Az atv.hu-nak értékelte a kormányközeli Nézőpont Intézet vezetője Orbán Viktor és Magyar Péter ünnepi beszédét. Mráz Ágoston Sámuel azt mondta, „a képek erejénél nincsen nagyobb jelentősége” annak, hogy melyikük vitt több embert az utcára, „az igazi mozgósítási verseny 2026 tavaszán lesz”.

Orbán Viktor „poloskázásával” kapcsolatban Mráz kijelentette:

a poloska szó körüli tiltakozás műbalhé, ahogy ez már sokszor előfordult a magyar politikában. Minden történelmi áthallás emlegetése félrevezető. Tudomásul kell venni, hogy a magyar politika nyelvezete kemény.

Hozzátette: egyetlen baloldali értelmiségi sem háborodott fel, amikor Magyar Péter „zsírporos nyaloncoknak” nevezte a kormány vezetőit.

A poloska szó egyébként akkor jelent meg a magyar közbeszédben, amikor Magyar Péterről kiderült, hogy titokban és illegálisan felvételt készített igazságügyi miniszter feleségével készült beszélgetésről és azt nyilvánosságra hozta

– közölte a Nézőpont Intézet vezetője, aki szerint Magyar Péter „konzultációs kísérlete” rövid fellángolás lehet, míg a kormányoldal „alighanem napirenden tudja egész tavasszal tartani az évértékelőben és most március 15-én megfogalmazott témáit”, „a no war, no migration, no gender most kiegészül majd a külföldi beavatkozás és az ukrán EU-tagság ügyeivel”.