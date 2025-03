Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"39e68f97-269d-40bd-b07a-fb99dcb12272","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"A Fidesz az utóbbi hetekben rámozdult a Mi Hazánk szavazóira. A kiélezett Tisza-Fidesz versenyben nagyon felértékelődött Toroczkai Lászlóék pártja, királycsinálók is lehetnek 2026-ban. Mi lesz a Mi Hazánk stratégiája a következő bő egy évben, vannak-e a párhuzamok a 2015-ös Jobbikkal, és mire játszhat a Fidesz? Erről beszélgettünk a párt elnökével és más, a témára rálátó megszólalókkal.","shortLead":"A Fidesz az utóbbi hetekben rámozdult a Mi Hazánk szavazóira. A kiélezett Tisza-Fidesz versenyben nagyon...","id":"20250327_Mi-Hazank-szavazok-Fidesz-Toroczkai-Laszlo-valasztas-2026-strategia-szelsojobb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39e68f97-269d-40bd-b07a-fb99dcb12272.jpg","index":0,"item":"2d344e8e-dc74-4a9f-bbd1-e8951c397f17","keywords":null,"link":"/360/20250327_Mi-Hazank-szavazok-Fidesz-Toroczkai-Laszlo-valasztas-2026-strategia-szelsojobb","timestamp":"2025. március. 27. 06:30","title":"„Nem akarom, hogy lehúzzanak ebbe a posványba” – Toroczkai szerint fenyegeti, zsarolja a Mi Hazánk képviselőit a két nagy párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24efbc01-1fcf-47f3-8ad3-0b8658deaac9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Azóta a kutyaszánhúzó versenyen való részvételt is lemondták.","shortLead":"Azóta a kutyaszánhúzó versenyen való részvételt is lemondták.","id":"20250328_gronland-vance-latogatas-hazrol-hazra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24efbc01-1fcf-47f3-8ad3-0b8658deaac9.jpg","index":0,"item":"1216bde2-9f3e-43ec-95c8-d915519def48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250328_gronland-vance-latogatas-hazrol-hazra","timestamp":"2025. március. 28. 13:00","title":"Egyetlen grönlandit sem találtak az amerikaiak, aki vendégül látta volna J. D. Vance feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6591ab-c145-4d40-81dc-9ccfb124f0ac","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Fiókösszevonások, „menetrend-átszervezések” zajlanak, több helyen már csak pénztármentes fiókok vannak.","shortLead":"Fiókösszevonások, „menetrend-átszervezések” zajlanak, több helyen már csak pénztármentes fiókok vannak.","id":"20250327_atm-keszpenz-bankfiokok-csokkeno-szama-penzugyek-bankok-otp-kh-mbh","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e6591ab-c145-4d40-81dc-9ccfb124f0ac.jpg","index":0,"item":"97ddf0cd-db28-4f11-8b8d-a146998196bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250327_atm-keszpenz-bankfiokok-csokkeno-szama-penzugyek-bankok-otp-kh-mbh","timestamp":"2025. március. 27. 15:38","title":"Csendben tizedelik fiókjaikat a bankok, miközben a kormány ATM-esőt ígér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec727b8-b5a0-47f1-8b83-ef9154511118","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni pontosan, hogy mi történt velük. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni pontosan, hogy mi történt velük. ","id":"20250326_litvania-eltunt-amerikai-katonak-gyakorlat-kikepzes-nato-mark-rutte","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cec727b8-b5a0-47f1-8b83-ef9154511118.jpg","index":0,"item":"b7c9db7a-44e4-4d73-ba4e-149279e7410c","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_litvania-eltunt-amerikai-katonak-gyakorlat-kikepzes-nato-mark-rutte","timestamp":"2025. március. 26. 19:30","title":"Eltűnt, a NATO-főtitkár szerint meghalt négy amerikai katona gyakorlatozás közben Litvániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b3fde1-6a92-4d61-bed8-28f62090557d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A vörös húsokban lévő cukorra is allergiás lehet az, aki kullancscsípést szenved. A dolog nem túl gyakori, de komoly következményei lehetnek.","shortLead":"A vörös húsokban lévő cukorra is allergiás lehet az, aki kullancscsípést szenved. A dolog nem túl gyakori, de komoly...","id":"20250327_kullancs-csipes-alfa-gal-szindroma-husallergia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67b3fde1-6a92-4d61-bed8-28f62090557d.jpg","index":0,"item":"5b291324-b66a-49f3-b146-acdc450a7b33","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_kullancs-csipes-alfa-gal-szindroma-husallergia","timestamp":"2025. március. 27. 20:03","title":"Ritka, de ilyen is van: húsallergiát okozhat a kullancscsípés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014145c7-5fc4-4ba3-a968-ece3fa138a1b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megállapodott egymással az Apple és az indonéz kormány arról, hogy a cupertinói cég milyen mértékű befektetéseket hajt végre az országban. A 111 milliárdos összeg még nagyobb is lehet.","shortLead":"Megállapodott egymással az Apple és az indonéz kormány arról, hogy a cupertinói cég milyen mértékű befektetéseket hajt...","id":"20250327_apple-iphone-betiltasa-indonezia-befektetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/014145c7-5fc4-4ba3-a968-ece3fa138a1b.jpg","index":0,"item":"eb1310ef-aa19-4e60-82a4-67554f54d30f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_apple-iphone-betiltasa-indonezia-befektetes","timestamp":"2025. március. 27. 10:03","title":"111 milliárdot fizet az Apple, újra árulhatja az iPhone-okat Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c320346-7d8e-40ab-b50d-7acd1593fc24","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A legendás sportkocsi legfrissebb változata elsőként vonultat fel hibrid hajtásláncot.","shortLead":"A legendás sportkocsi legfrissebb változata elsőként vonultat fel hibrid hajtásláncot.","id":"20250328_700-hibrid-loerovel-tamad-az-uj-porsche-911-turbo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c320346-7d8e-40ab-b50d-7acd1593fc24.jpg","index":0,"item":"e98433aa-ea6f-4975-87ac-34c2c73c2f13","keywords":null,"link":"/cegauto/20250328_700-hibrid-loerovel-tamad-az-uj-porsche-911-turbo","timestamp":"2025. március. 28. 07:59","title":"700 hibrid lóerővel támad az új Porsche 911 Turbo S","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f2b272a-748c-4e74-8cba-1e07ca6ea2b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mi az, ami eldörrent az óriástüntetésen?","shortLead":"Mi az, ami eldörrent az óriástüntetésen?","id":"20250327_Dokumentumfilmen-mutatjak-be-a-belgradi-egyetemistak-a-hatalom-mukodeset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f2b272a-748c-4e74-8cba-1e07ca6ea2b7.jpg","index":0,"item":"85a7a6d3-fba4-4a39-b3b9-3ca3949012ce","keywords":null,"link":"/vilag/20250327_Dokumentumfilmen-mutatjak-be-a-belgradi-egyetemistak-a-hatalom-mukodeset","timestamp":"2025. március. 27. 11:12","title":"Dokumentumfilmen mutatják be a belgrádi egyetemisták, hogyan félemlíti meg a tüntetőket a hatalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]