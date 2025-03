Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d586b3fe-4b74-433f-b909-79f148a70be8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez manapság egy nyolchengeres X5 M Competition szintje. ","shortLead":"Ez manapság egy nyolchengeres X5 M Competition szintje. ","id":"20250317_630-loeros-lehet-a-legerosebb-debreceni-BMW","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d586b3fe-4b74-433f-b909-79f148a70be8.jpg","index":0,"item":"6d84dad4-a164-420b-a669-73fdb8549298","keywords":null,"link":"/cegauto/20250317_630-loeros-lehet-a-legerosebb-debreceni-BMW","timestamp":"2025. március. 17. 08:57","title":"630 lóerős lehet a legerősebb debreceni BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d29db1-0d49-4497-a972-b84faa8c8d99","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A drasztikus idegenrendészeti szigorítások miatt, ha lejárt a vízumuk, ugyanúgy őrizetbe vehetik és kitoloncolhatják őket, mint az illegális bevándorlókat.","shortLead":"A drasztikus idegenrendészeti szigorítások miatt, ha lejárt a vízumuk, ugyanúgy őrizetbe vehetik és kitoloncolhatják...","id":"20250317_USA-Trump-magyarok-kitoloncolasa-lejart-vizum-ESTA","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0d29db1-0d49-4497-a972-b84faa8c8d99.jpg","index":0,"item":"532926c9-68de-4768-b5ca-859806a44160","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_USA-Trump-magyarok-kitoloncolasa-lejart-vizum-ESTA","timestamp":"2025. március. 17. 07:43","title":"Hamarosan magyarok százait toloncolhatják ki az USA-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2e10bb-cef3-487a-ac12-f79497ddeb35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"László András a Common Sense Societyben tevékenykedett, amit az amerikai konzervatív Federalist Society minden valószínűség szerint milliókkal támogatott.","shortLead":"László András a Common Sense Societyben tevékenykedett, amit az amerikai konzervatív Federalist Society minden...","id":"20250317_usaid-laszlo-andras-amerikai-tamogatas-federal-society-common-sense-society","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb2e10bb-cef3-487a-ac12-f79497ddeb35.jpg","index":0,"item":"4fed56f2-4c54-4f6f-b08b-152772c1c9f3","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_usaid-laszlo-andras-amerikai-tamogatas-federal-society-common-sense-society","timestamp":"2025. március. 17. 11:22","title":"A USAID-et vizsgáló kormánybiztos egy olyan szervezetnek volt a tagja, amelyik amerikai támogatással igyekezett befolyásolni a magyar alkotmányozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2020cc-9457-485e-89ed-70b243c52d35","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Magyar Péter 12+1 pontos, országjárással egybekötött tiszás “népszavazással” mozgósít, válaszul arra, hogy Orbán Viktor is elindította a Fidesz saját, de csak egykérdéses politikai szavazós akcióját. Abban hasonlítanak, hogy egyik se igazi referendum, de tartalmukban és így akár hatásukban nem is lehetnének eltérőbbek. ","shortLead":"Magyar Péter 12+1 pontos, országjárással egybekötött tiszás “népszavazással” mozgósít, válaszul arra, hogy Orbán Viktor...","id":"20250316_Sarkany-ellen-sarkanyfu-Sajat-markas-nepszavazassal-venne-fel-Orbannal-a-mozgositasi-versenyt-Magyar-Tisza-marcius-15-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e2020cc-9457-485e-89ed-70b243c52d35.jpg","index":0,"item":"19bacb56-a6fb-473d-a00a-e7416d633ab7","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Sarkany-ellen-sarkanyfu-Sajat-markas-nepszavazassal-venne-fel-Orbannal-a-mozgositasi-versenyt-Magyar-Tisza-marcius-15-ebx","timestamp":"2025. március. 16. 06:30","title":"Sárkány ellen sárkányfű? Magyar Péter saját márkás “népszavazásával” Orbánt hívja ki, de ez is inkább konzultáció, mint referendum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11aa4f83-aef7-4abf-863f-6e20a0e3b7a6","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Még ma is sokan hajlamosak azt hinni, hogy a világ egyre rosszabb hely, pedig a tények ennek az ellenkezőjét mutatják. Az élet szinte minden területén – az egészségtől az oktatáson át a szegénység csökkenéséig – soha nem látott fejlődést értünk el. Szerkesztett részlet Hannah Ritchie adattudós Ez nem a világvége című könyvéből.","shortLead":"Még ma is sokan hajlamosak azt hinni, hogy a világ egyre rosszabb hely, pedig a tények ennek az ellenkezőjét mutatják...","id":"20250316_Het-bizonyitek-hogy-a-leheto-legjobb-korszakban-elunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11aa4f83-aef7-4abf-863f-6e20a0e3b7a6.jpg","index":0,"item":"db664f55-9d38-43ac-84cb-e67d260eac59","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250316_Het-bizonyitek-hogy-a-leheto-legjobb-korszakban-elunk","timestamp":"2025. március. 16. 19:15","title":"Hét bizonyíték, hogy a lehető legjobb korszakban élünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e52a7f0-9313-4143-a37b-200bff6b01b5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sokan nem elégedettek azzal, ahogyan fellépnek a Republikánus Párttal szemben.","shortLead":"Sokan nem elégedettek azzal, ahogyan fellépnek a Republikánus Párttal szemben.","id":"20250316_friss-felmeresek-szerint-melyponton-van-a-Demokrata-Part-nepszerusege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e52a7f0-9313-4143-a37b-200bff6b01b5.jpg","index":0,"item":"a725c26c-95ab-4478-8772-7ae4f3ee3496","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_friss-felmeresek-szerint-melyponton-van-a-Demokrata-Part-nepszerusege","timestamp":"2025. március. 16. 16:41","title":"Friss felmérések szerint soha nem látott mélyponton van a Demokrata Párt népszerűsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7893513d-bf68-4314-adb4-83b8f07841dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két másik áldozatára az utcán támadt rá, egy 60 év körüli nő életveszélyesen megsérült, az őt védeni próbáló férfinak a karját törte el.","shortLead":"Két másik áldozatára az utcán támadt rá, egy 60 év körüli nő életveszélyesen megsérült, az őt védeni próbáló férfinak...","id":"20250315_A-helyiek-szerint-rendszeresen-drogozott-a-ferfi-aki-husanggal-olte-meg-a-fonoi-kisbolt-eladojat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7893513d-bf68-4314-adb4-83b8f07841dc.jpg","index":0,"item":"72f874c0-2501-4b15-bf0c-a18cd69bfa74","keywords":null,"link":"/itthon/20250315_A-helyiek-szerint-rendszeresen-drogozott-a-ferfi-aki-husanggal-olte-meg-a-fonoi-kisbolt-eladojat","timestamp":"2025. március. 15. 19:48","title":"A helyiek szerint rendszeresen drogozott a férfi, aki husánggal ölte meg a fonói kisbolt eladóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7abc1d9a-dd37-44e2-9107-f1f2ea3ad709","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Mi a jó alvás titka? Habár nagyon sok minden múlik az adott ember aktuális fizikai és mentális állapotán is, a külső körülmények ebben az esetben talán még fontosabbak. Hogyan alakítsuk ki alváskörnyezetünket, hogy az maximálisan támogassa az éjszakai pihenést? Milyen a jó alvás, kompromisszumok nélkül? Cikkünkben ennek járunk utána!","shortLead":"Mi a jó alvás titka? Habár nagyon sok minden múlik az adott ember aktuális fizikai és mentális állapotán is, a külső...","id":"20250317_Jo_alvas_haloszoba_sedacur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7abc1d9a-dd37-44e2-9107-f1f2ea3ad709.jpg","index":0,"item":"5efb2d51-5b10-4649-aae4-4c658ad29bae","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250317_Jo_alvas_haloszoba_sedacur","timestamp":"2025. március. 17. 07:30","title":"Így alakítsa ki hálószobáját és esti szokásait, ha valóban jól akar aludni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""}]