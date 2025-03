Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3b53d1e8-6d16-4897-8486-3414880093fb","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Ukrajna majdnem ezer százalékkal növelte a katonai beszerzéseit, Oroszország fegyverexportja soha nem látott mélységbe zuhant, és Franciaország elfoglalta a második helyet. Európa fegyverkezne, de sok a külső beszállító, Kína pedig piacot keres, de mindenkinek gyanús. ","shortLead":"Ukrajna majdnem ezer százalékkal növelte a katonai beszerzéseit, Oroszország fegyverexportja soha nem látott mélységbe...","id":"20250313_fegyver-importor-es-exportor-allamok-toplista-sipri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b53d1e8-6d16-4897-8486-3414880093fb.jpg","index":0,"item":"febbb9fb-4f9b-4bc3-a85f-34e8c11bf98a","keywords":null,"link":"/360/20250313_fegyver-importor-es-exportor-allamok-toplista-sipri","timestamp":"2025. március. 13. 06:02","title":"Sam bácsi feneketlen zsákja és Ukrajna, a fekete lyuk – egyre több fegyver érkezik Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4768b9da-3032-4c43-9287-c0419cfd3860","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A megkötött új szerződések volumene is jelentősen, 16 százalékkal csökkent 2024 elejéhez képest.","shortLead":"A megkötött új szerződések volumene is jelentősen, 16 százalékkal csökkent 2024 elejéhez képest.","id":"20250314_epitoipar-2025-januar-lejtmenet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4768b9da-3032-4c43-9287-c0419cfd3860.jpg","index":0,"item":"903f4750-d727-43a5-a322-a9eb6eccd4b6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250314_epitoipar-2025-januar-lejtmenet","timestamp":"2025. március. 14. 08:30","title":"Év elején is gyors ütemben folytatódott az építőipar lejtmenete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49019ca8-afeb-4638-ba97-51be7f240f57","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világhírű balettművész felemlegette, mekkora hatással volt rá Pintér Béla Titkaink című előadása New Yorkban.","shortLead":"A világhírű balettművész felemlegette, mekkora hatással volt rá Pintér Béla Titkaink című előadása New Yorkban.","id":"20250314_Mihail-Barisnyikov-koszontotte-Csakanyi-Esztert-aki-Psota-Iren-dijat-kapott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49019ca8-afeb-4638-ba97-51be7f240f57.jpg","index":0,"item":"d97f4f30-c1b1-4046-9683-f3f32fddb2ce","keywords":null,"link":"/kultura/20250314_Mihail-Barisnyikov-koszontotte-Csakanyi-Esztert-aki-Psota-Iren-dijat-kapott","timestamp":"2025. március. 14. 08:20","title":"Mihail Barisnyikov köszöntötte Csákányi Esztert, aki Psota Irén-díjat kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0179efd-da30-425b-8f5a-7a7417e72c7d","c_author":"Spiró György","category":"360","description":"Ha nem volnánk a vakhitre genetikailag előkészítve, a diktatúrákat nem lehetne létrehozni. Miért ne alakulhatna át császársággá a királyságból lett köztársaság, mint Rómában? Spiró György író esszéjében történelmi analógiákkal fest sötét képet a jelenkorról.","shortLead":"Ha nem volnánk a vakhitre genetikailag előkészítve, a diktatúrákat nem lehetne létrehozni. Miért ne alakulhatna át...","id":"20250313_hvg-Spiro-Gyorgy-Roma-diktatura-vallas-essze","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0179efd-da30-425b-8f5a-7a7417e72c7d.jpg","index":0,"item":"aa58d45e-71a6-40b2-8668-27dcdaf60e18","keywords":null,"link":"/360/20250313_hvg-Spiro-Gyorgy-Roma-diktatura-vallas-essze","timestamp":"2025. március. 13. 08:04","title":"Spiró György: A vallásos vadállat, aki rettegésében mindent tönkretesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c7b9b8-924a-47a6-92ef-8ba8bf8dd8ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs igaza Orbán Viktornak abban, hogy mi a „NATO szíve közepében vagyunk”, és ezért a biztonságunk garantált, ennél egyébként is okosabbnak hitte a magyar kormányfőt – mondta Juhász Ferenc, a Gyurcsány-kormány egykori honvédelmi minisztere. Szerinte Magyar Péterhez hasonlóan Ruszin-Szendi Romulusz is a NER része volt, az pedig bevett szokásnak számított, hogy a vezérkari főnökök hozzájuthatnak szolgálati ingatlanukhoz. Arról is beszélt a HVG-nek az MSZP egykori elnökhelyettese, hogyan jutott el oda, hogy a Tiszára szavazna. Nézze meg Gergely Zsófia interjúját a Fülke Extrában!","shortLead":"Nincs igaza Orbán Viktornak abban, hogy mi a „NATO szíve közepében vagyunk”, és ezért a biztonságunk garantált, ennél...","id":"20250314_Fulke-Extra-Podcast-Juhasz-Ferenc-interju-Tisza-Part-NATO-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44c7b9b8-924a-47a6-92ef-8ba8bf8dd8ab.jpg","index":0,"item":"81486cff-ba05-48d3-9724-f5887d5b1e6d","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_Fulke-Extra-Podcast-Juhasz-Ferenc-interju-Tisza-Part-NATO-Orban-Viktor","timestamp":"2025. március. 14. 12:04","title":"Az orrát befogva, de Magyar Péterre szavaz Gyurcsány volt minisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7fa4eb-d728-4441-a02e-0becc12ac315","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kádár L. Gellért katonai kiképzéshez hasonlította a felkészülését, habár szerinte azzal is öntudatlanul Hunyadi János szerepére készült, hogy már vagy tíz éve végez saját testsúlyos edzéseket.","shortLead":"Kádár L. Gellért katonai kiképzéshez hasonlította a felkészülését, habár szerinte azzal is öntudatlanul Hunyadi János...","id":"20250313_Hunyadi-sorozat-foszereplo-Kadar-L-Gellert-Hunyadi-Janos-lovaglas-edzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b7fa4eb-d728-4441-a02e-0becc12ac315.jpg","index":0,"item":"eca9aae0-e67c-4498-9ee8-92d416396bca","keywords":null,"link":"/elet/20250313_Hunyadi-sorozat-foszereplo-Kadar-L-Gellert-Hunyadi-Janos-lovaglas-edzes","timestamp":"2025. március. 13. 10:53","title":"A Hunyadi főszereplője: „Segítettek felszínre hozni a bennem mélyen szunnyadó férfierőt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d9a0979-c49a-460e-8b40-8c51ab7a7f3b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lakosok az utcára menekültek, a környéken több iskola zárva tartott, súlyos sérültekről egyelőre nincs hír.","shortLead":"A lakosok az utcára menekültek, a környéken több iskola zárva tartott, súlyos sérültekről egyelőre nincs hír.","id":"20250313_Napoly-foldrenges-intenziv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d9a0979-c49a-460e-8b40-8c51ab7a7f3b.jpg","index":0,"item":"26c23236-7140-4bd6-b2f3-7bc788bc202f","keywords":null,"link":"/elet/20250313_Napoly-foldrenges-intenziv","timestamp":"2025. március. 13. 12:39","title":"Erős földrengés volt éjjel Nápoly mellett, felzaklatott lakosok követelték, hogy nyissák meg nekik a korábbi NATO-bázist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ee7504e-14f0-4292-b3e3-b201e3dcf6e7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az újdonság az Enyaqéhoz hasonló elektromos hajtásláncot a Kodiaqéhoz hasonló 7 üléses kivitellel társítja.","shortLead":"Az újdonság az Enyaqéhoz hasonló elektromos hajtásláncot a Kodiaqéhoz hasonló 7 üléses kivitellel társítja.","id":"20250314_elso-fotok-ime-a-skoda-7-szemelyes-hatalmas-uj-villanyautoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ee7504e-14f0-4292-b3e3-b201e3dcf6e7.jpg","index":0,"item":"6a166838-f96b-4ecd-b89b-ced31ac80c11","keywords":null,"link":"/cegauto/20250314_elso-fotok-ime-a-skoda-7-szemelyes-hatalmas-uj-villanyautoja","timestamp":"2025. március. 14. 07:21","title":"Első fotók: íme a Skoda 7 személyes hatalmas új villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]