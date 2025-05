Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1876dc63-bd96-401b-84b3-9d6c2d872240","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy nap ez a mai a Galaktikus Birodalomban.","shortLead":"Nagy nap ez a mai a Galaktikus Birodalomban.","id":"20250504_Az-Ero-legyen-veled-Egy-angol-miniszterelnoknek-is-koze-van-a-Star-Wars-naphoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1876dc63-bd96-401b-84b3-9d6c2d872240.jpg","index":0,"item":"a4e8558b-2031-4f5a-9a42-7b875d655d51","keywords":null,"link":"/kultura/20250504_Az-Ero-legyen-veled-Egy-angol-miniszterelnoknek-is-koze-van-a-Star-Wars-naphoz","timestamp":"2025. május. 04. 12:34","title":"Az Erő legyen veled! – Egy angol miniszterelnöknek is köze van a Star Wars-naphoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58531b36-8d14-4397-871b-692773f74a08","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A bonyolult egyházi viszonyoktól a feje tetejére állt világpolitikáig számos ok miatt a szokásosnál is bizonytalanabb, hogy a sok esélyesből ki követi a múlt héten elhunyt Ferenc pápát Szent Péter trónján.","shortLead":"A bonyolult egyházi viszonyoktól a feje tetejére állt világpolitikáig számos ok miatt a szokásosnál is bizonytalanabb...","id":"20250504_hvg-papavalasztas-konklave-eselyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58531b36-8d14-4397-871b-692773f74a08.jpg","index":0,"item":"efbc5b37-d917-4e77-baa1-8b42d117d414","keywords":null,"link":"/360/20250504_hvg-papavalasztas-konklave-eselyek","timestamp":"2025. május. 04. 10:30","title":"Ferenc antitézise, az első afrikai vagy ázsiai egyházfő, Erdő Péter – ki lehet az új pápa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e4953ee-9ff5-4e46-8773-5811963025f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint több millió forintos hangfal és több százezer forintos ruhadarabok láthatók a külügyminiszter fotóin.","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint több millió forintos hangfal és több százezer forintos ruhadarabok láthatók...","id":"20250503_hadhazy-akos-szijjarto-peter-luxizas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e4953ee-9ff5-4e46-8773-5811963025f3.jpg","index":0,"item":"22eb9c2f-1f42-476b-b83d-777b7906148e","keywords":null,"link":"/itthon/20250503_hadhazy-akos-szijjarto-peter-luxizas","timestamp":"2025. május. 03. 09:56","title":"Hadházy Ákos Szijjártó Péter luxizásáról posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56d05946-c2ac-4a0c-a9ee-4ae8635373bd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nagy előrelépés az örökségmegőrzésben és új távlatok a mesterséges intelligenciát használó alkalmazások számára – így jellemezhető a kínai Lenovo cég fejlesztése, egy hatlábú robot házőrző, pontosabban pagodaőrző.","shortLead":"Nagy előrelépés az örökségmegőrzésben és új távlatok a mesterséges intelligenciát használó alkalmazások számára –...","id":"20250503_osi-kinai-pagoda-oroksegvedelem-smart-pagoda-2-0-lenovo-hatlabu-daystar-bot-gs-hatlabu-robot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56d05946-c2ac-4a0c-a9ee-4ae8635373bd.jpg","index":0,"item":"9e2ad6d9-a3f3-48f7-9979-5d4acf34fb06","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_osi-kinai-pagoda-oroksegvedelem-smart-pagoda-2-0-lenovo-hatlabu-daystar-bot-gs-hatlabu-robot","timestamp":"2025. május. 03. 20:03","title":"Hatlábú robotkutya védi Kínában az 1056-ban épült pagodát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3014fd-12a9-4a9f-850b-c2c02144d3b9","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"A női életút egyik izgalmas, ugyanakkor sok nehézséggel teli szakasza a menopauza. Ezt egy jóval nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb szakasz követi, a posztmenopauza, amely számtalan pozitív lehetőséget rejt magában, ha az ember nyitottan és tudatosan áll hozzá. Mi történik szervezetünkben ebben az időszakban, milyen változásokra számítsunk, és mit tegyünk azért, hogy minél tovább aktívak és egészségesek maradhassunk?","shortLead":"A női életút egyik izgalmas, ugyanakkor sok nehézséggel teli szakasza a menopauza. Ezt egy jóval nyugodtabb...","id":"20250324_ez-var-rank-a-menopauza-utan-cikatridina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c3014fd-12a9-4a9f-850b-c2c02144d3b9.jpg","index":0,"item":"0f28b434-4f2b-4510-92ae-6e0734d21ba6","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250324_ez-var-rank-a-menopauza-utan-cikatridina","timestamp":"2025. május. 04. 11:30","title":"Amikor kisimul az élet: ez vár ránk a menopauza után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"f06fb140-e51a-4119-82ee-5b68ec4b6305","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, mi a baja a szerb elnöknek. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mi a baja a szerb elnöknek. ","id":"20250503_aleksandar-vucic-rosszullet-korhaz-amerikai-latogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f06fb140-e51a-4119-82ee-5b68ec4b6305.jpg","index":0,"item":"26c2cc0e-09e3-47b9-9943-576b9200fa81","keywords":null,"link":"/vilag/20250503_aleksandar-vucic-rosszullet-korhaz-amerikai-latogatas","timestamp":"2025. május. 03. 16:23","title":"Kórházba vitték Vucicot Belgrádban, miután rosszulléte miatt hazatért Amerikából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e49d429-b43a-479d-b700-f6247c8b9a09","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A klubnak “új impulzusukra, másfajta szakmai megközelítésre van szüksége.”","shortLead":"A klubnak “új impulzusukra, másfajta szakmai megközelítésre van szüksége.”","id":"20250503_Ujpest-vereseg-Gyor-tavozott-a-vezetoedzo-Bartosz-Grzelak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e49d429-b43a-479d-b700-f6247c8b9a09.jpg","index":0,"item":"d0b954c9-0318-42fa-b342-63839bb82399","keywords":null,"link":"/sport/20250503_Ujpest-vereseg-Gyor-tavozott-a-vezetoedzo-Bartosz-Grzelak","timestamp":"2025. május. 03. 18:06","title":"Távozott az Újpest vezetőedzője, miután a csapat otthon kapott ki a Győrtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b7dc1f-f251-4ea0-a450-555eabb9aa59","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Magyarország közepétől mindössze pár kilométerre található Dánszentmiklós, sokan mégsem hallottak róla. A Pest megyei falu szélén egy család azonban lassan tíz éve egy darab Dél-Franciaországot próbál megteremteni itt gyógynövényekkel és csúcskonyhával.","shortLead":"Magyarország közepétől mindössze pár kilométerre található Dánszentmiklós, sokan mégsem hallottak róla. A Pest megyei...","id":"20250503_botanica-danszentmiklos-balint-agnes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05b7dc1f-f251-4ea0-a450-555eabb9aa59.jpg","index":0,"item":"375f0ea9-32e6-4293-8ee3-76b23879902a","keywords":null,"link":"/360/20250503_botanica-danszentmiklos-balint-agnes","timestamp":"2025. május. 03. 19:30","title":"A Kajla nugáttól a Michelinig: hogyan lett egy cselédházból csúcsétterem egy Pest megyei falu szélén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]