[{"available":true,"c_guid":"1930d16d-aad1-4050-acea-9779ecf1f0b3","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tenderre egy szlovák és egy magyar cég jelentkezett.","shortLead":"A tenderre egy szlovák és egy magyar cég jelentkezett.","id":"20250317_kassa-fociakademia-magyar-kozpenz-eredmenytelen-tender","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1930d16d-aad1-4050-acea-9779ecf1f0b3.jpg","index":0,"item":"15692420-177b-46da-bfba-fe9ab246cc84","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250317_kassa-fociakademia-magyar-kozpenz-eredmenytelen-tender","timestamp":"2025. március. 17. 15:06","title":"Elfogyott a pénz? Túl drága ajánlatok jöttek, ezért egyelőre nem épül magyar közpénzből fociakadémia Kassán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbecf1fb-4769-4f4a-8dfa-6b90c69fb749","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A felszínre tört erőszak alááshatja a szíriai átmenetet, igazságtétel és nemzetközi elfogadás nélkül az új kormány nem képes egységet teremteni. Mindez az oroszok visszatérésének kedvez.","shortLead":"A felszínre tört erőszak alááshatja a szíriai átmenetet, igazságtétel és nemzetközi elfogadás nélkül az új kormány nem...","id":"20250317_hvg-polgarhaboru-sziria-usa-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbecf1fb-4769-4f4a-8dfa-6b90c69fb749.jpg","index":0,"item":"3db17791-e296-45e7-974c-757aa7d441ef","keywords":null,"link":"/360/20250317_hvg-polgarhaboru-sziria-usa-oroszorszag","timestamp":"2025. március. 17. 17:00","title":"Lázadás és bosszúhadjárat vitte vissza a polgárháború szélére Szíriát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1ede5f-ece2-49c5-b14f-07f552cae4d4","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ennyi idő alatt 4 milliárd forintnyi osztalékot tudott kivenni a cégeiből.","shortLead":"Ennyi idő alatt 4 milliárd forintnyi osztalékot tudott kivenni a cégeiből.","id":"20250318_Meszaros-Lorinc-occse-5-ev-alatt-40-milliard-forintnyi-kozbeszerzest-nyert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc1ede5f-ece2-49c5-b14f-07f552cae4d4.jpg","index":0,"item":"11119e7c-4757-4925-a000-69c25b83bb3d","keywords":null,"link":"/kkv/20250318_Meszaros-Lorinc-occse-5-ev-alatt-40-milliard-forintnyi-kozbeszerzest-nyert","timestamp":"2025. március. 18. 08:14","title":"Közpénzeső Felcsúton: Mészáros Lőrinc öccse 5 év alatt 40 milliárd forintnyi közbeszerzést nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24401381-158c-44e5-a7d8-082e30f12001","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XII. kerület polgármestere szerint a fideszes Fonti Krisztinának talán inkább Orbán Viktor poloskás beszéde miatt kellene aggódnia, nem amiatt, hogy slam poetry volt az egyik műsorszám a március 15-i helyi rendezvényen. ","shortLead":"A XII. kerület polgármestere szerint a fideszes Fonti Krisztinának talán inkább Orbán Viktor poloskás beszéde miatt...","id":"20250319_kovacs-gergely-marcius-15-kritika-valasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24401381-158c-44e5-a7d8-082e30f12001.jpg","index":0,"item":"c97fba2b-bcd7-4751-a866-5500f13e7192","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_kovacs-gergely-marcius-15-kritika-valasz","timestamp":"2025. március. 19. 12:45","title":"Visszaszólt Kovács Gergely a hegyvidéki március 15-i rendezvényt kritizálóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96fd521-e966-4e29-9b5c-7354a3851205","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új lemeze jelenik meg március 28-án a színész-rappernek. Az egyik dala az inkriminált 2022-es Oscar-gáláról fog szólni.","shortLead":"Új lemeze jelenik meg március 28-án a színész-rappernek. Az egyik dala az inkriminált 2022-es Oscar-gáláról fog szólni.","id":"20250317_Megenekli-az-Oscar-pofont-is-Will-Smith-jon-az-uj-albuma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c96fd521-e966-4e29-9b5c-7354a3851205.jpg","index":0,"item":"217372f8-dbbd-40b9-ac02-bf57e7517211","keywords":null,"link":"/kultura/20250317_Megenekli-az-Oscar-pofont-is-Will-Smith-jon-az-uj-albuma","timestamp":"2025. március. 17. 14:51","title":"Megénekli az Oscar-pofont is Will Smith – jön az új albuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a46f31-a60a-4efb-ab96-47abcd55aefb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter azt mondja, érti, hogyan éreznek sokan, akik a Fideszre szavaznak, ő is ilyen volt.","shortLead":"Magyar Péter azt mondja, érti, hogyan éreznek sokan, akik a Fideszre szavaznak, ő is ilyen volt.","id":"20250318_magyar-peter-a-fideszrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10a46f31-a60a-4efb-ab96-47abcd55aefb.jpg","index":0,"item":"5c3c83a0-ea0a-471d-9947-cac607d6758f","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_magyar-peter-a-fideszrol","timestamp":"2025. március. 18. 13:39","title":"Magyar Péter: Az ember saját magát is megkérdőjelezi, én voltam a hülye?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d77cae59-0fc0-4aa1-b08b-827c74064249","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész már nem rákos, teljesen meggyógyult.","shortLead":"A színész már nem rákos, teljesen meggyógyult.","id":"20250317_Reviczky-Gabor-Minden-daganatos-elvaltozas-eltunt-a-szervezetembol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d77cae59-0fc0-4aa1-b08b-827c74064249.jpg","index":0,"item":"364b185e-9b8b-4c9e-8388-8baddd01fdb9","keywords":null,"link":"/elet/20250317_Reviczky-Gabor-Minden-daganatos-elvaltozas-eltunt-a-szervezetembol","timestamp":"2025. március. 17. 15:40","title":"Reviczky Gábor: „Minden daganatos elváltozás eltűnt a szervezetemből”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36fd0a46-7d4b-45fd-89a7-2b9abfe58b97","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Mind az Országos Bírói Tanács, mind pedig a Magyar Bírói Egyesület visszautasította Orbán Viktor poloskázós beszédét. Majd megérkezett Varga Zs. András közleménye, amelyben a Kúria elnöke a bírák demonstrációját okolja a politikai eszkalálódásért, majd azt veti az érintettek szemére, hogy Magyar Péteren senki nem háborodott fel.","shortLead":"Mind az Országos Bírói Tanács, mind pedig a Magyar Bírói Egyesület visszautasította Orbán Viktor poloskázós beszédét...","id":"20250317_Kuria-elnok-Varga-Zs-Andras-poloska-kozlemeny-fenyegetozes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36fd0a46-7d4b-45fd-89a7-2b9abfe58b97.jpg","index":0,"item":"e1ee40e4-5ab5-4485-9a78-48729180a562","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Kuria-elnok-Varga-Zs-Andras-poloska-kozlemeny-fenyegetozes-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 14:00","title":"A Kúria elnöke szerint lehet tiltakozni a poloskázás ellen, Magyar Péter szavairól viszont Rákosi jut eszébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]