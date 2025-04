Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dbc70f61-0d12-4a15-9a24-1908fc7378da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ne köpd ki az ételt! Elegem van belőled” – ordította a nő, miközben többször is nekinyomta a gyerek fejét a falnak. ","shortLead":"„Ne köpd ki az ételt! Elegem van belőled” – ordította a nő, miközben többször is nekinyomta a gyerek fejét a falnak. ","id":"20250412_Sokkolo-videon-ahogy-eroszakkal-etet-egy-gyereket-az-ovono-Spanyolorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbc70f61-0d12-4a15-9a24-1908fc7378da.jpg","index":0,"item":"3feee3fb-3b9f-4dc5-94c0-1d60f8ec5f60","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Sokkolo-videon-ahogy-eroszakkal-etet-egy-gyereket-az-ovono-Spanyolorszagban","timestamp":"2025. április. 12. 10:24","title":"Sokkoló videón, ahogy erőszakkal etet egy gyereket az óvónő Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e8f663-5d6e-4540-99e2-5124eba6a2e4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Néhány napja pedig egy fiáker bóklászott az egyik bécsi sztrádán, mert a kocsis részeg volt. ","shortLead":"Néhány napja pedig egy fiáker bóklászott az egyik bécsi sztrádán, mert a kocsis részeg volt. ","id":"20250410_Feltevedt-az-autopalyara-funyirojaval-Ausztriaban-egy-nyugdijas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24e8f663-5d6e-4540-99e2-5124eba6a2e4.jpg","index":0,"item":"b81fde68-fff4-4812-8202-c2fb8a4d3676","keywords":null,"link":"/cegauto/20250410_Feltevedt-az-autopalyara-funyirojaval-Ausztriaban-egy-nyugdijas","timestamp":"2025. április. 10. 16:49","title":"Feltévedt a fűnyírójával az autópályára egy linzi nyugdíjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6cdfd7e-0a18-4b8d-9861-48bc77c61635","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Szombat reggel 3,3 magnitúdójú földrengés volt a magyar-szerb-román hármashatár közelében – közölte HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma és a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).","shortLead":"Szombat reggel 3,3 magnitúdójú földrengés volt a magyar-szerb-román hármashatár közelében – közölte HUN-REN...","id":"20250412_Foldrenges-volt-a-magyar-hatar-kozeleben-itthon-is-erezni-lehetett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6cdfd7e-0a18-4b8d-9861-48bc77c61635.jpg","index":0,"item":"3668681d-d3e2-4360-8ce7-b53747e0b11f","keywords":null,"link":"/zhvg/20250412_Foldrenges-volt-a-magyar-hatar-kozeleben-itthon-is-erezni-lehetett","timestamp":"2025. április. 12. 09:15","title":"Földrengés volt a magyar határ közelében, itthon is érezni lehetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b906dac-d1b3-4153-aeae-cf70ac238b07","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Miért nem adtak ki egy albán férfit, akit a magyarok azzal vádolnak, szélsőjobbosokat vert össze?","shortLead":"Miért nem adtak ki egy albán férfit, akit a magyarok azzal vádolnak, szélsőjobbosokat vert össze?","id":"20250411_Le-Monde-lapszemle-antifa-kiadatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b906dac-d1b3-4153-aeae-cf70ac238b07.jpg","index":0,"item":"349e2e55-073d-4aa4-afff-568fac2ed51a","keywords":null,"link":"/360/20250411_Le-Monde-lapszemle-antifa-kiadatas","timestamp":"2025. április. 11. 07:30","title":"Le Monde: Szegénységi bizonyítvány a magyar igazságszolgáltatásnak Franciaországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8de0fb-3b18-4c08-b006-9cb7482676cb","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nincs rá lakossági igény, a futárokat veszélybe sodorhatja, és mivel csak a magyar kereskedőkre vonatkozik, még versenyhátrányt is jelent a külföldiekkel szemben.","shortLead":"Nincs rá lakossági igény, a futárokat veszélybe sodorhatja, és mivel csak a magyar kereskedőkre vonatkozik, még...","id":"20250411_Sulyos-kritikaval-illettek-a-kereskedok-a-kormany-keszpenzhasznalatrol-szolo-elkepzeleseit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f8de0fb-3b18-4c08-b006-9cb7482676cb.jpg","index":0,"item":"662a80a7-2dd0-4718-a874-11706e8079b3","keywords":null,"link":"/kkv/20250411_Sulyos-kritikaval-illettek-a-kereskedok-a-kormany-keszpenzhasznalatrol-szolo-elkepzeleseit","timestamp":"2025. április. 11. 09:10","title":"Súlyos kritikával illették a kereskedők a kormány készpénzhasználatról szóló elképzeléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A brit kormány pénteken bejelentette, hogy a kontinensen terjedő ragadós száj- és körömfájás miatt az összes uniós országra kiterjesztette a hús- és tejtermékek személyes behozatalának tilalmát.","shortLead":"A brit kormány pénteken bejelentette, hogy a kontinensen terjedő ragadós száj- és körömfájás miatt az összes uniós...","id":"20250412_Teljesen-betiltottak-a-britek-az-unios-hust-meg-a-szendvicset-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6.jpg","index":0,"item":"b6890ad9-b996-408d-a906-33e6830d8e66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250412_Teljesen-betiltottak-a-britek-az-unios-hust-meg-a-szendvicset-is","timestamp":"2025. április. 12. 08:40","title":"A száj- és körömfájás miatt már egy szendvicset sem lehet a britekhez bevinni az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"092cdac8-696c-400d-a1bf-e6cb7897388e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az erzsébetvárosi önkormányzat megszakította az egyeztetést az MNB-botrányhoz kötődő új tulajdonossal.","shortLead":"Az erzsébetvárosi önkormányzat megszakította az egyeztetést az MNB-botrányhoz kötődő új tulajdonossal.","id":"20250411_mika-tivadar-kert-mnb-alapitvany-ctg-matolcsy-varga-asz-jelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/092cdac8-696c-400d-a1bf-e6cb7897388e.jpg","index":0,"item":"e5f0b2bc-acea-48de-8bd4-aa4e988bcf76","keywords":null,"link":"/kkv/20250411_mika-tivadar-kert-mnb-alapitvany-ctg-matolcsy-varga-asz-jelentes","timestamp":"2025. április. 11. 20:40","title":"Lehet, hogy mégsem lesz szálloda a Mika Tivadar Kert helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3803c76-dbe9-48b1-9f6b-6791c462dc44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Buzdító videóüzenetben állt ki Aleksandar Vucsics szerb elnök és az őt támogatók mellett a magyar miniszterelnök. Azt mondta: „Nem vagytok egyedül (…) a szerb hazafiak számíthatnak a magyar hazafiakra”.","shortLead":"Buzdító videóüzenetben állt ki Aleksandar Vucsics szerb elnök és az őt támogatók mellett a magyar miniszterelnök. Azt...","id":"20250411_orban-viktor-tamogato-uzenet-szerbia-alekszandar-vucic","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3803c76-dbe9-48b1-9f6b-6791c462dc44.jpg","index":0,"item":"1ac177c2-d651-42b9-a4d8-965fd7f45052","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_orban-viktor-tamogato-uzenet-szerbia-alekszandar-vucic","timestamp":"2025. április. 11. 13:06","title":"Orbán Viktor a Vucsics-párti belgrádi tüntetőket buzdítja videójában: „A ti harcotok a mi harcunk is. Éljen Vucsics elnök, éljen Szerbia!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]