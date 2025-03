Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"faa4072c-1e5f-421c-aa41-ca770bb417eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump szerint a cél, hogy helyreállítsák a hajóközlekedést a Vörös-tengeren.","shortLead":"Donald Trump szerint a cél, hogy helyreállítsák a hajóközlekedést a Vörös-tengeren.","id":"20250315_Huszi-celpontokat-tamadott-az-Egyesult-Allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faa4072c-1e5f-421c-aa41-ca770bb417eb.jpg","index":0,"item":"18c8874a-07ba-47da-8bdc-c24ff67acf54","keywords":null,"link":"/vilag/20250315_Huszi-celpontokat-tamadott-az-Egyesult-Allamok","timestamp":"2025. március. 15. 21:42","title":"Húszi célpontokat támadott az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ddd58da-4dcd-4e85-91d4-57894528a00b","c_author":"Vándor Éva","category":"sport","description":"A McLaren ott folytatta, ahol tavaly abbahagyta, ami a versenyképességet illeti, még akkor is, ha Oscar Piastrin kifogott az eső, Lando Norris győzelméhez pedig a szerencse is kellett. A melbourne-i pálya alaposan megdolgozta az újoncokat – kivéve Andrea Kimi Antonellit.","shortLead":"A McLaren ott folytatta, ahol tavaly abbahagyta, ami a versenyképességet illeti, még akkor is, ha Oscar Piastrin...","id":"20250316_forma-1-ausztral-nagydij-melbourne-norris-piastri-verstappen-leclerc-hamilton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ddd58da-4dcd-4e85-91d4-57894528a00b.jpg","index":0,"item":"4379ac37-f09b-4e51-a5cd-b99fc9b0119f","keywords":null,"link":"/sport/20250316_forma-1-ausztral-nagydij-melbourne-norris-piastri-verstappen-leclerc-hamilton","timestamp":"2025. március. 16. 07:01","title":"Lando Norris nyerte az őrült Ausztrál Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ae9969-1b9e-485e-b1ce-8b0ef68ebe50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Butch Wilmore és Suni Williams a tervek szerint csak nyolc napot töltött volna az űrállomáson.","shortLead":"Butch Wilmore és Suni Williams a tervek szerint csak nyolc napot töltött volna az űrállomáson.","id":"20250316_Kilenc-honap-utan-hazaindulhatnak-az-urallomason-rekedt-urhajosok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ae9969-1b9e-485e-b1ce-8b0ef68ebe50.jpg","index":0,"item":"671e0d4f-4783-48c3-ab41-673f87d1773a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250316_Kilenc-honap-utan-hazaindulhatnak-az-urallomason-rekedt-urhajosok","timestamp":"2025. március. 16. 14:50","title":"Kilenc hónap után hazaindulhatnak az űrállomáson rekedt űrhajósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44712931-4d05-4f98-9af0-c16ca7932d95","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy barista elmulasztotta biztonságosan lezárni az egyik italt, ami a futár ölébe ömlött súlyos égési sérüléseket okozva. ","shortLead":"Egy barista elmulasztotta biztonságosan lezárni az egyik italt, ami a futár ölébe ömlött súlyos égési sérüléseket...","id":"20250316_50-millio-dollar-karteritest-kell-fizetnie-a-Starbucksnak-mert-forro-tea-omlott-egy-futarra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44712931-4d05-4f98-9af0-c16ca7932d95.jpg","index":0,"item":"c52166ba-ce60-4bf2-bb3a-84935c993fdc","keywords":null,"link":"/elet/20250316_50-millio-dollar-karteritest-kell-fizetnie-a-Starbucksnak-mert-forro-tea-omlott-egy-futarra","timestamp":"2025. március. 16. 10:33","title":"50 millió dollár kártérítést kell fizetnie a Starbucksnak, mert forró tea ömlött egy futárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d06bbb98-7b6d-4ebb-ae5d-ee2f2ea00cbc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ragyogó hónap volt a csapat számára és számomra is – idézték a szurkolói szavazás magyar győztesét. ","shortLead":"Ragyogó hónap volt a csapat számára és számomra is – idézték a szurkolói szavazás magyar győztesét. ","id":"20250315_Szoboszlai-lett-februar-legjobbja-a-Liverpoolnal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d06bbb98-7b6d-4ebb-ae5d-ee2f2ea00cbc.jpg","index":0,"item":"66e4457f-c0ca-47f3-9cde-ff399648a3e7","keywords":null,"link":"/sport/20250315_Szoboszlai-lett-februar-legjobbja-a-Liverpoolnal","timestamp":"2025. március. 15. 11:56","title":"Szoboszlai lett február legjobbja a Liverpoolnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a58dd68-321f-4c27-b614-3d450954c43e","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A gyógyszerminőségű gyógynövénykészítmények és gyógynövényes étrend-kiegészítők közötti különbség egyre inkább a figyelem középpontjába kerül mind a fogyasztók, mind a hatóságok részéről. A gyógynövények hatásosságáról és biztonságáról szóló tudományos viták kapcsán a legújabb kutatások rávilágítanak arra, hogy míg a gyógyszerként forgalmazott készítmények szigorú minőségellenőrzésen esnek át, addig az étrend-kiegészítők területén erre vonatkozó előírások nincsenek.","shortLead":"A gyógyszerminőségű gyógynövénykészítmények és gyógynövényes étrend-kiegészítők közötti különbség egyre inkább...","id":"20250129_Ovatosan-a-gyogynovenyekkel-is-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a58dd68-321f-4c27-b614-3d450954c43e.jpg","index":0,"item":"43d1147e-27c6-442a-bba4-f37bb76c815a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Ovatosan-a-gyogynovenyekkel-is-remifemin","timestamp":"2025. március. 15. 15:30","title":"Óvatosan a gyógynövényekkel is – nem mindegy, milyen készítményt választunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"8d82dacb-d67f-4bd8-9a21-d78ee1991568","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz EP-képviselője a múlt héten vehette át a kinevezését Orbán Viktor miniszterelnöktől. ","shortLead":"A Fidesz EP-képviselője a múlt héten vehette át a kinevezését Orbán Viktor miniszterelnöktől. ","id":"20250316_deutsch-tamas-hadhazy-akos-zuglo-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d82dacb-d67f-4bd8-9a21-d78ee1991568.jpg","index":0,"item":"e7991aa1-0db4-45a6-b11e-1897c5acea45","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_deutsch-tamas-hadhazy-akos-zuglo-valasztas","timestamp":"2025. március. 16. 17:20","title":"Deutsch Tamás lett a Fidesz első embere Zuglóban, Hadházy Ákos szerint öröm lesz elverni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25ad8906-9de0-4bda-afe0-b94f4303b387","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az állami befektetési ügynökség szerint a gyár elleni demonstráción felszólaló polgármester velük is és a kínai gyárat építő vállalattal is többször egyeztetett, a gyár felépítését támogatta.","shortLead":"Az állami befektetési ügynökség szerint a gyár elleni demonstráción felszólaló polgármester velük is és a kínai gyárat...","id":"20250315_A-HIPA-vezetoje-reagalt-a-nepet-atbszo-kormanyrol-szonoklo-szolnoki-polgarmesterre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25ad8906-9de0-4bda-afe0-b94f4303b387.jpg","index":0,"item":"e81030f4-ad64-4f3e-b685-abaf2e0e1fed","keywords":null,"link":"/kkv/20250315_A-HIPA-vezetoje-reagalt-a-nepet-atbszo-kormanyrol-szonoklo-szolnoki-polgarmesterre","timestamp":"2025. március. 15. 14:03","title":"A HIPA vezetője reagált a „népet átb*szó” kormányról szónokló szolnoki polgármesterre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]