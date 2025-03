Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a39d1119-4d71-4532-bfa1-bc67749c2ac5","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A bonobónak már nyolcévesen olyan nyelvi képességei voltak, mint egy kétéves embergyereknek.","shortLead":"A bonobónak már nyolcévesen olyan nyelvi képességei voltak, mint egy kétéves embergyereknek.","id":"20250321_kanzi-elpusztult-bonobo-minecraft-nyelvi-kepessegek-okos-majom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a39d1119-4d71-4532-bfa1-bc67749c2ac5.jpg","index":0,"item":"673c7700-37c7-4d53-902f-e12c5e15f6c0","keywords":null,"link":"/elet/20250321_kanzi-elpusztult-bonobo-minecraft-nyelvi-kepessegek-okos-majom","timestamp":"2025. március. 21. 13:13","title":"Elpusztult Kanzi, a minecraftozó és angolul is értő majom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meteorológiai Világszervezet jelentése szerint a globális felmelegedés szempontjából 2024 volt az elmúlt 175 év legrosszabb éve.","shortLead":"A Meteorológiai Világszervezet jelentése szerint a globális felmelegedés szempontjából 2024 volt az elmúlt 175 év...","id":"20250320_globalis-felmelegedes-klimavaltozas-15-celsius-fok-atlaghomerseklet-emelkedes-2024","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7.jpg","index":0,"item":"19ba2579-9069-42fc-993e-6cc5277a20c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_globalis-felmelegedes-klimavaltozas-15-celsius-fok-atlaghomerseklet-emelkedes-2024","timestamp":"2025. március. 20. 20:03","title":"Átlépte a globális felmelegedés mértéke a 1,5 Celsius-fokos határt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d499bee9-cfc6-4765-bb7f-7ea5485aa4f8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hónapokon belül véget ér a Windows 10 támogatása, és erről egyre több felületen tájékoztatja a felhasználókat a Microsoft is. Most egy e-mailt küldött ki, benne egy igen érdekes ponttal.","shortLead":"Hónapokon belül véget ér a Windows 10 támogatása, és erről egyre több felületen tájékoztatja a felhasználókat...","id":"20250320_microsoft-windows-10-tamogatas-befejezese-uzenet-kidobas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d499bee9-cfc6-4765-bb7f-7ea5485aa4f8.jpg","index":0,"item":"e685ee46-6484-46be-8b23-d106bfbd5380","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_microsoft-windows-10-tamogatas-befejezese-uzenet-kidobas","timestamp":"2025. március. 20. 19:03","title":"Dobja ki – üzeni a Microsoft mindenkinek, akinek még Windows 10-es számítógépe van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bfd9a2-db84-4eea-a8b2-b96287485925","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több platformon is problémák vannak a YouTube-bal, de a Google már dolgozik a megoldáson.","shortLead":"Több platformon is problémák vannak a YouTube-bal, de a Google már dolgozik a megoldáson.","id":"20250320_google-youtube-kepminoseg-problemak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40bfd9a2-db84-4eea-a8b2-b96287485925.jpg","index":0,"item":"7b139aa1-2144-43e5-8508-0180fc7eaa2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_google-youtube-kepminoseg-problemak","timestamp":"2025. március. 20. 11:33","title":"Önnél is romlott a YouTube képminősége? Ne szidja a szolgáltatóját, nem az internettel van gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ac7430-72d7-4c58-8f25-9353868243ba","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Luxusautók helyett városi kisautókat szerelhetnek. ","shortLead":"Luxusautók helyett városi kisautókat szerelhetnek. ","id":"20250320_Maserati-dolgozok-Szerbia-Fiat-Panda-Grande-Stellantis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4ac7430-72d7-4c58-8f25-9353868243ba.jpg","index":0,"item":"d7e50cdd-f3e1-4484-ac6f-c3d9d4944349","keywords":null,"link":"/cegauto/20250320_Maserati-dolgozok-Szerbia-Fiat-Panda-Grande-Stellantis","timestamp":"2025. március. 20. 12:51","title":"Maserati azt tanácsolta a dolgozóinak, hogy menjenek Szerbiába dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231eeafd-eca5-43b8-b1fa-767ce217eeb5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök állítja, hamarosan teljes tűzszünet lesz.","shortLead":"Az amerikai elnök állítja, hamarosan teljes tűzszünet lesz.","id":"20250321_Trump-szerint-mar-elkezdodtek-a-targyalasok-az-orosz-es-ukran-teruletek-elosztasarol-haboru-tuzszunet-zelenszkij-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/231eeafd-eca5-43b8-b1fa-767ce217eeb5.jpg","index":0,"item":"6dc31974-0d26-49ba-a634-e8324b511f34","keywords":null,"link":"/vilag/20250321_Trump-szerint-mar-elkezdodtek-a-targyalasok-az-orosz-es-ukran-teruletek-elosztasarol-haboru-tuzszunet-zelenszkij-putyin","timestamp":"2025. március. 21. 21:59","title":"Trump szerint már elkezdődtek a tárgyalások az orosz és ukrán területek elosztásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az új szabályozás alapján nemcsak az országgyűlési, hanem az európai parlamenti képviselőknek is évente számot kellene adni a vagyonukról.","shortLead":"Az új szabályozás alapján nemcsak az országgyűlési, hanem az európai parlamenti képviselőknek is évente számot kellene...","id":"20250321_A-Fidesz-uj-torvenyjavaslattal-kenyszerithetne-arra-Magyar-Petert-hogy-vagyonarol-nyilatkozzon-vagyonnyilatkozat-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"7301e6ed-4b22-4fe5-96fb-fab39ec54398","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_A-Fidesz-uj-torvenyjavaslattal-kenyszerithetne-arra-Magyar-Petert-hogy-vagyonarol-nyilatkozzon-vagyonnyilatkozat-orban-viktor","timestamp":"2025. március. 21. 20:38","title":"A Fidesz új törvényjavaslattal kényszeríthetné Magyar Pétert arra, hogy vagyonáról nyilatkozzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ab93734-b458-441a-9c0d-e1f758334e5c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség tudósai szerint a kettős gravitációs lencsék rendkívül ritkák, ám a jövőben az Euclid űrszonda biztosan talál majd még belőlük. A segítségükkel az univerzum tágulásáról is pontosabb képet kaphatnak a kutatók.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség tudósai szerint a kettős gravitációs lencsék rendkívül ritkák, ám a jövőben az Euclid űrszonda...","id":"20250320_europai-urugynokseg-euclid-urszonda-gravitacios-lencse-einstein-gyuru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ab93734-b458-441a-9c0d-e1f758334e5c.jpg","index":0,"item":"e1d67191-35ec-497b-83b5-8997c7db475d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_europai-urugynokseg-euclid-urszonda-gravitacios-lencse-einstein-gyuru","timestamp":"2025. március. 20. 15:03","title":"Dupla gravitációs lencsét talált az európai űrszonda, segíthet megérteni a világegyetemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]