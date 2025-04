Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Lezárult a Nemzet Hangja (nép)szavazás, a Tisza Párt eddigi legnagyobb tömeget vonzó politikai akciója, és a legtöbb kérdésre 90 százalék feletti volt az igenek aránya. De nem is ez az eredmény számít igazán: a politikai értéket Magyar Péteréknek rövid távon a mozgósítás, hosszabb távon pedig az egymilliónál is több begyűjtött adat adja.","shortLead":"Lezárult a Nemzet Hangja (nép)szavazás, a Tisza Párt eddigi legnagyobb tömeget vonzó politikai akciója, és a legtöbb...","id":"20250414_Magyar-Peter-1-1-millio-adat-cimlista-Nemzet-hangja-Tisza-Part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90.jpg","index":0,"item":"6cfeb4d4-8c92-4d1b-8d44-dd7396724b7c","keywords":null,"link":"/360/20250414_Magyar-Peter-1-1-millio-adat-cimlista-Nemzet-hangja-Tisza-Part","timestamp":"2025. április. 14. 14:00","title":"Mihez kezdenek most Magyar Péterék 1,1 millió adattal, és miért kulcsfontosságú a Nemzet Hangja a Tiszának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847882ab-4ca7-4c38-9199-303b0e8edbd6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nagy kérdés, van-e innen visszaút?","shortLead":"Nagy kérdés, van-e innen visszaút?","id":"20250414_Alig-1700-darab-autot-adott-el-iden-a-Maserati","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/847882ab-4ca7-4c38-9199-303b0e8edbd6.jpg","index":0,"item":"09787881-c9ac-4430-b93c-e70e86bc63be","keywords":null,"link":"/cegauto/20250414_Alig-1700-darab-autot-adott-el-iden-a-Maserati","timestamp":"2025. április. 14. 12:03","title":"Történelmi mélyponton a Maserati, alig 1700 darab autót adtak el idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a6268ee-ac74-4747-ba1f-8bff345a5e3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kína az olyan ritkaföldfémeknek, mint az ittrium, a diszprózium és a terbium, globálisan a 90 százalékát termeli ki, és az iparági szakértők attól tartanak, hogy ha ez a krízis két hónapnál tovább tart, az kimerítheti világszerte a készleteket.","shortLead":"Kína az olyan ritkaföldfémeknek, mint az ittrium, a diszprózium és a terbium, globálisan a 90 százalékát termeli ki, és...","id":"20250414_kina-felvezetok-ritkafoldfemek-export-stop-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a6268ee-ac74-4747-ba1f-8bff345a5e3e.jpg","index":0,"item":"07151883-90df-4366-a7c3-cb5dba311d30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250414_kina-felvezetok-ritkafoldfemek-export-stop-trump","timestamp":"2025. április. 14. 18:06","title":"Kína leállítja a ritkaföldfémek exportját, míg Trump ráemelne a vámokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da09518-f290-443c-8d50-2b2574834818","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Elf Barnak nemcsak az árusítása, a birtoklása is törvénybe ütközik Magyarországon. ","shortLead":"Az Elf Barnak nemcsak az árusítása, a birtoklása is törvénybe ütközik Magyarországon. ","id":"20250415_elf-bar-illegalis-e-cigaretta-rendor-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0da09518-f290-443c-8d50-2b2574834818.jpg","index":0,"item":"7efcbd7a-0f57-4611-9435-07f423ea619f","keywords":null,"link":"/elet/20250415_elf-bar-illegalis-e-cigaretta-rendor-tuntetes","timestamp":"2025. április. 15. 11:44","title":"Illegális e-cigarettát szívó rendőrt fotóztak a hétfői tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14849b5b-6e41-4244-9872-4068a81fe2d4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint új időszámítás kezdődött a magyar politikában, hiszen Brüsszel és a Tisza Párt nyíltan bevallotta, hogy a magyarok életszínvonalának lerontása a céljuk.","shortLead":"A miniszterelnök szerint új időszámítás kezdődött a magyar politikában, hiszen Brüsszel és a Tisza Párt nyíltan...","id":"20250415_orban-viktor-m44-gyorsforgalmi-ut-atadas-tisza-part-ukrajna-unios-csatlakozas-brusszel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14849b5b-6e41-4244-9872-4068a81fe2d4.jpg","index":0,"item":"97433a8d-2435-4f95-a3fb-6a1d0a071b39","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_orban-viktor-m44-gyorsforgalmi-ut-atadas-tisza-part-ukrajna-unios-csatlakozas-brusszel","timestamp":"2025. április. 15. 14:13","title":"Orbán a 44-es gyorsforgalmi átadóján értekezett arról, hogy Ukrajna EU-tagsága lesz a magyar politika legfontosabb kérdése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef540f2-1444-4005-bcce-e943dd6d7f59","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jelentős felmelegedés előzi meg a Hans nevű ciklont.","shortLead":"Jelentős felmelegedés előzi meg a Hans nevű ciklont.","id":"20250415_idojaras-elorejelzes-felmelegedes-ciklon-hungaromet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ef540f2-1444-4005-bcce-e943dd6d7f59.jpg","index":0,"item":"05432897-bbcd-46aa-bce6-b4148844e8f0","keywords":null,"link":"/elet/20250415_idojaras-elorejelzes-felmelegedes-ciklon-hungaromet","timestamp":"2025. április. 15. 11:59","title":"Akár 30 fok is lehet a hét közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfc2630-e8bf-4509-a38e-1be68300c570","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több börtön előtt pedig járműveket gyújtottak fel, az igazságügyi minisztérium koordinált támadásokról beszélt.","shortLead":"Több börtön előtt pedig járműveket gyújtottak fel, az igazságügyi minisztérium koordinált támadásokról beszélt.","id":"20250415_Automata-fegyverekkel-tamadtak-meg-egy-bortont-Franciaorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0cfc2630-e8bf-4509-a38e-1be68300c570.jpg","index":0,"item":"ab592fb7-07c0-4e39-9bf7-ae3c676f88fa","keywords":null,"link":"/vilag/20250415_Automata-fegyverekkel-tamadtak-meg-egy-bortont-Franciaorszagban","timestamp":"2025. április. 15. 12:44","title":"Automata fegyverekkel támadtak meg egy börtönt Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d034e4bb-39a2-4827-9695-ae80b291acca","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Bár Matolcsy Ádám szerint mérlegen van az MNB-alapítványok vagyona, az ÁSZ szerint a PADME Alapítványnak nem volt az elmúlt négy évben auditált beszámolója, mérlege.","shortLead":"Bár Matolcsy Ádám szerint mérlegen van az MNB-alapítványok vagyona, az ÁSZ szerint a PADME Alapítványnak nem volt...","id":"20250415_matolcsy-adam-allami-szamvevoszek-mnb-asz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d034e4bb-39a2-4827-9695-ae80b291acca.jpg","index":0,"item":"1cc3ae82-7f45-4363-955c-16dd4ce11271","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_matolcsy-adam-allami-szamvevoszek-mnb-asz","timestamp":"2025. április. 15. 15:27","title":"„Valamiért az MNB alapítvány ügyeinek szakértőjeként nyilatkozik” – visszaszólt Matolcsy Ádámnak az Állami Számvevőszék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]