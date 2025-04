Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"067ad830-14ba-44cc-ac1c-9763946e0b0a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tiszás politikus szerint az amerikai kormányzat megerősítette, hogy folytatják Ukrajna támogatását. „Akkor most Orbán barátai háborúpártiak?” – tette fel a kérdést.","shortLead":"A tiszás politikus szerint az amerikai kormányzat megerősítette, hogy folytatják Ukrajna támogatását. „Akkor most Orbán...","id":"20250406_ruszin-szendi-romulusz-usa-nato-magyarorszag-tisza-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/067ad830-14ba-44cc-ac1c-9763946e0b0a.jpg","index":0,"item":"2d27847c-8d75-40c0-8f80-b7c168bb4258","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_ruszin-szendi-romulusz-usa-nato-magyarorszag-tisza-magyar-peter","timestamp":"2025. április. 06. 18:13","title":"Ruszin-Szendi Romulusz: Az USA-t sem lehet hülyíteni sokáig, az Észak-Atlanti régióban egyedül a magyar tűnik orosz bábkormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c2883be-4ab2-4488-8762-93bc097b4cfc","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Újabb szigorításokról számolt be Nagy István agrárminiszter a ragadós száj- és körömfájás-kitörésekkel kapcsolatban kedden: elhalasztanak egy túrát, az állattelepeknek pedig melegen ajánlják a járványügyi terv elkészítését. Újabb esetek nincsenek, de zajlik a nyomozás, hogyan kerülhetett Magyarországra 50 év után ismét a veszélyes vírus. A miniszter belengette az állami sertésfelvásárlást is.","shortLead":"Újabb szigorításokról számolt be Nagy István agrárminiszter a ragadós száj- és körömfájás-kitörésekkel kapcsolatban...","id":"20250408_ragados-szaj--es-koromfajas-halasztjak-a-gerecse-turat-johet-a-sertesfelvasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c2883be-4ab2-4488-8762-93bc097b4cfc.jpg","index":0,"item":"8672eacd-149f-4ba7-adf2-f9fd04e9ce11","keywords":null,"link":"/zhvg/20250408_ragados-szaj--es-koromfajas-halasztjak-a-gerecse-turat-johet-a-sertesfelvasarlas","timestamp":"2025. április. 08. 15:44","title":"Száj- és körömfájás: újabb kitörés nincs, de szigorítások még jönnek, elhalasztják a nagy Gerecse-túrát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8879a74b-04b4-4408-b597-29c66bcccee7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszter arra utalt, hogy az Európai Uniónak válaszolnia kellett volna a vámokra.","shortLead":"A miniszter arra utalt, hogy az Európai Uniónak válaszolnia kellett volna a vámokra.","id":"20250406_gulyas-gergely-donald-trump-gazdasagpolitika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8879a74b-04b4-4408-b597-29c66bcccee7.jpg","index":0,"item":"239a80c5-aff2-4fff-91fe-eed142577ef9","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_gulyas-gergely-donald-trump-gazdasagpolitika","timestamp":"2025. április. 06. 18:59","title":"Gulyás: Nem volt olyan illúziónk, hogy az európai gazdaságnak jót fog tenni a Trump-győzelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b89af95f-5f22-4540-912c-64e2dae7eccc","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A színésznő elárulta: előfordul, hogy csak fájdalomcsillapítóval tud színpadra állni.","shortLead":"A színésznő elárulta: előfordul, hogy csak fájdalomcsillapítóval tud színpadra állni.","id":"20250407_pasztor-erzsi-betegseg-verszegenyseg-vashiany-fogyas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b89af95f-5f22-4540-912c-64e2dae7eccc.jpg","index":0,"item":"215f589e-0854-4071-ac2f-24baf5d61a3a","keywords":null,"link":"/elet/20250407_pasztor-erzsi-betegseg-verszegenyseg-vashiany-fogyas","timestamp":"2025. április. 07. 06:06","title":"Betegsége miatt pár hónap alatt tizenöt kilót fogyott Pásztor Erzsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7414c2-8b18-40e6-a6db-57230628c754","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"kultura","description":"Borongós, mégis szívmelengető film a Bird a perifériára szorultakról, szülői iránymutatás híján kallódó gyerekekről és a felnövés nehézségeiről egy távlatok nélküli világban – ám még a legmélyebb nyomoron is átcsillan olykor az élet apró csodáinak derűje. Kritika.","shortLead":"Borongós, mégis szívmelengető film a Bird a perifériára szorultakról, szülői iránymutatás híján kallódó gyerekekről és...","id":"20250408_bird-filmkritika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a7414c2-8b18-40e6-a6db-57230628c754.jpg","index":0,"item":"a9dbe8c5-a4f1-4a96-9b31-c7723dd59aaf","keywords":null,"link":"/kultura/20250408_bird-filmkritika","timestamp":"2025. április. 08. 14:21","title":"Ahol a madár se jár, ott már csak a csoda segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3db4739-983c-439d-ac04-851519e437d3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Miután a bíróság nem tartóztatta le a csepeli drogfogás gyanúsítottjait, Horváth László és Németh Szilárd is új törvény szükségességéről írt a Facebookon.","shortLead":"Miután a bíróság nem tartóztatta le a csepeli drogfogás gyanúsítottjait, Horváth László és Németh Szilárd is új törvény...","id":"20250407_nemeth-szilard-biro-merlegelesi-jog-drogugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3db4739-983c-439d-ac04-851519e437d3.jpg","index":0,"item":"ee60e403-99de-44ac-bcf2-f1ad24b219f0","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_nemeth-szilard-biro-merlegelesi-jog-drogugy","timestamp":"2025. április. 07. 16:27","title":"Németh Szilárd elvenné a bírók mérlegelési jogát drogügyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb04b39-49a2-4089-b1ca-e62cf71dda3b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Összesen közel 2 millió nőnek nem kell majd szja-t fizetnie – plusz annak a 170 ezernek, akik négy vagy több gyerekük miatt már most sem fizetnek. Ám a cégek befagyaszthatják a bruttó béreket, az szja-mentességgel kedvezményezett nők tehát béremeléstől eshetnek el. Így végső soron mélyülhet a nemek közti bérszakadék. ","shortLead":"Összesen közel 2 millió nőnek nem kell majd szja-t fizetnie – plusz annak a 170 ezernek, akik négy vagy több gyerekük...","id":"20250407_hvg-szja-mentesseg-hatasai-nok-munkaeropiac-ado-diszkriminacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6eb04b39-49a2-4089-b1ca-e62cf71dda3b.jpg","index":0,"item":"2f4263c1-53d6-4e19-bcf7-33b7c37fa2ac","keywords":null,"link":"/360/20250407_hvg-szja-mentesseg-hatasai-nok-munkaeropiac-ado-diszkriminacio","timestamp":"2025. április. 07. 13:31","title":"Árt a nőknek Orbánék diszkriminatív adórendszere, hiába nőhet az anyák nettója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b1caee9-b531-4ac2-8ace-7e362d918c88","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"VV Dzsigeri szexuálisan zaklatta VV Giadát. A rendőrség megszüntette a nyomozást, az RTL nyilatkozatott adott ki.","shortLead":"VV Dzsigeri szexuálisan zaklatta VV Giadát. A rendőrség megszüntette a nyomozást, az RTL nyilatkozatott adott ki.","id":"20250408_Reagalt-az-RTL-a-Valo-Vilagban-tortent-szexualis-zaklatas-ugyere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b1caee9-b531-4ac2-8ace-7e362d918c88.jpg","index":0,"item":"052aa921-1ac2-42b6-8c2d-48d37af5c88e","keywords":null,"link":"/elet/20250408_Reagalt-az-RTL-a-Valo-Vilagban-tortent-szexualis-zaklatas-ugyere","timestamp":"2025. április. 08. 11:07","title":"Reagált az RTL a Való Világban történt szexuális zaklatás ügyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]