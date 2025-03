Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a0e99045-47a5-4c02-80ae-f81cf7f90d90","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tavaly háromszor – októberben, novemberben és decemberben – volt hasonló áramkimaradás az országban.","shortLead":"Tavaly háromszor – októberben, novemberben és decemberben – volt hasonló áramkimaradás az országban.","id":"20250316_Milliok-maradtak-aram-nelkul-Kubaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0e99045-47a5-4c02-80ae-f81cf7f90d90.jpg","index":0,"item":"da011bc9-2f6c-4bcc-97fa-43422bee0b70","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_Milliok-maradtak-aram-nelkul-Kubaban","timestamp":"2025. március. 16. 08:13","title":"Milliók maradtak áram nélkül Kubában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca14087-b63e-4153-8aaf-8cd578397377","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A négy Oscar, amit Sean Baker az Anoráért átvehetett, eddigi összes munkájának, elkötelezettségének a jutalma. Huszonöt éve készít filmeket, sokszor kifejezetten zord körülmények között, az amatőr szereplők alkalmazásával esélyt adva sok nehéz sorsú embernek. Kitartó munkájának köszönhetően világszerte többen ismerhetik meg Amerika másik, kevéssé ragyogó arcát, de a sikerhez szerény, kedves karaktere is hozzájárulhatott","shortLead":"A négy Oscar, amit Sean Baker az Anoráért átvehetett, eddigi összes munkájának, elkötelezettségének a jutalma. Huszonöt...","id":"20250315_hvg-szexmunkasor-meglepetes-oscar-arnyalt-abrazolas-elet-a-periferian","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ca14087-b63e-4153-8aaf-8cd578397377.jpg","index":0,"item":"7c1a15d5-a47f-4cbd-8d7e-ab6ffcc8d580","keywords":null,"link":"/360/20250315_hvg-szexmunkasor-meglepetes-oscar-arnyalt-abrazolas-elet-a-periferian","timestamp":"2025. március. 15. 19:30","title":"A szexmunkások árnyalt ábrázolásával kezdte, majd bemutatta azokat, akik Trumpra szavaztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"191408f4-f934-45c7-8af7-e7bd47fe4a67","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Fordulatra kényszeríti az európai politikai vezetőket, amit az amerikai elnök csinál, és lehet eszközük az olyan “belső ellenség” leszerelésére is, mint Orbán Viktor”.","shortLead":"Fordulatra kényszeríti az európai politikai vezetőket, amit az amerikai elnök csinál, és lehet eszközük az olyan...","id":"20250315_bloomberg-trump-europa-eu-optimizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/191408f4-f934-45c7-8af7-e7bd47fe4a67.jpg","index":0,"item":"f4fe7268-df05-4078-900b-5017238ba08e","keywords":null,"link":"/360/20250315_bloomberg-trump-europa-eu-optimizmus","timestamp":"2025. március. 15. 09:00","title":"Bloomberg-elemzés: Trump támadásai ellenére sok ok támasztja alá a derűlátást Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e88c3e-b86b-4411-bbf1-e229ba9ed615","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Túl régóta vannak itt, túl sok mindent éltek túl, túl sok helyről kaptak pénzt” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök, aki ünnepi beszédben megismételte, hogy Ukrajna nem lehet uniós tagország. Szerinte „a birodalom össze akarja keverni, majd le akarja cserélni Európa őslakosait, idegen civilizációból érkezettek inváziós tömegeivel”.","shortLead":"„Túl régóta vannak itt, túl sok mindent éltek túl, túl sok helyről kaptak pénzt” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök...","id":"20250315_orban-viktor-poloska-marcius-15-unnepi-beszed-magyar-peter-tavaszi-nagytakaritas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03e88c3e-b86b-4411-bbf1-e229ba9ed615.jpg","index":0,"item":"aacaf113-dd98-452e-ad25-9d807514e313","keywords":null,"link":"/itthon/20250315_orban-viktor-poloska-marcius-15-unnepi-beszed-magyar-peter-tavaszi-nagytakaritas-ebx","timestamp":"2025. március. 15. 12:56","title":"Orbán Viktor poloskához hasonlította ellenfeleit - összefoglaló a miniszterelnök beszédéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a815dbef-a2db-428c-a5d7-f11f788c9592","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 12 kérdésben nyugdíjas SZÉP-kártyáról, gyógyszerek nulla százalékos áfakulcsáról, egészségügyi forrásokról, a KATA visszaállításáról, egységes 9 százalékos áfakulcsról is kikéri az emberek véleményét.","shortLead":"A 12 kérdésben nyugdíjas SZÉP-kártyáról, gyógyszerek nulla százalékos áfakulcsáról, egészségügyi forrásokról, a KATA...","id":"20250315_Nemzet-Hangja-neven-nepszavazasi-kezdemenyezest-jelentett-be-Magyar-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a815dbef-a2db-428c-a5d7-f11f788c9592.jpg","index":0,"item":"5bc1df89-812c-4350-bdd3-d6d82a4cafbc","keywords":null,"link":"/itthon/20250315_Nemzet-Hangja-neven-nepszavazasi-kezdemenyezest-jelentett-be-Magyar-Peter","timestamp":"2025. március. 15. 16:54","title":"Nemzet Hangja néven (nép)szavazási kezdeményezést jelentett be Magyar Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d81d78-4cca-4342-a06b-ec659fe00542","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Még mindig terítéken van Oroszország külföldön befagyasztott vagyonelemeinek elkobzása, illetve a szankciók szigorítása. A „tettre készek koalíciójához” tartozó országok katonai vezetői fognak egyeztetni arról, Ukrajna milyen katonai garanciákat kaphat egy tűzszünet vagy békemegállapodás esetén.","shortLead":"Még mindig terítéken van Oroszország külföldön befagyasztott vagyonelemeinek elkobzása, illetve a szankciók...","id":"20250315_Operativ-szakaszba-lep-az-Ukrajnat-tamogato-koalicio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15d81d78-4cca-4342-a06b-ec659fe00542.jpg","index":0,"item":"1aba7348-cb70-483d-a3b0-2b8d28fd0cf8","keywords":null,"link":"/vilag/20250315_Operativ-szakaszba-lep-az-Ukrajnat-tamogato-koalicio","timestamp":"2025. március. 15. 15:22","title":"Starmer brit miniszterelnök: „Operatív szakaszba” lép az Ukrajnát támogató koalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f3cb2f-33bb-4acd-9afa-059b40ebb6a6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az önkormányzati lakását lecsupaszító Kecskeméti László azt állította korábban, csak olyasmit vitt el a lakásból, amit ő épített be, és lejáratókampány zajlik ellene.","shortLead":"Az önkormányzati lakását lecsupaszító Kecskeméti László azt állította korábban, csak olyasmit vitt el a lakásból, amit...","id":"20250315_Konnektorbotrany-Kecskemeti-Laszlo-kilepett-a-partbol-de-marad-az-ideologiai-korben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f3cb2f-33bb-4acd-9afa-059b40ebb6a6.jpg","index":0,"item":"05c51e65-2e49-4318-a095-cdc2582c6bdb","keywords":null,"link":"/itthon/20250315_Konnektorbotrany-Kecskemeti-Laszlo-kilepett-a-partbol-de-marad-az-ideologiai-korben","timestamp":"2025. március. 15. 10:09","title":"Józsefvárosi konnektorbotrány: a lakást kibelező fideszes kilépett a pártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi hátulról leütötte a templomból hazafelé tartó nőt, a földön fekvő asszony fejét nagy erővel ütötte, majd elvette a táskáját. A nő sérülései életveszélyesek.","shortLead":"A férfi hátulról leütötte a templomból hazafelé tartó nőt, a földön fekvő asszony fejét nagy erővel ütötte, majd...","id":"20250316_Letartoztattak-a-87-eves-sajokazai-asszony-tamadojat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6.jpg","index":0,"item":"df9b5aec-68bf-4655-a14c-5056b539b0e0","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Letartoztattak-a-87-eves-sajokazai-asszony-tamadojat","timestamp":"2025. március. 16. 14:59","title":"Letartóztatták a 87 éves sajókazai asszony támadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]