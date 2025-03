Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0c5bba62-5641-44d1-9c73-893b501c0c5b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Orbán Viktor nem tagadhatja meg Ukrajnától az uniós tagság lehetőségét, sőt a létezést.","shortLead":"Orbán Viktor nem tagadhatja meg Ukrajnától az uniós tagság lehetőségét, sőt a létezést.","id":"20250315_Netto-aljassag-Petofi-es-tarsai-forognanak-a-sirjukban-Ungvary-Krisztian-Orban-12-pontjarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c5bba62-5641-44d1-9c73-893b501c0c5b.jpg","index":0,"item":"7eeae286-68b5-4846-a56f-3f7d1c110bbd","keywords":null,"link":"/itthon/20250315_Netto-aljassag-Petofi-es-tarsai-forognanak-a-sirjukban-Ungvary-Krisztian-Orban-12-pontjarol","timestamp":"2025. március. 15. 14:30","title":"Nettó aljasság, Petőfi és társai forognának a sírjukban – Ungváry Krisztián Orbán 12 pontjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f27cd651-83a6-4770-9b3b-90a8ab2b1afc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasárnapi borongós időt hétfőn erős széllökések és északon hózáporok követik.","shortLead":"A vasárnapi borongós időt hétfőn erős széllökések és északon hózáporok követik.","id":"20250316_Lehules-hozaporok-varhatoak-hetfon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f27cd651-83a6-4770-9b3b-90a8ab2b1afc.jpg","index":0,"item":"74c6fbc9-9f3e-479f-9ce5-415a9d22df4a","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Lehules-hozaporok-varhatoak-hetfon","timestamp":"2025. március. 16. 08:42","title":"Lehűlés, hózáporok várhatóak hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c5a5bcf-4c39-4662-9079-21ac17048dce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színművész a Tisza március 15-ei ünnepségén felolvasta az eredeti 12 pontot, hátha a Karmelitában is meghallják.","shortLead":"A színművész a Tisza március 15-ei ünnepségén felolvasta az eredeti 12 pontot, hátha a Karmelitában is meghallják.","id":"20250315_Nagy-Ervin-Nem-kerunk-az-Orban-altal-atirt-12-pontbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c5a5bcf-4c39-4662-9079-21ac17048dce.jpg","index":0,"item":"b2bc26c8-c433-439d-b5e0-52434bdbb0ca","keywords":null,"link":"/elet/20250315_Nagy-Ervin-Nem-kerunk-az-Orban-altal-atirt-12-pontbol","timestamp":"2025. március. 15. 16:07","title":"Nagy Ervin: Nem kérünk az átírt 12 pontból, mi Petőfi népe vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72b2136d-07e6-4cec-9a57-8a08ae7baeaf","c_author":"HVG","category":"360","description":"A világsajtó vagy saját forrásból, vagy hírügynökségi anyagokból, de szinte kivétel nélkül beszámol a március 15. két budapesti nagygyűléséről.","shortLead":"A világsajtó vagy saját forrásból, vagy hírügynökségi anyagokból, de szinte kivétel nélkül beszámol a március 15. két...","id":"20250316_nemzetkozi-lapszemle-marcius-15-poloska-orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72b2136d-07e6-4cec-9a57-8a08ae7baeaf.jpg","index":0,"item":"bf769a40-e65f-4f8f-b785-1bd73aa356cf","keywords":null,"link":"/360/20250316_nemzetkozi-lapszemle-marcius-15-poloska-orban","timestamp":"2025. március. 16. 09:31","title":"Tele van a nemzetközi sajtó a honfitársait poloskázva fenyegető Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d81d78-4cca-4342-a06b-ec659fe00542","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Még mindig terítéken van Oroszország külföldön befagyasztott vagyonelemeinek elkobzása, illetve a szankciók szigorítása. A „tettre készek koalíciójához” tartozó országok katonai vezetői fognak egyeztetni arról, Ukrajna milyen katonai garanciákat kaphat egy tűzszünet vagy békemegállapodás esetén.","shortLead":"Még mindig terítéken van Oroszország külföldön befagyasztott vagyonelemeinek elkobzása, illetve a szankciók...","id":"20250315_Operativ-szakaszba-lep-az-Ukrajnat-tamogato-koalicio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15d81d78-4cca-4342-a06b-ec659fe00542.jpg","index":0,"item":"1aba7348-cb70-483d-a3b0-2b8d28fd0cf8","keywords":null,"link":"/vilag/20250315_Operativ-szakaszba-lep-az-Ukrajnat-tamogato-koalicio","timestamp":"2025. március. 15. 15:22","title":"Starmer brit miniszterelnök: „Operatív szakaszba” lép az Ukrajnát támogató koalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7151b575-fd62-4a6a-a16c-6a263c415fec","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy nemzet sem szabad, ha annak egy része is fenyegetett – írták.","shortLead":"Egy nemzet sem szabad, ha annak egy része is fenyegetett – írták.","id":"20250316_Az-MTK-szurkolok-is-felszolaltak-a-poloskazas-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7151b575-fd62-4a6a-a16c-6a263c415fec.jpg","index":0,"item":"caf549e7-dbab-4b2d-b70f-f020e82c2a0d","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Az-MTK-szurkolok-is-felszolaltak-a-poloskazas-ellen","timestamp":"2025. március. 16. 17:14","title":"Az MTK-szurkolók is felszólaltak Orbán poloskázása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11aa4f83-aef7-4abf-863f-6e20a0e3b7a6","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Még ma is sokan hajlamosak azt hinni, hogy a világ egyre rosszabb hely, pedig a tények ennek az ellenkezőjét mutatják. Az élet szinte minden területén – az egészségtől az oktatáson át a szegénység csökkenéséig – soha nem látott fejlődést értünk el. Szerkesztett részlet Hannah Ritchie adattudós Ez nem a világvége című könyvéből.","shortLead":"Még ma is sokan hajlamosak azt hinni, hogy a világ egyre rosszabb hely, pedig a tények ennek az ellenkezőjét mutatják...","id":"20250316_Het-bizonyitek-hogy-a-leheto-legjobb-korszakban-elunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11aa4f83-aef7-4abf-863f-6e20a0e3b7a6.jpg","index":0,"item":"db664f55-9d38-43ac-84cb-e67d260eac59","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250316_Het-bizonyitek-hogy-a-leheto-legjobb-korszakban-elunk","timestamp":"2025. március. 16. 19:15","title":"Hét bizonyíték, hogy a lehető legjobb korszakban élünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"992ea5dd-790e-4c8a-bd86-63a79a641a58","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Eldőlt az Angol Ligakupa sorsa.","shortLead":"Eldőlt az Angol Ligakupa sorsa.","id":"20250316_liverpool-newcastle-angol-ligakupa-donto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/992ea5dd-790e-4c8a-bd86-63a79a641a58.jpg","index":0,"item":"2a9b0494-5fb2-4411-9827-22fc824ef6e2","keywords":null,"link":"/sport/20250316_liverpool-newcastle-angol-ligakupa-donto","timestamp":"2025. március. 16. 20:03","title":"A Szoboszlaival felálló Liverpool kikapott a Newcastle-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]