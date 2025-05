Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b585659a-2107-4b35-86b9-97b3145adc85","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A csokoládé finom majszolni való, és nehéz elképzelni, hogy veszélyeztetné a világ legnagyobb méretű bogarait, a góliátbogarakat. Pedig az emberek csokiszeretete miatt kerül egyre közelebb a kihaláshoz e ganajtúrófélék néhány faja.","shortLead":"A csokoládé finom majszolni való, és nehéz elképzelni, hogy veszélyeztetné a világ legnagyobb méretű bogarait...","id":"20250504_kakaotermesztes-bogargyujtes-afrikai-goliatbogar-csokolade","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b585659a-2107-4b35-86b9-97b3145adc85.jpg","index":0,"item":"59097178-07da-410c-a59e-649e44917f6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250504_kakaotermesztes-bogargyujtes-afrikai-goliatbogar-csokolade","timestamp":"2025. május. 04. 20:03","title":"Kihalóban egy különös bogár, csak mert az emberek annyira szeretik a csokit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ecfbf3e-5b99-42ba-a1dd-eeb285908626","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Alaposan visszaesett az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődés, ez fékezheti a drágulást.","shortLead":"Alaposan visszaesett az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődés, ez fékezheti a drágulást.","id":"20250505_ingatlanpiac-lakasvasarlas-befektetok-sajat-celu-lakasvasarlok-hirdetesek-erdeklodesek-lassulhat-a-dragulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ecfbf3e-5b99-42ba-a1dd-eeb285908626.jpg","index":0,"item":"b5f132c1-1fb0-4e0e-a1f7-f1fcf7d08c0c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250505_ingatlanpiac-lakasvasarlas-befektetok-sajat-celu-lakasvasarlok-hirdetesek-erdeklodesek-lassulhat-a-dragulas","timestamp":"2025. május. 05. 11:33","title":"A befektetők már kitombolták magukat, most a saját célú lakásvásárlók ideje jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc2ba85-e2d3-44bc-9747-2324e84c4e1e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az Alpine Holding kft. nagy tartozásra nagy hitelt kapott.","shortLead":"Az Alpine Holding kft. nagy tartozásra nagy hitelt kapott.","id":"20250505_Windisch-Laszlo-ASZ-MBH-Bank-Meszaros-Lorinc-hitel-MNB-Alpine-Holding-Kft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dc2ba85-e2d3-44bc-9747-2324e84c4e1e.jpg","index":0,"item":"372a45d7-e9d4-4a74-8373-b907de9d8f7a","keywords":null,"link":"/kkv/20250505_Windisch-Laszlo-ASZ-MBH-Bank-Meszaros-Lorinc-hitel-MNB-Alpine-Holding-Kft","timestamp":"2025. május. 05. 09:13","title":"Az ÁSZ-elnök most se nevezte nevén Mészáros bankját, de elárulta, hogy az mire adott kölcsönt egy 233 milliárdos adósságú MNB-cégnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"303cf684-9ccc-4b50-83de-cf5d61d8b13a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A New York-i Katolikus Konferencia szerint gúnyolódik az egyházzal az amerikai elnök.","shortLead":"A New York-i Katolikus Konferencia szerint gúnyolódik az egyházzal az amerikai elnök.","id":"20250504_amerikai-puspok-trump-papa-kep-katolikusok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/303cf684-9ccc-4b50-83de-cf5d61d8b13a.jpg","index":0,"item":"05a7d1a5-ea83-4f68-bf38-24f887b1621d","keywords":null,"link":"/elet/20250504_amerikai-puspok-trump-papa-kep-katolikusok","timestamp":"2025. május. 04. 13:56","title":"Felháborodtak az amerikai püspökök Trump képén – „Épp most temettük el szeretett Ferenc pápánkat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad11f52b-50fe-4e87-a615-f33db7be1520","c_author":"Martini Noémi - Serdült Viktória ","category":"360","description":"Hosszú évek, nagy nyilvánosság és politikai kockázatot rejtő közfelháborodás – az utóbbi évek tapasztalatai alapján ezekre van szükség ahhoz, hogy a kormány legalább egy-egy eset nyomán valódi lépéseket tegyen az áldozatvédelemben. Ennél azonban jóval több kéne.","shortLead":"Hosszú évek, nagy nyilvánosság és politikai kockázatot rejtő közfelháborodás – az utóbbi évek tapasztalatai alapján...","id":"20250505_hvg-lex-renner-nok-elleni-eroszak-torveny-aldozatvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad11f52b-50fe-4e87-a615-f33db7be1520.jpg","index":0,"item":"6b3f0f68-3543-4d50-941a-21e874dbee6e","keywords":null,"link":"/360/20250505_hvg-lex-renner-nok-elleni-eroszak-torveny-aldozatvedelem","timestamp":"2025. május. 05. 14:00","title":"Az Orbán-kormány éppen annyit hajlandó foglalkozni a bántalmazott nőkkel, amennyiből kommunikációs előnye származik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dbf273f-863d-4360-bdb8-f142ff7138e9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hulladék anyagokból összeállított szobor a Kása-erdőben áll majd.","shortLead":"A hulladék anyagokból összeállított szobor a Kása-erdőben áll majd.","id":"20250503_32-millio-forintbol-keszul-trollszobor-Hodmezovasarhelyen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dbf273f-863d-4360-bdb8-f142ff7138e9.jpg","index":0,"item":"c08dd529-401f-4536-a185-949c5223e1de","keywords":null,"link":"/kultura/20250503_32-millio-forintbol-keszul-trollszobor-Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2025. május. 03. 21:19","title":"32 millió forintból készül trollszobor Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713447fd-1e8b-41c4-82af-bbc5a595261f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár a mindennapokban gondtalannak tűnhetnek a magasabb jövedelműek, meglehetősen nagyfokú stressz sújtja őket.","shortLead":"Bár a mindennapokban gondtalannak tűnhetnek a magasabb jövedelműek, meglehetősen nagyfokú stressz sújtja őket.","id":"20250504_hvg-gazdasagi-helyzet-jovedelem-stressz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/713447fd-1e8b-41c4-82af-bbc5a595261f.jpg","index":0,"item":"e246f20e-7e49-4e64-b0ae-1b129f8c87d8","keywords":null,"link":"/360/20250504_hvg-gazdasagi-helyzet-jovedelem-stressz","timestamp":"2025. május. 04. 16:15","title":"Van egy jövedelmi szint, ami után ismét növekedni kezd a stressz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A jó helyismerettel rendelkező Ariel Beramendi a Guardianben elemzi a helyzetet a pápaválasztás előtt. Orbán a médiapolitikájában ügyel a törvényesség látszatára, az őt követő Trump még arra sem. A szélsőjobbnak megvan az oka, hogy a vámháború miatt féljen a Trump-hatástól. Meloni olasz kormányfő sikeres politikáját annak köszönheti, hogy nem másolja Trumpot és Orbánt. Ha megoldást akar Gázában, az USA-nak be kell áldoznia Netanjahu izraeli miniszterelnököt. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"A jó helyismerettel rendelkező Ariel Beramendi a Guardianben elemzi a helyzetet a pápaválasztás előtt. Orbán...","id":"20250505_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"6d698df7-cf8b-4dde-b3b8-e5d412e8b1f3","keywords":null,"link":"/360/20250505_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 05. 10:30","title":"\"18 évig dolgoztam a Vatikánban – ez lesz az eddigi legkiszámíthatatlanabb konklávé\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]