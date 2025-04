Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1420042b-82f3-451e-9729-36a099faae2c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Nemzetgazdasági Minisztérium javaslatának megfelelően az OTP Bank, az MBH Bank és a K&H Bank is önkéntes árkorlátozási vállalást tesz.","shortLead":"A Nemzetgazdasági Minisztérium javaslatának megfelelően az OTP Bank, az MBH Bank és a K&H Bank is önkéntes...","id":"20250408_Az-OTP-az-MBH-es-a-KH-Bank-is-elhalasztja-a-szamlavezetesi-dijak-inflacios-emeleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1420042b-82f3-451e-9729-36a099faae2c.jpg","index":0,"item":"002ff539-20d6-4a4f-852e-8ca5ad4a955e","keywords":null,"link":"/kkv/20250408_Az-OTP-az-MBH-es-a-KH-Bank-is-elhalasztja-a-szamlavezetesi-dijak-inflacios-emeleset","timestamp":"2025. április. 08. 21:41","title":"Az OTP, az MBH, a CIB és a K&H Bank is elhalasztja a számlavezetési díjak inflációs emelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c823eb6-aa43-4a08-bd32-dcf2572f7cf9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A főigazgató jogi lépéseket tervez a feltehetően mesterséges intelligenciával készített kép miatt. ","shortLead":"A főigazgató jogi lépéseket tervez a feltehetően mesterséges intelligenciával készített kép miatt. ","id":"20250409_okovacs-szilveszter-operahaz-szakszervezet-testszegyenites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c823eb6-aa43-4a08-bd32-dcf2572f7cf9.jpg","index":0,"item":"f57b56d2-1067-410e-a0c7-2a7f3cc015c4","keywords":null,"link":"/elet/20250409_okovacs-szilveszter-operahaz-szakszervezet-testszegyenites","timestamp":"2025. április. 09. 09:04","title":"Ókovács Szilveszter szerint testszégyenítés, amit az operaházi szakszervezet tett vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65dbba5-1a47-4c9e-ba53-2aa7a093aa56","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Szerdán 10 órakor elindult és csütörtök 17 óráig tart a legnagyobb élő állásbörze. Több mint 1000 minőségi állás, ingyenes tanácsadás CV írástól állásinterjúig, inspiráló előadások és nyereményjátékok várják az álláskeresőket a budapesti Dr. Koltai Jenő Sportközpontban. Az ezzel párhuzamosan indult online állásbörze péntek estig tart a hvgallasborze.hu oldalon. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Íme egy kis ízelítő az első nap programjából. ","shortLead":"Szerdán 10 órakor elindult és csütörtök 17 óráig tart a legnagyobb élő állásbörze. Több mint 1000 minőségi állás...","id":"20250409_Elindult-a-HVG-Allasborze-mar-varnak-a-munkaadok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a65dbba5-1a47-4c9e-ba53-2aa7a093aa56.jpg","index":0,"item":"e28f0d11-b55f-448c-af93-d3bb8fd7b68a","keywords":null,"link":"/kkv/20250409_Elindult-a-HVG-Allasborze-mar-varnak-a-munkaadok","timestamp":"2025. április. 09. 10:00","title":"Elindult a HVG Állásbörze, már várnak a munkaadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"515438e4-7354-425f-b6a4-c16114270154","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"„Soha ne hozzanak impulzív döntést, maradjanak higgadtak, gondolkodjanak hosszú távon, számoljanak és készítsenek tervet” – figyelmezteti a szociálpszichológus azokat, akiknek akár több millió forint értékű megtakarításuk elhelyezéséről kell ezekben a hetekben okosan dönteniük.","shortLead":"„Soha ne hozzanak impulzív döntést, maradjanak higgadtak, gondolkodjanak hosszú távon, számoljanak és készítsenek...","id":"20250408_hvg-befektetesi-dontesek-megtakaritasok-mentalis-csapda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/515438e4-7354-425f-b6a4-c16114270154.jpg","index":0,"item":"6d9bd782-1cd0-4f5c-9199-0c801f26d034","keywords":null,"link":"/360/20250408_hvg-befektetesi-dontesek-megtakaritasok-mentalis-csapda","timestamp":"2025. április. 08. 19:30","title":"Ne a csordát kövessék – így kerülhetik el a befektetők a mentális csapdákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1bf142-469e-41b5-a4ea-8616683b28f5","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Kilátogattunk a HVG Állásbörze első napjára, ahol az előadások és az állásdömping mellett izgalmas programok várják az érdeklődőket: van szerencsekerék, ingyenes stílustanácsadás – idén a férfiaknak is – és sok olyan szűrővizsgálat, amire eddig esetleg nem tudtunk időt fordítani. ","shortLead":"Kilátogattunk a HVG Állásbörze első napjára, ahol az előadások és az állásdömping mellett izgalmas programok várják...","id":"20250409_Allasborze-jobline-oneletrajz-Koltai-Jeno-sportkozpont-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e1bf142-469e-41b5-a4ea-8616683b28f5.jpg","index":0,"item":"5e6ade39-e0ae-47d2-beee-d78a43e7054c","keywords":null,"link":"/kkv/20250409_Allasborze-jobline-oneletrajz-Koltai-Jeno-sportkozpont-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 14:02","title":"Felszolgálórobotok és rengeteg fiatal a 36. HVG Állásbörzén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0622f15d-ce36-41bf-9d29-c76063bdccad","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Sajnos még manapság is sokszor előfordul, hogy ha valamilyen testi panaszt vagy tünetet veszünk észre magunkon, hajlamosak vagyunk azt bagatellizálni egészen addig, amíg az már jelentősen rontja az életminőségünket. Különösen igaz ez a férfiakra, akiknél a prosztataproblémák eleinte kellemetlen, később pedig kezelés híján nagyon súlyos tüneteket és jelentős fájdalmat okozhatnak. Az alábbiakban két házaspár történetét meséljük el, akik ugyanazt a problémát eltérő módon kezelték és oldották meg.","shortLead":"Sajnos még manapság is sokszor előfordul, hogy ha valamilyen testi panaszt vagy tünetet veszünk észre magunkon...","id":"20250327_figyeljunk-a-testunk-jelzeseire-prosztata-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0622f15d-ce36-41bf-9d29-c76063bdccad.jpg","index":0,"item":"12bf91b9-1275-4841-9949-5bd77c6073f9","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250327_figyeljunk-a-testunk-jelzeseire-prosztata-proxelan","timestamp":"2025. április. 09. 07:30","title":"Egy probléma, két történet: ezért fontos, hogy figyeljünk a testünk jelzéseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"aed62b70-fe0a-456a-93d0-4650599b4f60","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan élesítheti a Meta azt az új funkciót, ami lehetővé teszi, hogy a felhasználók letöltsék az X-en bekövetett profilok listáját, majd importálják azt a Threadsbe.","shortLead":"Hamarosan élesítheti a Meta azt az új funkciót, ami lehetővé teszi, hogy a felhasználók letöltsék az X-en bekövetett...","id":"20250410_meta-threads-x-felhasznalok-importalasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aed62b70-fe0a-456a-93d0-4650599b4f60.jpg","index":0,"item":"1981d154-b3e5-4b8b-9765-c0f5ece6ad19","keywords":null,"link":"/tudomany/20250410_meta-threads-x-felhasznalok-importalasa","timestamp":"2025. április. 10. 12:03","title":"Új funkció jön a Threadsbe, pofonegyszerű lesz bekövetni a régi „ismerősöket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace22186-b0b0-4e69-8923-596e83417e02","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Láncreakciót indított el a sofőr felelőtlensége.","shortLead":"Láncreakciót indított el a sofőr felelőtlensége.","id":"20250409_vadat-emeltek-a-figyelmetlen-sofor-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ace22186-b0b0-4e69-8923-596e83417e02.jpg","index":0,"item":"354fb84a-0aa5-4c97-abdc-bc0c7682cd9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_vadat-emeltek-a-figyelmetlen-sofor-ellen","timestamp":"2025. április. 09. 09:14","title":"Nem nézett körül rendesen, többen megsérültek – vádat emeltek a figyelmetlen sofőr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]