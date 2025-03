Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6724d317-f24b-48e0-bf0f-13e478965c8c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Jezero-kráter peremén, ahol az élet után kutat a NASA, a Perseverance marsjáró szúrt ki egy egészen furcsa képződményt.","shortLead":"A Jezero-kráter peremén, ahol az élet után kutat a NASA, a Perseverance marsjáró szúrt ki egy egészen furcsa...","id":"20250326_nasa-mars-perseverance-szikla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6724d317-f24b-48e0-bf0f-13e478965c8c.jpg","index":0,"item":"2bf4d630-113f-4e51-a14f-faceb68b34ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_nasa-mars-perseverance-szikla","timestamp":"2025. március. 26. 18:03","title":"Nagyon furcsa sziklát talált a NASA a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f06d4c1-0d20-43c8-98f4-7ace2e6be16e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Cadillac legizgalmasabb benzines izomautóinak napjai meg vannak számlálva.","shortLead":"A Cadillac legizgalmasabb benzines izomautóinak napjai meg vannak számlálva.","id":"20250325_bucsuzoban-a-legutosebb-amerikai-benzinpusztito-elmenyautok-cadillac-ct4-ct5","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f06d4c1-0d20-43c8-98f4-7ace2e6be16e.jpg","index":0,"item":"31845af6-dbff-4d67-b117-d84f085daab1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250325_bucsuzoban-a-legutosebb-amerikai-benzinpusztito-elmenyautok-cadillac-ct4-ct5","timestamp":"2025. március. 25. 06:41","title":"Búcsúzóban a legütősebb amerikai benzinpusztító élményautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c58a496b-12b8-46db-bc1a-e461e4620638","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gérard Depardieu vallomást tett a szexuális zaklatás miatt ellene indított perben. Akár öt évet is kaphat, ha elítélik.","shortLead":"Gérard Depardieu vallomást tett a szexuális zaklatás miatt ellene indított perben. Akár öt évet is kaphat, ha elítélik.","id":"20250325_depardieu-birosag-targyalas-szexualis-zaklatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c58a496b-12b8-46db-bc1a-e461e4620638.jpg","index":0,"item":"3f6414e4-a526-4e2a-87e6-bed126339f5e","keywords":null,"link":"/elet/20250325_depardieu-birosag-targyalas-szexualis-zaklatas","timestamp":"2025. március. 25. 14:12","title":"Depardieu a bíróság előtt: „Mindig is azt mondták, hogy oroszos természetem van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"917a1512-1b13-46ea-812e-cf7efb219992","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szvitlana Szlipcsenko szerint a magyar politikai megosztottság is csak az orosz propaganda malmára hajtja a vizet.","shortLead":"Szvitlana Szlipcsenko szerint a magyar politikai megosztottság is csak az orosz propaganda malmára hajtja a vizet.","id":"20250326_ukran-szakerto-orosz-propaganda-magyar-kozossegi-media","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/917a1512-1b13-46ea-812e-cf7efb219992.jpg","index":0,"item":"351fffb6-1d13-441c-bc83-71bee1422393","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_ukran-szakerto-orosz-propaganda-magyar-kozossegi-media","timestamp":"2025. március. 26. 11:22","title":"Ukrán szakértő: Az orosz propaganda különösen aktív a magyar közösségi médiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Navracsics Tibor szerint az önkormányzatoknak nem lesz kötelező élni az identitásvédelmi intézkedésekkel.","shortLead":"Navracsics Tibor szerint az önkormányzatoknak nem lesz kötelező élni az identitásvédelmi intézkedésekkel.","id":"20250325_navracsics-identitasvedelem-intezkedesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8.jpg","index":0,"item":"c7b42fda-167c-46fb-9a66-17046590e32a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250325_navracsics-identitasvedelem-intezkedesek","timestamp":"2025. március. 25. 20:55","title":"Navracsics újabb részleteket árult el arról, hogy védenék meg a településeket a kéretlen beköltözőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f139662a-54e5-4f7f-983d-aeac2714b289","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ebből a Lancia Hematit Familiare by Zagatóból mindössze két példány készült.","shortLead":"Ebből a Lancia Hematit Familiare by Zagatóból mindössze két példány készült.","id":"20250325_nem-veletlenul-er-ez-a-lancia-kombi-65-millio-forintot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f139662a-54e5-4f7f-983d-aeac2714b289.jpg","index":0,"item":"ac630da9-0d1a-480b-b807-3a42511b6d75","keywords":null,"link":"/cegauto/20250325_nem-veletlenul-er-ez-a-lancia-kombi-65-millio-forintot","timestamp":"2025. március. 25. 07:21","title":"Nem véletlenül ér ez a Lancia kombi 65 millió forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e701fac-a3d8-46f8-88aa-cf1569c0a76b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A közlemény szerint a trombitás férfi a vonulásos tüntetés közben bemászott a Dunába, majd többször elúszott a neki dobott mentőöv mellett. ","shortLead":"A közlemény szerint a trombitás férfi a vonulásos tüntetés közben bemászott a Dunába, majd többször elúszott a neki...","id":"20250325_Szabo-Balint-ujraelesztes-duna-rendorseg-tuntetes-trombita-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e701fac-a3d8-46f8-88aa-cf1569c0a76b.jpg","index":0,"item":"c9d4efd0-ca58-4cf6-929f-b04f686bfd5a","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_Szabo-Balint-ujraelesztes-duna-rendorseg-tuntetes-trombita-ebx","timestamp":"2025. március. 25. 22:53","title":"A rendőrség szerint újra kellett éleszteni Szabó Bálintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a11d90-ed21-4080-a374-981b6def37d9","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A közmédia kommentátora is elmondta véleményét a Szoboszlai–Arda Güler csörtéről.","shortLead":"A közmédia kommentátora is elmondta véleményét a Szoboszlai–Arda Güler csörtéről.","id":"20250325_Hajdu-B-Istvan-szoboszlai-dominik-arda-guler-nemzetek-ligaja-trash-talk-szoparbaj-instagram-uzengetes-1-6","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18a11d90-ed21-4080-a374-981b6def37d9.jpg","index":0,"item":"328fd694-a3bd-4d05-930c-7e6869588ed3","keywords":null,"link":"/sport/20250325_Hajdu-B-Istvan-szoboszlai-dominik-arda-guler-nemzetek-ligaja-trash-talk-szoparbaj-instagram-uzengetes-1-6","timestamp":"2025. március. 25. 09:35","title":"Hajdú B. István: 1–6 után nem jó arcoskodni, 6–1 után meg nem elegáns","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]