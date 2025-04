Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"40f1007c-02aa-4ae5-8ecc-94d919841d94","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"1 százalékon belüli csökkenéssel zárt a Dow Jones és az S&P 500-as mutatója.","shortLead":"1 százalékon belüli csökkenéssel zárt a Dow Jones és az S&P 500-as mutatója.","id":"20250407_amerikai-tozsde-zaras-trump-vamok-dow-jones-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40f1007c-02aa-4ae5-8ecc-94d919841d94.jpg","index":0,"item":"0e3926d9-f41c-4299-9d1c-ed06b04c05ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_amerikai-tozsde-zaras-trump-vamok-dow-jones-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 22:43","title":"Egész jól megúszták az amerikai tőzsdék a Trump-vámok fekete napját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Még az húzza lefelé az árakat, hogy a szolgáltató szektorban az év eleji áremeléseket újabbak nem nagyon követték, az majd igazán áprilisban látszódhat, hogy a kormány beavatkozása az árrésbe és más árazásokba mire elegendők – állítják a szakértők.","shortLead":"Még az húzza lefelé az árakat, hogy a szolgáltató szektorban az év eleji áremeléseket újabbak nem nagyon követték...","id":"20250408_Elemzok-inflacio-arak-dragulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"91a049dd-c741-45f4-8a9e-2459921eab1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_Elemzok-inflacio-arak-dragulas","timestamp":"2025. április. 08. 10:54","title":"Elemzők az inflációról: végre egy jó hír, de most kell nagyon óvatosnak lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a818dbc8-41a0-4109-bfab-f2dbbe9f9978","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A műfenyők és díszek 87 százaléka Kínából érkezik, most azonban elmaradtak a megrendelések a bizonytalan helyzet miatt.","shortLead":"A műfenyők és díszek 87 százaléka Kínából érkezik, most azonban elmaradtak a megrendelések a bizonytalan helyzet miatt.","id":"20250409_usa-kina-karacsonyfadisz-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a818dbc8-41a0-4109-bfab-f2dbbe9f9978.jpg","index":0,"item":"5b8edc19-9410-45d2-ace1-2c030576067a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_usa-kina-karacsonyfadisz-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 09. 14:53","title":"Donald Trump, a Grincs: bajban lehetnek a vámok miatt az amerikaiak, ha karácsonyi díszeket akarnak vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3808a412-f961-45ed-87a2-8120396daccc","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Italszolgáltatásra alapított vállalkozást a Tisza Párt elnökének volt barátnője, akinek üzlettársa is van.","shortLead":"Italszolgáltatásra alapított vállalkozást a Tisza Párt elnökének volt barátnője, akinek üzlettársa is van.","id":"20250408_vogel-evelin-vallalkozas-cegvilag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3808a412-f961-45ed-87a2-8120396daccc.jpg","index":0,"item":"a2b36358-96e0-4cac-9277-b9f7d335d671","keywords":null,"link":"/360/20250408_vogel-evelin-vallalkozas-cegvilag","timestamp":"2025. április. 08. 10:08","title":"A vendéglátásban próbálkozik Vogel Evelin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c28a1e9-0146-49b1-887c-a126d1adf55d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Úgy néz ki, véget ért a múlt kedd, azaz a Donald Trump vámbejelentései óta tartó zuhanás.","shortLead":"Úgy néz ki, véget ért a múlt kedd, azaz a Donald Trump vámbejelentései óta tartó zuhanás.","id":"20250408_europa-tozsde-nyitas-dax-ftse-cac-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c28a1e9-0146-49b1-887c-a126d1adf55d.jpg","index":0,"item":"e31e1142-a82a-40e9-97c9-3ae59a78d304","keywords":null,"link":"/kkv/20250408_europa-tozsde-nyitas-dax-ftse-cac-ebx","timestamp":"2025. április. 08. 10:28","title":"Azonnali emelkedésbe kezdtek az európai és ázsiai tőzsdék, a japán Nikkei már +6%-nál jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"220207b1-381e-4675-a079-c9b404414dff","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"De az Amerikában gyártott BMW X6, X7 vagy Mercedes GLS is brutálisan megdrágul Kínában.","shortLead":"De az Amerikában gyártott BMW X6, X7 vagy Mercedes GLS is brutálisan megdrágul Kínában.","id":"20250408_Kinyirjak-a-Mustang-es-Corvette-eladasokat-a-kinai-rekordvamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/220207b1-381e-4675-a079-c9b404414dff.jpg","index":0,"item":"d898a5ca-ec53-43a8-ac64-677a5a77d946","keywords":null,"link":"/cegauto/20250408_Kinyirjak-a-Mustang-es-Corvette-eladasokat-a-kinai-rekordvamok","timestamp":"2025. április. 08. 08:44","title":"Kinyírják a kínai Mustang- és Corvette-eladásokat a rekordvámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6cd10f2-c8be-40db-8268-4bc21b6ae126","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint a siker nem azon múlik, hogy hány hidat foglalnak el. ","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint a siker nem azon múlik, hogy hány hidat foglalnak el. ","id":"20250409_Hadhazy-Akos-A-siker-nem-azon-mulik-hany-hidat-foglalunk-el","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6cd10f2-c8be-40db-8268-4bc21b6ae126.jpg","index":0,"item":"88ec8db5-c0fe-40aa-b61c-b9030c59e338","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_Hadhazy-Akos-A-siker-nem-azon-mulik-hany-hidat-foglalunk-el","timestamp":"2025. április. 09. 09:32","title":"Hadházy Ákos: Olyan határokat lépett át a kormány, hogy a polgári engedetlenségnek is eljött az ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318833ea-5f9e-4c8b-900b-715570fc9530","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Alkotmányellenes lehet a módszer, ahogyan az amerikai elnök bevezette a vámjait?","shortLead":"Alkotmányellenes lehet a módszer, ahogyan az amerikai elnök bevezette a vámjait?","id":"20250408_Birosag-trump-vam-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/318833ea-5f9e-4c8b-900b-715570fc9530.jpg","index":0,"item":"94a5f37e-1972-4d83-ab9d-98d8c14985fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_Birosag-trump-vam-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 08. 14:50","title":"Bíróságon támadják meg konzervatív jogászok és üzletemberek Trump vámjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]