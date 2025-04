Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"322c1d3d-0f5c-4a3a-9517-b625ba1a0984","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Feldman Zsolt az agrártárca egyik legrégibb tisztviselője volt.","shortLead":"Feldman Zsolt az agrártárca egyik legrégibb tisztviselője volt.","id":"20250401_Levaltottak-a-mezogazdasagi-allamtitkart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/322c1d3d-0f5c-4a3a-9517-b625ba1a0984.jpg","index":0,"item":"557d19f8-5c68-4805-a15a-46bc3586fa27","keywords":null,"link":"/itthon/20250401_Levaltottak-a-mezogazdasagi-allamtitkart","timestamp":"2025. április. 01. 06:14","title":"Leváltották a mezőgazdasági államtitkárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6186a62-7408-475c-a95e-b64758f4d229","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pechére arra jártak a rendőrök és letartóztatták.","shortLead":"Pechére arra jártak a rendőrök és letartóztatták.","id":"20250402_A-II-keruleti-rendorkapitanysag-elott-asta-el-a-drogot-az-ukran-diler","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6186a62-7408-475c-a95e-b64758f4d229.jpg","index":0,"item":"9f9b10ae-4ff7-42e3-a3f7-0eeb33a72c2e","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_A-II-keruleti-rendorkapitanysag-elott-asta-el-a-drogot-az-ukran-diler","timestamp":"2025. április. 02. 09:04","title":"A II. kerületi rendőrkapitányság előtt ásta el a drogot az ukrán díler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87c5cc05-36e0-4a10-a64a-c21dfc2ca227","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az Aston Martin Valkyrie a Top Gear legendás tesztpályájának új királya.","shortLead":"Az Aston Martin Valkyrie a Top Gear legendás tesztpályájának új királya.","id":"20250401_orult-rekordot-futott-az-aston-martin-valkyrie-hiperauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87c5cc05-36e0-4a10-a64a-c21dfc2ca227.jpg","index":0,"item":"477f507a-d31d-44f8-86e3-7a0c205dc4f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250401_orult-rekordot-futott-az-aston-martin-valkyrie-hiperauto","timestamp":"2025. április. 01. 07:21","title":"Őrült rekordot futott az Aston Martin hiperautója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9166552f-8e2c-48f2-b806-f3b0e93231fb","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sok megbeszélnivalója van Budapesten a magyar és az izraeli miniszterelnöknek a Der Standard munkatársa szerint. ","shortLead":"Sok megbeszélnivalója van Budapesten a magyar és az izraeli miniszterelnöknek a Der Standard munkatársa szerint. ","id":"20250401_Netanjahu-es-Orban-uj-vilagrendet-akar-egy-osztrak-lap-cikke-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9166552f-8e2c-48f2-b806-f3b0e93231fb.jpg","index":0,"item":"9b4fdb92-2a64-49d8-b99b-47fe83e6246a","keywords":null,"link":"/360/20250401_Netanjahu-es-Orban-uj-vilagrendet-akar-egy-osztrak-lap-cikke-szerint","timestamp":"2025. április. 01. 12:55","title":"Netanjahu és Orbán új világrendet akar egy osztrák lap cikke szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e2d6b2-7e35-4ebc-9f61-fadbf15918d3","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250402_Marabu-Feknyuz-Megvan-Menczer-utodja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9e2d6b2-7e35-4ebc-9f61-fadbf15918d3.jpg","index":0,"item":"489aea84-2702-42d1-97b2-9461109c140f","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_Marabu-Feknyuz-Megvan-Menczer-utodja","timestamp":"2025. április. 02. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Megvan Menczer utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fb9e34d-ea62-4114-8501-edacd9ce9236","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ijesztő jelenetről készült videó bejárta az internetet,","shortLead":"Az ijesztő jelenetről készült videó bejárta az internetet,","id":"20250331_mianmar-foldrenges-korhaz-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fb9e34d-ea62-4114-8501-edacd9ce9236.jpg","index":0,"item":"c0868242-233d-4258-ad6c-1d2192b1bbc2","keywords":null,"link":"/elet/20250331_mianmar-foldrenges-korhaz-video","timestamp":"2025. március. 31. 12:10","title":"Videón, ahogyan a nővérek kétségbeesetten próbálták óvni az újszülötteket a 7,7-es erősségű földrengésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c912d96e-56fe-4ac2-b14d-79be398d55e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Április 16-án a mozikban is megnézhetjük a Nándorfehérvár ostromát bemutató látványos végjátékot.","shortLead":"Április 16-án a mozikban is megnézhetjük a Nándorfehérvár ostromát bemutató látványos végjátékot.","id":"20250401_Moziban-is-lathato-lesz-a-Hunyadi-zaroepizodja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c912d96e-56fe-4ac2-b14d-79be398d55e6.jpg","index":0,"item":"d8fc69d5-8ab2-499c-aec3-b0e16f0c7096","keywords":null,"link":"/kultura/20250401_Moziban-is-lathato-lesz-a-Hunyadi-zaroepizodja","timestamp":"2025. április. 01. 15:13","title":"Moziban is látható lesz a Hunyadi elképesztő látványt ígérő záróepizódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5586107d-f202-45fc-b9cf-ee58d9669a64","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A három magyar Halász Judit születésnapi dalával köszöntötte a csapatmenedzsert.","shortLead":"A három magyar Halász Judit születésnapi dalával köszöntötte a csapatmenedzsert.","id":"20250401_rb-leipzig-low-zsolt-gulacsi-peter-orban-willi-boldog-szuletesnapot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5586107d-f202-45fc-b9cf-ee58d9669a64.jpg","index":0,"item":"97aa52dc-5baa-4feb-bb48-47fccd5d2c86","keywords":null,"link":"/sport/20250401_rb-leipzig-low-zsolt-gulacsi-peter-orban-willi-boldog-szuletesnapot","timestamp":"2025. április. 01. 11:50","title":"Lőw Zsolt Gulácsival és Orbánnal együtt fakadt dalra az RB Leipzig edzésén – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]