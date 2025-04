Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2737321d-4532-4942-aeb0-569df1048fae","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit és kínai kutatók közösen vizsgálták meg 3222 serdülőkorú gyerek alvási szokásait, és azt találták, hogy annál jobban teljesítenek a diákok, minél többet alszanak.","shortLead":"Brit és kínai kutatók közösen vizsgálták meg 3222 serdülőkorú gyerek alvási szokásait, és azt találták, hogy annál...","id":"20250425_serdulok-alvasi-szokasai-kutatas-vizsgalat-agyi-tevekenyseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2737321d-4532-4942-aeb0-569df1048fae.jpg","index":0,"item":"97475ac8-e8be-46a8-96e3-e2c5549abc32","keywords":null,"link":"/tudomany/20250425_serdulok-alvasi-szokasai-kutatas-vizsgalat-agyi-tevekenyseg","timestamp":"2025. április. 25. 20:03","title":"+15 perc alvás is komoly jelentőséggel bír a serdülőknél, segíthet megvédeni az agyukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83e06bf-b025-45fe-b678-497a698ab909","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Magyarországon alapított francia-kínai cég az EU-n belül vámmentesen dolgozhat.","shortLead":"A Magyarországon alapított francia-kínai cég az EU-n belül vámmentesen dolgozhat.","id":"20250426_hvg-Forvia-BYD-Forvia-Automotive-Hungary-Shenzen-Faurecia-Automotive-Parts","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a83e06bf-b025-45fe-b678-497a698ab909.jpg","index":0,"item":"9f2914fc-8526-43f9-8dee-73430343f26f","keywords":null,"link":"/360/20250426_hvg-Forvia-BYD-Forvia-Automotive-Hungary-Shenzen-Faurecia-Automotive-Parts","timestamp":"2025. április. 26. 08:30","title":"Okosan kerüli el a vámháborús frontokat a BYD szegedi gyárának új kiszolgálója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b19d43b-bb3a-489a-8bfe-80d1a3248e95","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy ember van csak közöttük.","shortLead":"Egy ember van csak közöttük.","id":"20250426_Majdnem-egymas-melle-ultettek-Zelenszkijt-es-Sulyok-Tamast-Ferenc-papa-temetesen-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b19d43b-bb3a-489a-8bfe-80d1a3248e95.jpg","index":0,"item":"bdf1fcde-734a-4a05-a1f0-499b38c3cb65","keywords":null,"link":"/itthon/20250426_Majdnem-egymas-melle-ultettek-Zelenszkijt-es-Sulyok-Tamast-Ferenc-papa-temetesen-ebx","timestamp":"2025. április. 26. 11:08","title":"Majdnem egymás mellé ültették Zelenszkijt és Sulyok Tamást Ferenc pápa temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65bb1177-bf50-404c-8875-5bf945f68471","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók szerint a víz már 100 millió évvel az ősrobbanás után is létrejött a világegyetemben.","shortLead":"Brit kutatók szerint a víz már 100 millió évvel az ősrobbanás után is létrejött a világegyetemben.","id":"20250426_osrobbanas-vilagegyetem-kutatas-viz-keletkezese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65bb1177-bf50-404c-8875-5bf945f68471.jpg","index":0,"item":"64e5635c-c3df-4798-83af-e42cd003178a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250426_osrobbanas-vilagegyetem-kutatas-viz-keletkezese","timestamp":"2025. április. 26. 18:20","title":"Sokkal hamarabb keletkezhetett víz az univerzumban, mint eddig hittük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77c4171-dab9-4d8f-8030-5309f9a0e323","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A modern katolicizmus megreformálásának programjával lépett színre Ferenc pápa, aki azonban megválaszolatlan kérdéseket és megosztottságot hagyott maga után. Nyitottságával és szeretetével az egyház új arcát mutatta meg, de még nem tudni, az utódja milyen utat választ.","shortLead":"A modern katolicizmus megreformálásának programjával lépett színre Ferenc pápa, aki azonban megválaszolatlan kérdéseket...","id":"20250426_meghalt-ferenc-papa-ellentmondasos-orokseg-tabudontogetes-az-irgalom-hirdetoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a77c4171-dab9-4d8f-8030-5309f9a0e323.jpg","index":0,"item":"32010e97-6e54-4962-9359-cad3317648c1","keywords":null,"link":"/360/20250426_meghalt-ferenc-papa-ellentmondasos-orokseg-tabudontogetes-az-irgalom-hirdetoje","timestamp":"2025. április. 26. 07:00","title":"Irgalmat hirdetett és reformokat hajtott végre, de nem tudta átlépni az árnyékát Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c3db0d-bccd-4827-b5b7-ee79ab83e5ae","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint már „elég közel” van a béke Ukrajnában.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint már „elég közel” van a béke Ukrajnában.","id":"20250425_ukrajnai-haboru-oroszorszag-egyesult-allamok-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4c3db0d-bccd-4827-b5b7-ee79ab83e5ae.jpg","index":0,"item":"55d2ac5d-b168-40ed-b70d-3ee3e797eae0","keywords":null,"link":"/vilag/20250425_ukrajnai-haboru-oroszorszag-egyesult-allamok-donald-trump","timestamp":"2025. április. 25. 18:53","title":"Trump az orosz–ukrán béketárgyalásokról: „Nagyon törékeny a helyzet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c38d89-f742-4091-b6d4-6d7c13352a7f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kissé megmosolyogtató a weboldalak általános módszere az életkor ellenőrzésére: a felhasználónak kell nyilatkoznia arról, hogy elmúlt ennyi vagy annyi éves. A Discord viszont egy olyan eljárást tesztel, amit elég nehéz lesz átverni.","shortLead":"Kissé megmosolyogtató a weboldalak általános módszere az életkor ellenőrzésére: a felhasználónak kell nyilatkoznia...","id":"20250426_discord-arcvizsgalat-korhatar-ellenorzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76c38d89-f742-4091-b6d4-6d7c13352a7f.jpg","index":0,"item":"5b7f4686-36d9-4c02-b274-2846a6a40d72","keywords":null,"link":"/tudomany/20250426_discord-arcvizsgalat-korhatar-ellenorzes","timestamp":"2025. április. 26. 16:03","title":"Nehéz lesz becsapni: arcvizsgálatot vet be a Discord az életkor ellenőrzésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5677f484-0b59-40af-a092-6191b8dc25f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Május 8-án lesz a Magyar Fagylalt Napja.","shortLead":"Május 8-án lesz a Magyar Fagylalt Napja.","id":"20250426_Hamarosan-felaron-fagyizhatunk-egy-napig","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5677f484-0b59-40af-a092-6191b8dc25f9.jpg","index":0,"item":"0a8cf22a-c730-4deb-8d86-0dbfc6f38056","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250426_Hamarosan-felaron-fagyizhatunk-egy-napig","timestamp":"2025. április. 26. 18:12","title":"Hamarosan féláron fagyizhatunk egy napig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]