egymilliót nyert. ","id":"20250308_Egy-szerencses-elvitte-a-4-milliardot-az-otos-lotton-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a81b865e-25fb-4f2a-bd38-7ef613fc1d79.jpg","index":0,"item":"e21b8da8-cab0-468e-8089-c88d3459f13b","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_Egy-szerencses-elvitte-a-4-milliardot-az-otos-lotton-ebx","timestamp":"2025. március. 08. 20:38","title":"Egy szerencsés elvitte a 4 milliárdot az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]