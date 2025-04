Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Több izraeli és magyar zászlót megrongáltak a hídon.","shortLead":"Több izraeli és magyar zászlót megrongáltak a hídon.","id":"20250405_Elfogtak-tobb-kulfoldi-allampolgart-akik-letortek-az-izraeli-zaszlokat-a-Lanchidon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1.jpg","index":0,"item":"d8732c61-a8ad-4ff7-a5e9-0ea95d01a9af","keywords":null,"link":"/itthon/20250405_Elfogtak-tobb-kulfoldi-allampolgart-akik-letortek-az-izraeli-zaszlokat-a-Lanchidon","timestamp":"2025. április. 05. 22:16","title":"Elfogtak több külföldi állampolgárt, akik letörték az izraeli zászlókat a Lánchídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecfb8e38-0ca8-40bc-99b5-70f57f81b41d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"„Szánom-bánom, hogy ilyen csórónak gondoltam Rogánnét” – írta a Facebookon a független képviselő.","shortLead":"„Szánom-bánom, hogy ilyen csórónak gondoltam Rogánnét” – írta a Facebookon a független képviselő.","id":"20250405_Hadhazy-teved-rogan-barbara-120-millios-taska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecfb8e38-0ca8-40bc-99b5-70f57f81b41d.jpg","index":0,"item":"14c8a8eb-3bd6-43b2-800a-65c66e961264","keywords":null,"link":"/elet/20250405_Hadhazy-teved-rogan-barbara-120-millios-taska","timestamp":"2025. április. 05. 09:54","title":"Hadházy bevallja, ha téved: Rogán feleségének táskája nem 30 millió, hanem 120 millió forintba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6fc447-97f8-45cb-8cba-acc15698b24f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Még csak találgatások vannak arról, hogy mikor jelenik meg, de az már bizonyosnak tűnik, hogy lesz összehajtható telefonja az Apple-nek is. A közelmúltban két, egymástól független kiszivárogtatás is arról szólt, hogy egészen különleges anyagból fog készülni az eszköz csuklópántja.","shortLead":"Még csak találgatások vannak arról, hogy mikor jelenik meg, de az már bizonyosnak tűnik, hogy lesz összehajtható...","id":"20250406_apple-osszehajthato-iphone-femuveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d6fc447-97f8-45cb-8cba-acc15698b24f.jpg","index":0,"item":"baf65225-53d8-4cea-8a91-5862ae31b583","keywords":null,"link":"/tudomany/20250406_apple-osszehajthato-iphone-femuveg","timestamp":"2025. április. 06. 18:03","title":"Olyan anyag kerülhet az Apple összehajtható iPhone-jába, amilyen még sosem volt ilyesmiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd8c974-8fee-4507-9a09-0bade194afea","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A kormány mostanában számos intézkedéssel célozta meg a kistelepüléseket, ezek közül a legnagyobb hullámokat talán a kocsmaprogram vetette. Egy vendéglátóipari egység maximum 3 millió forintot kaphat, de ezt szinte bármire elköltheti. KAP ki is nyitotta az ötletládát, hogy tippeket adjon a kocsmárosoknak, mire fordíthatják majd a pályázaton nyert összeget. Megkopott a rexasztal, Gyuri bácsi kimaxolta a tartozást, megfakult a Bíró Ica-naptár? Ez többé nem jelenthet problémát! A biztonság kedvéért persze a Botaniq Budai Klub is kapott néhány tippet.","shortLead":"A kormány mostanában számos intézkedéssel célozta meg a kistelepüléseket, ezek közül a legnagyobb hullámokat talán...","id":"20250405_duma-aktual-kocsmaprogram","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dd8c974-8fee-4507-9a09-0bade194afea.jpg","index":0,"item":"0c23fe0b-a574-4428-bc45-a69c62abcc82","keywords":null,"link":"/360/20250405_duma-aktual-kocsmaprogram","timestamp":"2025. április. 05. 17:30","title":"Kocsmaprogram de luxe: mire lenne elég a hárommilliós támogatás Tiborcz István exkluzív klubjában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afbaca57-7c58-4484-9661-7e141cb08e63","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Készítettünk néhány kalkulációt egy négyfős családdal, 12 év fölötti gyerekekkel számolva. A legolcsóbb kempingezős megoldás is több mint 620 ezerre jön ki, de a legtöbb úti cél inkább 800 ezer és 1,3 millió forint között érhető el.","shortLead":"Készítettünk néhány kalkulációt egy négyfős családdal, 12 év fölötti gyerekekkel számolva. A legolcsóbb kempingezős...","id":"20250405_negyfos-csalad-tengerparti-nyaralas-gyerekesek-10-szazaleka-csaladbarat-Magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afbaca57-7c58-4484-9661-7e141cb08e63.jpg","index":0,"item":"b505e000-621f-4786-bf8f-f0f452a4653d","keywords":null,"link":"/360/20250405_negyfos-csalad-tengerparti-nyaralas-gyerekesek-10-szazaleka-csaladbarat-Magyarorszag","timestamp":"2025. április. 05. 07:00","title":"Mennyibe kerül egy családnak a horvát, az albán, a bolgár vagy az olasz tengerpart csúcsszezonban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35541a2-561b-4525-909d-b82cc013350c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az elnök egész politikája autoriter becsvágyon alapszik. A jövő attól függ, mekkora ellenállásba ütközik, a bíróságoktól kezdve, a jövő évi időközi választásokig – nyilatkozta egy olasz lapnak a világhírű politológiaprofesszor.","shortLead":"Az elnök egész politikája autoriter becsvágyon alapszik. A jövő attól függ, mekkora ellenállásba ütközik...","id":"20250406_Fukuyama-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b35541a2-561b-4525-909d-b82cc013350c.jpg","index":0,"item":"30dd2609-be47-4f20-90fa-f78a150b39a8","keywords":null,"link":"/360/20250406_Fukuyama-lapszemle","timestamp":"2025. április. 06. 09:22","title":"Fukuyama: Nem gondolnám, hogy olyan világban akarnánk élni, amelyet Trump a saját képére formál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02be5dd9-36c5-443a-8d7f-b8fc13e86f92","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Paul Schrader korábbi asszisztensét fogdosta és csókolgatta, majd kihátrált a peren kívüli egyezségből.","shortLead":"Paul Schrader korábbi asszisztensét fogdosta és csókolgatta, majd kihátrált a peren kívüli egyezségből.","id":"20250405_Bepereltek-a-Taxisofor-forgatokonyvirojat-szexualis-zaklatas-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02be5dd9-36c5-443a-8d7f-b8fc13e86f92.jpg","index":0,"item":"5ed1ea9f-401e-46ea-96f7-b70926c64419","keywords":null,"link":"/kultura/20250405_Bepereltek-a-Taxisofor-forgatokonyvirojat-szexualis-zaklatas-miatt","timestamp":"2025. április. 05. 12:55","title":"Egy nő állítja, a Taxisofőr forgatókönyvírója azzal csalta fel magához, hogy haldoklik, majd elővette a péniszét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad3dfcdd-8966-4dcb-98c8-ea54fb97db4b","c_author":"Németh András","category":"itthon","description":"Terített asztal és tapsoló tömeg várta Budapesten a hatalom módszerei ellen tiltakozó szerb egyetemisták csoportját, akik kerékpárral mennek egészen Strasbourgig.","shortLead":"Terített asztal és tapsoló tömeg várta Budapesten a hatalom módszerei ellen tiltakozó szerb egyetemisták csoportját...","id":"20250405_Budapestre-erkezett-a-demokraciat-kovetelo-szerb-kerekparos-menet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad3dfcdd-8966-4dcb-98c8-ea54fb97db4b.jpg","index":0,"item":"0ea824a8-5b5e-436a-8730-8b4676503c7b","keywords":null,"link":"/itthon/20250405_Budapestre-erkezett-a-demokraciat-kovetelo-szerb-kerekparos-menet-ebx","timestamp":"2025. április. 05. 18:01","title":"Győzni fogunk és folytatjuk a harcot - üdvrivalgás közepette érkezett Budapestre a szerb tüntetők kerékpáros menete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]