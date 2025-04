Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hónapokban már több tízmillióan használták a ChatGPT keresőfunkcióját Európában, így hamarosan egy EU-s regulának is meg kell majd feleljen az OpenAI eszköze.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban már több tízmillióan használták a ChatGPT keresőfunkcióját Európában, így hamarosan egy EU-s...","id":"20250422_openai-chatgpt-kereso-felhasznalok-szama-dsa-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb.jpg","index":0,"item":"c07d2123-2a17-45b8-b231-d303405a99dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_openai-chatgpt-kereso-felhasznalok-szama-dsa-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 22. 11:03","title":"Retteghet a Google? Fontos mérföldkő előtt az OpenAI, kilőtt a ChatGPT keresője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e58b86c-064d-4f59-8195-5ad9229b1ba6","c_author":"OTP Private Banking","category":"brandcontent","description":"Lejtmenetben lévő gazdasági helyzetben vagy egészen kusza családi viszonyok közepette is zökkenőmentessé teheti a generációs vagyontranszfert a bizalmi vagyonkezelés. Az adóoptimalizációs előnyökkel is rendelkező megoldással olyan személy is bekerülhet a kedvezményezetti körbe, aki nem tartozik a törvényes örökösök közé.","shortLead":"Lejtmenetben lévő gazdasági helyzetben vagy egészen kusza családi viszonyok közepette is zökkenőmentessé teheti...","id":"20250423_bizalmi-vagyonkezeles_OTP","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e58b86c-064d-4f59-8195-5ad9229b1ba6.jpg","index":0,"item":"47db25c7-cafa-4808-b7a6-3cbce3ee72f9","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250423_bizalmi-vagyonkezeles_OTP","timestamp":"2025. április. 23. 11:30","title":"Kiszámíthatatlan időkben is kiszámíthatóságot jelent a bizalmi vagyonkezelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b41df9-8c21-4215-8f9f-a971d2dfab7e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók a jácintbabban lévő fehérjét használták fel arra, hogy csapdába ejtsék a különböző influenza- és herpeszvírusokat. Laboratóriumi körülmények között a hatékonyság 95 százalékos.","shortLead":"Amerikai kutatók a jácintbabban lévő fehérjét használták fel arra, hogy csapdába ejtsék a különböző influenza- és...","id":"20250423_ragogumi-influenza-herpesz-virus-vedekezes-hatekonysag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55b41df9-8c21-4215-8f9f-a971d2dfab7e.jpg","index":0,"item":"0f921671-84e7-4228-9c03-3e74de6324ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20250423_ragogumi-influenza-herpesz-virus-vedekezes-hatekonysag","timestamp":"2025. április. 23. 13:03","title":"Megcsinálták a rágót, ami az influenza és a herpesz ellen is hatékonynak tűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e2d24a-af47-477d-b7f6-5cbf51f03815","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi tombolása miatt az egyik gyerekét kórházba kellett szállítani, a másikat meg fejen vágta egy festékesvödörrel.","shortLead":"A férfi tombolása miatt az egyik gyerekét kórházba kellett szállítani, a másikat meg fejen vágta egy festékesvödörrel.","id":"20250422_tek-gyal-csalad-eroszak-terror-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36e2d24a-af47-477d-b7f6-5cbf51f03815.jpg","index":0,"item":"bc76d3b4-da77-4eb8-ae43-0337cae8aa16","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_tek-gyal-csalad-eroszak-terror-rendorseg","timestamp":"2025. április. 22. 10:40","title":"A TEK ment a családját terrorizáló férfiért Gyálra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szintet lép az életkor-ellenőrzés az Instagramon, aki lebukik, az korlátozásokkal nézhet szembe.","shortLead":"Szintet lép az életkor-ellenőrzés az Instagramon, aki lebukik, az korlátozásokkal nézhet szembe.","id":"20250422_meta-instagram-fiatalok-eletkor-megallapitasa-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97.jpg","index":0,"item":"6df457a0-49d4-48e9-bc84-1dfed4d5faa9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_meta-instagram-fiatalok-eletkor-megallapitasa-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 22. 15:03","title":"Lefüleli a hazudozó fiatalokat az Instagram újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d61004-2967-4350-8f5e-0af19c9c497d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A felhasználót segítő személyi asszisztensként irányíthatja a böngészőt a Microsoft Copilot Vision nevű új mesterséges intelligenciája, melyet már bárki kipróbálhat.","shortLead":"A felhasználót segítő személyi asszisztensként irányíthatja a böngészőt a Microsoft Copilot Vision nevű új mesterséges...","id":"20250422_microsoft-edge-bongeszo-iranyitasa-copilot-vision-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8d61004-2967-4350-8f5e-0af19c9c497d.jpg","index":0,"item":"cdb4f2bc-7ea5-4584-ab69-a45577b1c5a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_microsoft-edge-bongeszo-iranyitasa-copilot-vision-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 22. 08:03","title":"Ez a program átveszi az irányítást a böngészője felett, és éppen ez a lényege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4e13f0-8f12-4a27-a929-eec62bfe4e8c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Május 5-e és 10-e között kezdődik a konklávé, ahol a 80 évnél fiatalabb bíborosok döntenek az új pápa személyéről.","shortLead":"Május 5-e és 10-e között kezdődik a konklávé, ahol a 80 évnél fiatalabb bíborosok döntenek az új pápa személyéről.","id":"20250421_konklave-Ferenc-papa-utodja-idopont-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa4e13f0-8f12-4a27-a929-eec62bfe4e8c.jpg","index":0,"item":"8d8fd016-6c0f-4036-b945-90837b9ec192","keywords":null,"link":"/vilag/20250421_konklave-Ferenc-papa-utodja-idopont-ebx","timestamp":"2025. április. 21. 20:09","title":"Megvan, mikor lesz a konklávé, ahol megválasztják Ferenc pápa utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a9e5645-b43d-450a-b34e-4edcb836552b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Maradnak a harmadik feles sütik a Google böngészőjében – sok késés és bizonytalanság után végleg áthúzta minden ezzel kapcsolatos tervét a cég.","shortLead":"Maradnak a harmadik feles sütik a Google böngészőjében – sok késés és bizonytalanság után végleg áthúzta minden ezzel...","id":"20250423_google-chrome-harmadik-feles-sutik-privacy-sandbox-megszunes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a9e5645-b43d-450a-b34e-4edcb836552b.jpg","index":0,"item":"d3e65cab-49ee-4e78-8c30-4a376865ed7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250423_google-chrome-harmadik-feles-sutik-privacy-sandbox-megszunes","timestamp":"2025. április. 23. 15:03","title":"Fél évtizedes munkát dobott kukába a Google, minden marad a régiben a Chrome böngészőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]