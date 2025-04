Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2cabb893-b21e-429a-92a0-529a69795de5","c_author":"Ballai Vince","category":"360","description":"Élelmiszereink harmadát nem esszük meg – gyakran még az asztalunkra sem kerül –, és veszendőbe megy. Megelőzés, akciózás, adomány, állatok és biogáz – így mentenek a kereskedők. Körkép a Föld napján.","shortLead":"Élelmiszereink harmadát nem esszük meg – gyakran még az asztalunkra sem kerül –, és veszendőbe megy. Megelőzés...","id":"20250422_hvg-elelmiszerpazarlas-hulladek-karosanyag-kibocsatas-fenntarthatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cabb893-b21e-429a-92a0-529a69795de5.jpg","index":0,"item":"7dd2ddac-ee59-45b3-9564-c5dcba70a1df","keywords":null,"link":"/360/20250422_hvg-elelmiszerpazarlas-hulladek-karosanyag-kibocsatas-fenntarthatosag","timestamp":"2025. április. 22. 13:00","title":"Felesleg vagy áruhiány: nem úszhatjuk meg az élelmiszer-pazarlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721fbaab-de01-4c64-be16-8227f6ca6b14","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kétszeres Oscar-díjas színész reagált az amerikai elnök korábbi kritikáira, miszerint Clooney nem csinált soha egy kiváló filmet sem.","shortLead":"A kétszeres Oscar-díjas színész reagált az amerikai elnök korábbi kritikáira, miszerint Clooney nem csinált soha...","id":"20250422_George-Clooney-Nem-erdekel-ha-Trump-szerint-kamu-szinesz-vagyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/721fbaab-de01-4c64-be16-8227f6ca6b14.jpg","index":0,"item":"bb380dcd-eb07-4408-aa6c-24566e7bde4b","keywords":null,"link":"/elet/20250422_George-Clooney-Nem-erdekel-ha-Trump-szerint-kamu-szinesz-vagyok","timestamp":"2025. április. 22. 15:36","title":"George Clooney: Nem érdekel, ha Trump szerint „kamuszínész” vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc250730-402f-4bcd-bd2a-8a6f1f8ce8ea","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Kecskesajtnak például mostantól csak azt nevezhetik, ami kizárólag kecsketejből készült.","shortLead":"Kecskesajtnak például mostantól csak azt nevezhetik, ami kizárólag kecsketejből készült.","id":"20250423_elelmiszerkonyv-eloirasok-szigoritas-tejtermekek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc250730-402f-4bcd-bd2a-8a6f1f8ce8ea.jpg","index":0,"item":"d1a0545a-a640-4b0b-b5a9-3cc94bd86f7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_elelmiszerkonyv-eloirasok-szigoritas-tejtermekek","timestamp":"2025. április. 23. 05:50","title":"Szigorítják az élelmiszerkönyv előírásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4114a426-1285-4b09-9a45-a8fa424834d6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ki akadályozná meg, hogy Trump szépen a vonal alá kényszerítse a társadalmi elitet, mint Orbán? Az elnöknek nagyon tetszene az orbánizmus maffiadimenziója is, amit Mészáros Lőrinc felemelkedése fémjelez – magyarázta a vele készült interjúban a Bostoni Egyetem professzora.","shortLead":"Ki akadályozná meg, hogy Trump szépen a vonal alá kényszerítse a társadalmi elitet, mint Orbán? Az elnöknek nagyon...","id":"20250422_Quinn-Slobodian-kanadai-tortenesz-trump-orban-die-zeit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4114a426-1285-4b09-9a45-a8fa424834d6.jpg","index":0,"item":"8e0800de-6ee4-4ab7-8a3a-b074778f1380","keywords":null,"link":"/360/20250422_Quinn-Slobodian-kanadai-tortenesz-trump-orban-die-zeit","timestamp":"2025. április. 22. 16:02","title":"Az USA minden további nélkül orbánizálódhat – Quinn Slobodian kanadai történész a Die Zeitnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1beded5-b8d0-4541-8e78-75658407b3ee","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Trump vámháborúja és konfrontatív politikája húsvétkor is mozgatja a piacokat. A dollár gyengült (így a forint erősödött), a fő menedékeszköz arany árfolyama történelmi rekordot döntött, az olaj ára esett.","shortLead":"Trump vámháborúja és konfrontatív politikája húsvétkor is mozgatja a piacokat. A dollár gyengült (így a forint...","id":"20250421_A-nyuszi-aranyrekordot-tojt-kemeny-forintot-es-csuszo-olajarat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1beded5-b8d0-4541-8e78-75658407b3ee.jpg","index":0,"item":"d5518a0f-f306-4316-a983-c83b89fdc81e","keywords":null,"link":"/kkv/20250421_A-nyuszi-aranyrekordot-tojt-kemeny-forintot-es-csuszo-olajarat","timestamp":"2025. április. 21. 15:11","title":"A nyuszi aranyrekordot tojt, kemény forintot és csúszó olajárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc6da69-52a6-4a1e-b389-978f4405ca83","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő 88 éves volt. A XVI. Benedek lemondása után megválasztott Ferenc sem vetette el a lemondás gondolatát, ha egészségi állapota azt kívánja, de végül haláláig hivatalban maradt.","shortLead":"A katolikus egyházfő 88 éves volt. A XVI. Benedek lemondása után megválasztott Ferenc sem vetette el a lemondás...","id":"20250421_Ferenc-papa-elhunyt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8cc6da69-52a6-4a1e-b389-978f4405ca83.jpg","index":0,"item":"b860e784-172b-403a-9af6-6124987c2457","keywords":null,"link":"/elet/20250421_Ferenc-papa-elhunyt-ebx","timestamp":"2025. április. 21. 10:26","title":"Meghalt Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b3f554-1cfa-4ee3-bd6c-6a15b3ccf23f","c_author":"Görföl Tibor","category":"360","description":"Miközben sok országban azt latolgatják, hogy saját bíborosaiknak van-e esélyük a pápaválasztáson, erre a kérdésre válaszolni már csak azért is nagyon nehéz, mert az elmúlt években kinevezett pápaválasztó bíborosok gyakran egymást sem igazán ismerik. Vendégszerzőnk, Görföl Tibor teológus, a Vigilia folyóirat főszerkesztője tájékozódási pontokat ad a katolikus egyház “hogyan továbbját” illetően.","shortLead":"Miközben sok országban azt latolgatják, hogy saját bíborosaiknak van-e esélyük a pápaválasztáson, erre a kérdésre...","id":"20250422_ferenc-papa-halala-papavalasztas-katolikus-egyhaz-jovoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7b3f554-1cfa-4ee3-bd6c-6a15b3ccf23f.jpg","index":0,"item":"c7f6a17c-d2f0-4a7e-836f-0219f8da50d6","keywords":null,"link":"/360/20250422_ferenc-papa-halala-papavalasztas-katolikus-egyhaz-jovoje","timestamp":"2025. április. 22. 15:00","title":"Vannak jelek, amelyek árulkodhatnak arról, kiket tekintett lehetséges utódjának Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"781379cc-a14e-4fdf-a251-1dd8d0675cf7","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"2020 körül történhetett a bevásárlás.","shortLead":"2020 körül történhetett a bevásárlás.","id":"20250422_Szaraz-Istvan-Felis-magantokealap-olasz-butorgyar-Riva-Industria-Mobili","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/781379cc-a14e-4fdf-a251-1dd8d0675cf7.jpg","index":0,"item":"6d1c7edc-2223-4b0a-8ed7-72b5e1ea641b","keywords":null,"link":"/kkv/20250422_Szaraz-Istvan-Felis-magantokealap-olasz-butorgyar-Riva-Industria-Mobili","timestamp":"2025. április. 22. 09:06","title":"Olasz luxusbútorgyártó cégben bukkant fel egy Száraz Istvánhoz kötődő magántőkealap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]