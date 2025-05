Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"028cd03f-53da-4c4a-b2d5-684e55d70082","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Ford Mustang GTD a Nordschleife valaha készült leggyorsabb sorozatgyártású amerikai autója, de a Porsche 911 GT3 RS azért még mindig gyorsabb nála.","shortLead":"A Ford Mustang GTD a Nordschleife valaha készült leggyorsabb sorozatgyártású amerikai autója, de a Porsche 911 GT3 RS...","id":"20250505_uj-rekordido-a-160-millio-forintos-mustang-gtd-de-a-sokkal-olcsobb-porsche-911-gt3-rs-meg-mindig-veri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/028cd03f-53da-4c4a-b2d5-684e55d70082.jpg","index":0,"item":"129d9d35-1fb4-4c52-8ed7-bff683eac702","keywords":null,"link":"/cegauto/20250505_uj-rekordido-a-160-millio-forintos-mustang-gtd-de-a-sokkal-olcsobb-porsche-911-gt3-rs-meg-mindig-veri","timestamp":"2025. május. 05. 07:59","title":"Új rekordidő a 160 millió forintos Mustangtól, de a sokkal olcsóbb Porsche még mindig veri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e49d429-b43a-479d-b700-f6247c8b9a09","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A klubnak “új impulzusukra, másfajta szakmai megközelítésre van szüksége.”","shortLead":"A klubnak “új impulzusukra, másfajta szakmai megközelítésre van szüksége.”","id":"20250503_Ujpest-vereseg-Gyor-tavozott-a-vezetoedzo-Bartosz-Grzelak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e49d429-b43a-479d-b700-f6247c8b9a09.jpg","index":0,"item":"d0b954c9-0318-42fa-b342-63839bb82399","keywords":null,"link":"/sport/20250503_Ujpest-vereseg-Gyor-tavozott-a-vezetoedzo-Bartosz-Grzelak","timestamp":"2025. május. 03. 18:06","title":"Távozott az Újpest vezetőedzője, miután a csapat otthon kapott ki a Győrtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"303cf684-9ccc-4b50-83de-cf5d61d8b13a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A New York-i Katolikus Konferencia szerint gúnyolódik az egyházzal az amerikai elnök.","shortLead":"A New York-i Katolikus Konferencia szerint gúnyolódik az egyházzal az amerikai elnök.","id":"20250504_amerikai-puspok-trump-papa-kep-katolikusok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/303cf684-9ccc-4b50-83de-cf5d61d8b13a.jpg","index":0,"item":"05a7d1a5-ea83-4f68-bf38-24f887b1621d","keywords":null,"link":"/elet/20250504_amerikai-puspok-trump-papa-kep-katolikusok","timestamp":"2025. május. 04. 13:56","title":"Felháborodtak az amerikai püspökök Trump képén – „Épp most temettük el szeretett Ferenc pápánkat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc1ae53b-02ab-43e1-9a98-334d610e9b24","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A hétszeres világbajnok szerint a csapata túl sokáig húzott egy kulcsfontosságú döntést, ami miatt elvesztettek egy előzési lehetőséget Miamiban. ","shortLead":"A hétszeres világbajnok szerint a csapata túl sokáig húzott egy kulcsfontosságú döntést, ami miatt elvesztettek...","id":"20250505_lewis-hamilton-ferrari-charles-leclerc-kimi-antonelli-miami-nagydij-radio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc1ae53b-02ab-43e1-9a98-334d610e9b24.jpg","index":0,"item":"bbdece0c-a6b3-442c-a7d8-5a84a54d140e","keywords":null,"link":"/sport/20250505_lewis-hamilton-ferrari-charles-leclerc-kimi-antonelli-miami-nagydij-radio","timestamp":"2025. május. 05. 15:05","title":"„Tartsatok teaszünetet is!” – a frusztrált Hamilton verseny közben keményen odamondott a Ferrarinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dbf273f-863d-4360-bdb8-f142ff7138e9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hulladék anyagokból összeállított szobor a Kása-erdőben áll majd.","shortLead":"A hulladék anyagokból összeállított szobor a Kása-erdőben áll majd.","id":"20250503_32-millio-forintbol-keszul-trollszobor-Hodmezovasarhelyen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dbf273f-863d-4360-bdb8-f142ff7138e9.jpg","index":0,"item":"c08dd529-401f-4536-a185-949c5223e1de","keywords":null,"link":"/kultura/20250503_32-millio-forintbol-keszul-trollszobor-Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2025. május. 03. 21:19","title":"32 millió forintból készül trollszobor Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d290e1-429d-49e8-81ab-daf86162dcd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindössze 75 esetben állapítottak meg kifogásolható életvitelt 2024-ben, pedig több mint 13 ezer vizsgálatot végeztek el.","shortLead":"Mindössze 75 esetben állapítottak meg kifogásolható életvitelt 2024-ben, pedig több mint 13 ezer vizsgálatot végeztek...","id":"20250505_A-dolgozok-harmada-tavozott-a-gyerekvedelembol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48d290e1-429d-49e8-81ab-daf86162dcd5.jpg","index":0,"item":"0b098b72-d230-4170-9c1e-06ec9e15f97d","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_A-dolgozok-harmada-tavozott-a-gyerekvedelembol","timestamp":"2025. május. 05. 07:34","title":"Tavaly a dolgozók harmada távozott a gyermekvédelemből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af91842-591e-4432-bcc9-69d0183b4deb","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Politikai támogatás nélkül is létezik az akadémia varázshatalma – mondta Freund Tamás MTA-elnök a testület ünnepi közgyűlésén, mire Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter jelezte, a tudomány terén is csak azt kell támogatnia az államnak, ami a magyar érdeket szolgálja.","shortLead":"Politikai támogatás nélkül is létezik az akadémia varázshatalma – mondta Freund Tamás MTA-elnök a testület ünnepi...","id":"20250505_Pengevaltas-akademia-unnepi-kozgyulesen-Freund-odaszurt-Hanko-visszavagott-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8af91842-591e-4432-bcc9-69d0183b4deb.jpg","index":0,"item":"acff330e-905f-4da4-afe9-569f9a843a30","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_Pengevaltas-akademia-unnepi-kozgyulesen-Freund-odaszurt-Hanko-visszavagott-ebx","timestamp":"2025. május. 05. 15:23","title":"Pengeváltás az akadémia ünnepi közgyűlésén: Freund odaszúrt, Hankó visszavágott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334753c0-8761-48f1-98e2-88f9271b34f1","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kerületben lévő társasházak a szemétszállítás előtti napon csak este 8 után tehetik ki a kukáikat.","shortLead":"A kerületben lévő társasházak a szemétszállítás előtti napon csak este 8 után tehetik ki a kukáikat.","id":"20250505_terezvaros-mohu-palack-visszavaltas-kuka-szigoritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/334753c0-8761-48f1-98e2-88f9271b34f1.jpg","index":0,"item":"dcce5722-a0a8-46b0-8486-1a0c34e6ef3d","keywords":null,"link":"/kkv/20250505_terezvaros-mohu-palack-visszavaltas-kuka-szigoritas","timestamp":"2025. május. 05. 12:16","title":"Terézváros szigorított a kukák kihelyezésének szabályain a „palackvadászat” miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]