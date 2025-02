Cikkünk folyamatosan frissül

Komolyan gondoljuk, hogy a főváros tulajdonosként elő tudja segíteni azt a városfejlesztést, amelyre Budapestnek szüksége van, és szeretettel köszöntöm az új telektulajdonosokat is, mert ez a budapestiek közös sikere”

– kezdte Karácsony Gergely a “Hogyan tovább Rákosrendezőn?” címmel meghirdetett fórumát, ahol – Vitézy Dáviddal és Erő Zoltán főépítésszel, valamint urbanistákkal – ismerteti Budapest következő lépéseit, terveit, programját. Új helyzet van ugyanis, mióta csütörtökön kiderült, hogy a főváros mégiscsak élhet elővásárlási jogával a vitatott mini-Dubaj projekt arab befektetők által kiszemelt rákosrendezői területén.

Előljáróban, hogy mennyi fordulat és fejlemény történt 24 óra alatt ebben az ügyben:

Karácsony Gergely azzal folytatta, hogy Budapestet az elmúlt időszakban egy negatív spirálba lökte az agglomeráció fejlődése, a sok ingázó, és az is látszik, hogy 2050-re Budapest és az agglomeráció még sűrűbben lakott lesz, addigra az előrejelzések szerint annyian laknak majd Budapesten mint a környező agglomerációban. Az Karácsony szerint nem baj, ha a korábbi népességfogyás után ismét 2 milliósra duzzad a főváros, de az életminőség nem mindegy, “a városból otthonnak kell lennie”.

Tegyük újra naggyá Budapestet!”

adta ki a jelszót a főpolgármester és szerinte a megoldás az, hogy a népesség növekedésével együtt az életminőség is javuljon. Ennek egyik kulcslehetősége az olyan rozsdaövezetek fejlesztése, mint amilyen akár a Rákosrendező területe is. A rozsdaövezetekről elmondta, ezek jó fejlesztési lehetőséget jelentenek, hiszen általában például jó közlekedési adottságai vannak, ugyanakkor egykori ipari-vasúti területként szennyezettek, rekultivációra szorulnak.

Mit kellene kezdeni a területtel?

Az arab befektetők eddig látott egyoldalas tervével szemben a fővárosnak Karácsony szerint komoly anyagai, tervei vannak arra, mit lehetne kezdeni ezzel a területtel, ez a Parkváros. „A legfontosabb, hogy az egészet a feje tetejéről a talpára kell állítani” – mondta Karácsony, aki szerint a közérdeknek és nem pedig a magánérdeknek kell meghatároznia a fejlesztést. „Az elmúlt napokban kiderült, nem ingyen voltak hülyék, sőt, nem voltak hülyék, ravaszak voltak és nem ingyen, mert amit és ahogy elterveztek, az Bindzsisztán” – emlékeztetett a főpolgármestert a körülményekre és a NER-figurák sürgés-forgására.

Karácsony fórumának egyik diája hvg.hu

Karácsony szerint „egy ekkora beruházást nem lehet és nem is érdemes magántőke bevonása nélkül megvalósítani, de akkor kell majd versenyeztetni, akár részenként hasznosítani a területrészeket, nemzetközi pályázaton, ha megvan a mesterterv” – magyarázta Karácsony, aki felhívta a figyelmet, hogy arra törekszik, a földterületet ne adják el, az maradjon fővárosi, közösségi tulajdonban, csak az épületek legyenek a befektetőké, akiktől a földért pedig bérleti díjat lehet majd beszedni.

A főváros tervei hvg.hu

A főpolgármester sokat beszélt a zöldfelületek arányáról és persze a leendő épületekről is, és jelezte: „másfél millió négyzetmétert lehet itt építeni, és lehetőség van magasházak építésére, de nem 500 méteres felhőkarcolókra, hanem legfeljebb akkorákra, 90 méteresekre, amelyeket ma megengednek a törvények.” Azt amúgy a főpolgármester is elismerte, hogy „aktív kormányzati segítség, hozzűállás nélkül, itt nem lesz semmi”, és itt hívta fel a figyelmet arra a mintegy 800 millió euró értékű, a kormányzat által vállalt jellemzően közlekedési infrastruktúra-fejlesztés is elengedhetetlen, továbbá a MÁV-val is meg kell állapodni arról, hogyan használhatja a vasút továbbra is a tertület egy részét.

Bécs a példa hvg.hu

Karácsony azzal folytatta: a politikai üzengetéseket megpróbálja visszafogni, mert egy hatékony, normális együttműködésre van szükség a sikerhez a kormányzattal. Azt azért megjegyezte, tudja, hogy lesznek olyan hangok, hogy már két napja a fővárosé a terület, ő pedig még mindig nem tett semmit, de egy ekkora projekt évtizedes távlatot jelent: talán az első lakásokba már 8 év múlva is beköltözhetnek, de az egész projekt teljes megvalósítási ideje 20 év is lehet – Bécsbben is e nnyi volt egy hasonló, Budapesten eddig példa nélküli nagyságú és komplexitású projekt. Karácsony szerint

ebbe a projektbe, mivel sok közösségi funkció is bevonható, lehetne uniós forrásokat is felhasználni”.

Vitézy: sok együttműködés kell

Sok partnerségre és együttműködésre lesz szükség a sikerhez – ezt már a következő felszólaló, Vitézy Dávid, a közgyűlési Podmaniczky-frakció vezetője mondja. Szerinte az együttműködésre jó példa, ahogy a fővárosi közgyűlés több frakciója együttműködésével tudtak dönteni az elővásárlási jog gyakorlásáról. „Ez egy valódi aranytartaléka Budapestnek, de aktív vasúti tevékenység folyik, így meg kell egyezni az állam mellett a MÁV-val is, viszont ha ez megvan, a jó adottségú tertület jól beépíthető a városszövetbe” – mondta. Megjegyezte:

lakhatási-, klíma-, és zöldválság van Budapesten, ezeken kell enyíteni, és ezeknek kell alárendelni a fejlesztési célokat”

Vitézy Dávid előadásának egyik diája hvg.hu

„A magyar állam magára hagyta ezt a területet” – állapította meg Vitézy, megjegyezve, hogy a területen van a Vasúttörténeti Park, amelyet „az arab befektető ellehetetlenített volna, a főváros viszont megmenti és megtartja a Vasúttörténeti Parkot a budapestieknek”.