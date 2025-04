Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a8c244f7-ce8f-4798-8561-5b98376bdb55","c_author":"Fetter Dóra","category":"elet","description":"Helyszíni tudósítóként a tüntetőkkel gyaloglás olyan, mint egy jó kis kardióedzés.","shortLead":"Helyszíni tudósítóként a tüntetőkkel gyaloglás olyan, mint egy jó kis kardióedzés.","id":"20250409_hidfoglalas-tuntetes-kardio-kaloria-mozgas-setalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8c244f7-ce8f-4798-8561-5b98376bdb55.jpg","index":0,"item":"c4ad72a5-28e1-4ce9-a567-9e6a0f96d081","keywords":null,"link":"/elet/20250409_hidfoglalas-tuntetes-kardio-kaloria-mozgas-setalas","timestamp":"2025. április. 09. 17:06","title":"Megnéztük, hány kalóriát lehet elégetni a hídfoglalások alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e7a4bd9-e210-429a-a9b4-c45e63561296","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A gazdasági minisztérium kész a gazdaság bármely szektorában beavatkozni, ha az „indokolatlan” áremelés veszélye felmerül. A szaktárca üdvözli a bankok „önkéntes” díjcsökkentéseit.","shortLead":"A gazdasági minisztérium kész a gazdaság bármely szektorában beavatkozni, ha az „indokolatlan” áremelés veszélye...","id":"20250410_Gyakorlatilag-feltamadt-az-Arhivatal-az-NGM-megfenyegette-az-egesz-magyar-gazdasagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e7a4bd9-e210-429a-a9b4-c45e63561296.jpg","index":0,"item":"d2a9b9ea-2978-4324-9e31-7d7d68dced54","keywords":null,"link":"/kkv/20250410_Gyakorlatilag-feltamadt-az-Arhivatal-az-NGM-megfenyegette-az-egesz-magyar-gazdasagot","timestamp":"2025. április. 10. 09:01","title":"Feltámadt az Árhivatal, az NGM megfenyegette az egész magyar gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"781ad16e-5251-4fcc-8015-5d099d7b165a","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"Négy éven át dühöngött az észak-amerikai kontinens máig legvéresebb háborúja, amelyben több amerikai vesztette életét, mint az összes utána kitört fegyveres konfliktusban, beleértve a világháborúkat is. A háború szimbolikusan 1865. április 9-én, délután ért véget a kihalófélben lévő kicsi, virginiai falu, Appomattox Court House egyik lakóházának szalonjában, ám az emlékezete máig kísérti az ország közvéleményét.","shortLead":"Négy éven át dühöngött az észak-amerikai kontinens máig legvéresebb háborúja, amelyben több amerikai vesztette életét...","id":"20250409_amerikai-polgarhaboru-vege-160-ev-appomattoxi-fegyverletetel-Lee-Grant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/781ad16e-5251-4fcc-8015-5d099d7b165a.jpg","index":0,"item":"6d2700b2-b76f-41bc-95c1-87117d10d590","keywords":null,"link":"/360/20250409_amerikai-polgarhaboru-vege-160-ev-appomattoxi-fegyverletetel-Lee-Grant","timestamp":"2025. április. 09. 20:00","title":"„Nem tehetek mást, fel kell keresnem Grant tábornokot, bár inkább halnék ezer halált” – 160 éve ért véget az amerikai polgárháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08aa36f8-4f28-487b-9b24-4e68fa53b43c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olaszországi látogatáson tartózkodó brit uralkodónak és a feleségének is sűrű programja van azon a napon, amikor a huszadik házassági évfordulójukat ünnepelik. ","shortLead":"Az olaszországi látogatáson tartózkodó brit uralkodónak és a feleségének is sűrű programja van azon a napon, amikor...","id":"20250409_karoly-kiraly-giorgia-meloni-olaszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08aa36f8-4f28-487b-9b24-4e68fa53b43c.jpg","index":0,"item":"d641e33d-95f2-455c-97d1-05f14f0ab762","keywords":null,"link":"/elet/20250409_karoly-kiraly-giorgia-meloni-olaszorszag","timestamp":"2025. április. 09. 13:37","title":"Károly király Giorgia Melonival töltötte a házassági évfordulója reggelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2336033c-f19c-40d4-9f82-b92deb055cd6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó megfontolja, hogy egyes modelljeiben újra meghonosítsa a nyitott kulisszás manuális váltót.","shortLead":"Az olasz gyártó megfontolja, hogy egyes modelljeiben újra meghonosítsa a nyitott kulisszás manuális váltót.","id":"20250410_visszaterhet-a-kezi-valtas-elvezete-a-ferrarikba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2336033c-f19c-40d4-9f82-b92deb055cd6.jpg","index":0,"item":"e228e974-f2ac-444a-afd4-4462db6ab42e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250410_visszaterhet-a-kezi-valtas-elvezete-a-ferrarikba","timestamp":"2025. április. 10. 06:41","title":"Visszatérhet a kézi váltás élvezete a Ferrarikba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe564b4-971f-4e97-8dd5-3ddc635ce4a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter szerint „öles léptekkel haladnak az egymillió szavazat felé”.","shortLead":"Magyar Péter szerint „öles léptekkel haladnak az egymillió szavazat felé”.","id":"20250409_Vasarnapig-meghosszabbitja-a-Nemzet-Hangja-szavazas-hataridejet-a-Tisza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbe564b4-971f-4e97-8dd5-3ddc635ce4a9.jpg","index":0,"item":"b14723a6-c59a-4dfd-ba9c-d1bde6f3e5cf","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_Vasarnapig-meghosszabbitja-a-Nemzet-Hangja-szavazas-hataridejet-a-Tisza","timestamp":"2025. április. 09. 12:34","title":"Vasárnapig meghosszabbítja a Nemzet Hangja szavazás határidejét a Tisza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c7db3e-8ca1-4c26-9635-bcfd8ca0f295","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ám ebben még nem merülnek ki az uniós ellenintézkedések.","shortLead":"Ám ebben még nem merülnek ki az uniós ellenintézkedések.","id":"20250409_eu-viszontvam-szavazas-magyar-ellenszavazat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90c7db3e-8ca1-4c26-9635-bcfd8ca0f295.jpg","index":0,"item":"1376f64f-ea47-42ef-8a9f-f08130c163ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_eu-viszontvam-szavazas-magyar-ellenszavazat-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 16:15","title":"Magyarország kivételével minden EU-tag megszavazta az amerikai árukra kivetett viszontvámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46087c1a-38f4-41fd-8371-6c5f87548084","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A bécsi zeneakadémia karmesterprofesszora, a milanói Scala ünnepelt dirigense, a kölni operaház főigazgatója, a Kolumbiából elszármazott Andrés Orozco-Estrada vezényli négy koncerten a Budapesti Fesztiválzenekart.","shortLead":"A bécsi zeneakadémia karmesterprofesszora, a milanói Scala ünnepelt dirigense, a kölni operaház főigazgatója...","id":"20250408_Andres-Orozco-Estrada-Budapesti-Fesztivalzenekar-Mario-Castelnuovo-Tedesco-Mupa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46087c1a-38f4-41fd-8371-6c5f87548084.jpg","index":0,"item":"04824647-b44a-418a-8c9c-4116accbe73b","keywords":null,"link":"/360/20250408_Andres-Orozco-Estrada-Budapesti-Fesztivalzenekar-Mario-Castelnuovo-Tedesco-Mupa","timestamp":"2025. április. 08. 14:43","title":"Világsztár spanyol hegedűművésztől hallhatunk különleges virtuozitást igénylő művet a Müpában és Pécsett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]