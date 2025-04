Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"06058656-3895-4d7b-81c4-825c1b9773ad","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Van, aki alapítja, van, aki zsűrizi, van, aki kapja, van, aki elutasítja. Van, aki örökre a shortlisten ragad. Van, aki halmozza, és van, aki egész életében hiába epekedik érte. Van, aki megveszi, van, aki visszaadja. Van, aki kiborul miatta, van, aki csak nevet rajta. Mi az?","shortLead":"Van, aki alapítja, van, aki zsűrizi, van, aki kapja, van, aki elutasítja. Van, aki örökre a shortlisten ragad. Van, aki...","id":"20250416_A-mu-kepzomuveszeti-dijak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06058656-3895-4d7b-81c4-825c1b9773ad.jpg","index":0,"item":"b6d58cfb-80e5-44e1-b254-c530d1fb9466","keywords":null,"link":"/360/20250416_A-mu-kepzomuveszeti-dijak","timestamp":"2025. április. 16. 13:44","title":"Zongorázni lehet a különbséget – adok-kapok a magyar képzőművészeti díjak világában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f102911-661e-421a-a995-7d4b9eea3dc1","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Stephen Cheng cégcsoportja lesz a Bialetti új tulajdonosa.","shortLead":"Stephen Cheng cégcsoportja lesz a Bialetti új tulajdonosa.","id":"20250416_olasz-kavefozo-bialetti-kinai-nuo-capital-eladas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f102911-661e-421a-a995-7d4b9eea3dc1.jpg","index":0,"item":"88804b06-17c3-4388-8c06-a4b1954cde1a","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_olasz-kavefozo-bialetti-kinai-nuo-capital-eladas","timestamp":"2025. április. 16. 11:33","title":"Kínai kézbe kerül a legendás olasz kotyogósok gyártója, a Bialetti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"794ad5cf-413e-46ef-9083-26fbf215aa6a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már több mint 70 alkalommal közelítette meg a Jupitert a NASA Juno űrszondája, most azonban kétszer is beütött a baj: az eszköz váratlanul biztonsági módba lépett két alkalommal is.","shortLead":"Már több mint 70 alkalommal közelítette meg a Jupitert a NASA Juno űrszondája, most azonban kétszer is beütött a baj...","id":"20250414_jupiter-juno-urszonda-megkozelites-hiba-biztonsagi-mod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/794ad5cf-413e-46ef-9083-26fbf215aa6a.jpg","index":0,"item":"88160935-d111-4392-a1bc-2e153bc4ff42","keywords":null,"link":"/tudomany/20250414_jupiter-juno-urszonda-megkozelites-hiba-biztonsagi-mod","timestamp":"2025. április. 14. 17:03","title":"A frászt hozta a NASA mérnökeire a Juno űrszonda, kétszer is leállt a működése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2be03b-989b-4a7c-a0aa-f2d27e5af526","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A miniszterelnök milliárdos veje szerint „mi, magyarok kitalálásban és megvalósításban zseniálisak vagyunk, csak eladni nem tudunk”.","shortLead":"A miniszterelnök milliárdos veje szerint „mi, magyarok kitalálásban és megvalósításban zseniálisak vagyunk, csak eladni...","id":"20250414_tiborcz-istvan-bdpst-szalloda-konferencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e2be03b-989b-4a7c-a0aa-f2d27e5af526.jpg","index":0,"item":"6145e6cb-3dc7-4c01-b54f-c6303bc01840","keywords":null,"link":"/kkv/20250414_tiborcz-istvan-bdpst-szalloda-konferencia","timestamp":"2025. április. 14. 21:06","title":"Tiborcz István szerint az értékteremtés olyan, mint a hagyma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c866d2-a48f-4448-ac6d-5621f91ee072","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Fodor Gergely keddtől már nem tölti be ezt a tisztséget.","shortLead":"Fodor Gergely keddtől már nem tölti be ezt a tisztséget.","id":"20250415_Levaltottak-a-budai-Varert-is-felelos-kormanybiztost","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c866d2-a48f-4448-ac6d-5621f91ee072.jpg","index":0,"item":"f457ada2-7670-4578-865c-7bb0e0a96680","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Levaltottak-a-budai-Varert-is-felelos-kormanybiztost","timestamp":"2025. április. 15. 06:54","title":"Leváltották a budai várért is felelős kormánybiztost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e056d0f-c8f0-4f53-b434-0fd2fe6eeb79","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalat szerint az általános gazdasági helyzet miatt jelentősen csökkent a gyárak kapacitásának kihasználása.","shortLead":"A vállalat szerint az általános gazdasági helyzet miatt jelentősen csökkent a gyárak kapacitásának kihasználása.","id":"20250415_bosch-nemetorszagi-gyarak-bezaras-miskolc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e056d0f-c8f0-4f53-b434-0fd2fe6eeb79.jpg","index":0,"item":"fa48d072-0c90-4814-b8cb-9c93faba41d5","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_bosch-nemetorszagi-gyarak-bezaras-miskolc","timestamp":"2025. április. 15. 14:53","title":"Bezárja két német üzemét, részben Miskolcra hozná az ottani termelést a Bosch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e497883e-e2b0-490e-8392-6a88ce63f4e1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Maga alá gyűrte, majd újabb céggel bővítette az Orbán-kormány igényeit is kielégítő közvélemény-kutatások irányítását Mráz Ágoston Sámuel.","shortLead":"Maga alá gyűrte, majd újabb céggel bővítette az Orbán-kormány igényeit is kielégítő közvélemény-kutatások irányítását...","id":"20250415_Mraz-Agoston-Samuel-Gyori-Tibor-Observer-Mediafigyelo-Nezopont-Intezet-Boros-Bank-Levente-Gaspar-Soma-Talaber-Krisztian","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e497883e-e2b0-490e-8392-6a88ce63f4e1.jpg","index":0,"item":"62da4fb0-5568-4f39-87d2-8d869f9f2e96","keywords":null,"link":"/360/20250415_Mraz-Agoston-Samuel-Gyori-Tibor-Observer-Mediafigyelo-Nezopont-Intezet-Boros-Bank-Levente-Gaspar-Soma-Talaber-Krisztian","timestamp":"2025. április. 15. 13:06","title":"Gombamód szaporodnak a Mráz-csapat nézőpontos cégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8081d04-e543-4f86-9e2f-a09183acf19a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke tételesen cáfolta Schmidt Mária vádjait.","shortLead":"Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke tételesen cáfolta Schmidt Mária vádjait.","id":"20250415_Scmidt-Maria-MTA-Akademia-Freund-Tamas-sztalinizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8081d04-e543-4f86-9e2f-a09183acf19a.jpg","index":0,"item":"324de330-443c-4ede-b00b-3705488266e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Scmidt-Maria-MTA-Akademia-Freund-Tamas-sztalinizmus","timestamp":"2025. április. 15. 12:58","title":"Az MTA elnöke szerint alaptalan, történelmietlen és etikátlan, hogy Schmidt Mária a velünk élő sztálinizmusként hivatkozott az Akadémiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]