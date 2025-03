Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a8ee045d-de8f-4f5f-9c5a-fa79d065a6ac","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"Azt is elárulták, miért nem népszavazást kezdeményeznek.","shortLead":"Azt is elárulták, miért nem népszavazást kezdeményeznek.","id":"20250307_kormanyzati-tajekoztatasi-kozpont-reakcio-velemenynyilvanito-szavazas-Ukrajna-EU-tagsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8ee045d-de8f-4f5f-9c5a-fa79d065a6ac.jpg","index":0,"item":"e635a629-9459-4e27-b741-0fd149bb68ad","keywords":null,"link":"/itthon/20250307_kormanyzati-tajekoztatasi-kozpont-reakcio-velemenynyilvanito-szavazas-Ukrajna-EU-tagsag","timestamp":"2025. március. 07. 14:03","title":"Itt a kormány válasza arra, mit jelent a véleménynyilvánító szavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ec0b87-90de-4c92-8727-e7bc7a9779d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Azt tervezték, hogy felszámolják a demokratikus berendezkedést, és az 1871-ben alapított Német Császárság mintájára szervezik át az országot. ","shortLead":"Azt tervezték, hogy felszámolják a demokratikus berendezkedést, és az 1871-ben alapított Német Császárság mintájára...","id":"20250306_Nemet-szelsojobboldaliak-kaptak-bortonbuntetest-mert-el-akartak-rabolni-az-egeszsegugyi-minisztert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6ec0b87-90de-4c92-8727-e7bc7a9779d3.jpg","index":0,"item":"b34fbdb1-6155-4c4d-9731-ed10f3a1dfc3","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_Nemet-szelsojobboldaliak-kaptak-bortonbuntetest-mert-el-akartak-rabolni-az-egeszsegugyi-minisztert","timestamp":"2025. március. 06. 20:28","title":"Német szélsőjobboldaliak kaptak börtönbüntetést, mert el akarták rabolni az egészségügyi minisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293aa7bf-0d43-42a0-94bc-a6baeea348a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A NER-elit színe-java felvonult az eseményen.","shortLead":"A NER-elit színe-java felvonult az eseményen.","id":"20250306_hunyadi-diszbemutato-ruttkay-zsofia-fuck-ner-polo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/293aa7bf-0d43-42a0-94bc-a6baeea348a4.jpg","index":0,"item":"9370c4c5-b90c-493a-9ead-9728be196bcb","keywords":null,"link":"/kultura/20250306_hunyadi-diszbemutato-ruttkay-zsofia-fuck-ner-polo","timestamp":"2025. március. 06. 12:02","title":"„FUCK NER” feliratú pólóban jelent meg a forgatókönyvíró a 16 milliárdos állami támogatással készült Hunyadi díszbemutatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f1509e-ef93-4d43-963b-e9082f30f7c5","c_author":"Marabu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20250307_Marabu-Feknyuz-Trump-orientalodik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05f1509e-ef93-4d43-963b-e9082f30f7c5.jpg","index":0,"item":"9a2226c3-d40b-42cf-9485-f63d690318f8","keywords":null,"link":"/vilag/20250307_Marabu-Feknyuz-Trump-orientalodik","timestamp":"2025. március. 07. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Trump orientálódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede79ee1-bed4-4f77-a51f-eb4d45b6cf2b","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Gálázott a Bayern München, az Inter idegenben verte a Feyenoordot.","shortLead":"Gálázott a Bayern München, az Inter idegenben verte a Feyenoordot.","id":"20250305_bajnokok-ligaja-nyolcaddonto-odavago-psg-liverpool-barcelona-benfica-bayern-munchen-bayer-leverkusen-feyenoord-inter-osszefoglalo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ede79ee1-bed4-4f77-a51f-eb4d45b6cf2b.jpg","index":0,"item":"7077c567-8110-41db-b00f-a4db7fd91d75","keywords":null,"link":"/sport/20250305_bajnokok-ligaja-nyolcaddonto-odavago-psg-liverpool-barcelona-benfica-bayern-munchen-bayer-leverkusen-feyenoord-inter-osszefoglalo-ebx","timestamp":"2025. március. 05. 23:01","title":"Lefocizta a Liverpoolt, mégis kikapott a PSG, emberhátrányban győzött a Barca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ced2161e-4f1a-41ad-b3dc-178f72538771","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán Nicolas Sarkozyt és Emmanuel Macront látogatta meg a magyar miniszterelnök. ","shortLead":"Szerdán Nicolas Sarkozyt és Emmanuel Macront látogatta meg a magyar miniszterelnök. ","id":"20250306_marine-le-pen-orban-viktor-emmanuel-macron-parizs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ced2161e-4f1a-41ad-b3dc-178f72538771.jpg","index":0,"item":"5b3cff5c-59e8-49cf-a454-8f93fa6372c3","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_marine-le-pen-orban-viktor-emmanuel-macron-parizs","timestamp":"2025. március. 06. 10:32","title":"Le Pennel is találkozott Orbán Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67ae9ef7-12c5-4c31-b9fb-7e5252a14984","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nagyjából fél perc kalkulálni. ","shortLead":"Nagyjából fél perc kalkulálni. ","id":"20250306_NAV-gepjarmuado-kalkulator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67ae9ef7-12c5-4c31-b9fb-7e5252a14984.jpg","index":0,"item":"199475ea-826e-4bcc-890a-a1d253c6f739","keywords":null,"link":"/cegauto/20250306_NAV-gepjarmuado-kalkulator","timestamp":"2025. március. 06. 11:44","title":"Újdonság a NAV-nál: itt lehet kiszámolni, mennyi lesz a gépjárműadónk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"A repülőre ültetett 17 grúzzal a kormány jobboldali ellenfeleinek érveit is gyengíteni akarja.","shortLead":"A repülőre ültetett 17 grúzzal a kormány jobboldali ellenfeleinek érveit is gyengíteni akarja.","id":"20250305_lengyelorszag-gruz-bunozok-kitoloncolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46.jpg","index":0,"item":"7da93ae0-b8cb-48e8-aee6-1f5cbb942e97","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_lengyelorszag-gruz-bunozok-kitoloncolas","timestamp":"2025. március. 05. 19:59","title":"Külföldi bűnözőket toloncol ki Lengyelország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]